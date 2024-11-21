«Изменения в налоговой системе затронут всех»: завершился первый день ежегодного налогового форума

Эксперты, представители власти и бизнеса выступили с докладами о налоговой реформе и контроле в 2025 году, ответили на вопросы слушателей.

Первый день межрегионального налогового форума «Налоговая система-2025: новые вызовы и решения» был посвящен изменению в налоговой сфере.

Спикеры коснулись целей налоговой реформы 2025 года, введения НДС на упрощенной системе налогообложения, торговли с Китаем и прогрессивной шкалы НДФЛ.

В секции «НДФЛ: новеллы 2025 года» выступила ведущий эксперт Контур.Экстерна Татьяна Евдокимова. Вместе с другими спикерами Татьяна отвечала на вопросы слушателей после доклада представителя ФНС, который касался новых правил обложения НДФЛ и вычетов по налогу.

Эксперт пояснила правила расчета отпускных для сотрудников, имеющих право на северные надбавки: поскольку отпускные рассчитываются исходя из среднего размера зарплаты, северные надбавки к этим суммам не применяются. Уточнила, что отчетность по итогу 2024 года формируется по текущей форме и действующим правилам. В 2025 году форма 6-НДФЛ и правила ее заполнения изменятся, но это вопрос будущего.

Слушатели интересовались деталями упрощенного порядка получения социальных вычетов, и спикеры рассказали, какие действия требуются со стороны физлиц.

Татьяна Евдокимова, ведущий эксперт Контур.Экстерна

Упрощенный порядок получения социальных вычетов был утвержден еще в июле 2023 года, но действует он с 2025 года, когда физлица получают вычеты по расходам 2024 года.

Новый порядок подразумевает, что информацию о суммах вычетов налоговая получает от поставщиков услуг: медицинских, образовательных, спортивных центров.

Поставщики передают сведения по просьбе клиента, если у них есть для этого техническая возможность. Для этого клиент должен подать поставщику услуг заявление на отправку такой информации. Если же у поставщика нет возможности передать данные, он выдаст клиенту справку о суммах расходов для получения вычета в обычном порядке.

Часть вопросов касались «детских» вычетов. Татьяна напомнила, что единственный родитель может получать вычет на ребенка в двойном размере — норма продолжит действовать в 2025 году. Также уточнила, как развивается ситуация, если сотрудник злоупотребляет правом на вычет, получая его у нескольких работодателей: по итогу года на основании отчетности ФНС обнаружит необоснованные вычеты и направит налогоплательщику уведомление с просьбой доплатить налог.

Аналогичным образом инспекторы действуют, когда у физлица несколько источников доходов в виде дивидендов. Налоговый агент не должен выяснять, есть ли у физлица иные источники доходов по дивидендам при расчете НДФЛ к удержанию. Налог следует удерживать по той базе, которая известна налоговому агенту. По итогам года ФНС из отчетности увидит объем полученных дивидендов и поймет, какая сумма налога должна быть удержана. При необходимости налог скорректируют и направят уведомление физлицу.

Межрегиональный налоговый форум «Налоговая система-2025: новые вызовы и решения» проходит на площадке Контура — одного из партнеров мероприятия. Слушатели онлайн-форума — руководители бизнеса, бухгалтеры, юристы и специалисты по налогообложению.