Контур
Налоговые изменения 2025

Как подготовиться к налоговой реформе — расскажут на конференции Контур.Экстерна

С 1 января 2025 года вступили в силу масштабные изменения в налоговом законодательстве, затронувшие почти все налоги и режимы. Чтобы помочь бухгалтерам разобраться в нововведениях, Контур.Экстерн проводит ежегодную онлайн-конференцию «Каждый бухгалтер желает знать», которая состоится 26 и 27 февраля.
Как подготовиться к налоговой реформе — расскажут на конференции Контур.Экстерна
Иллюстрация: Контур

На конференции вас ждет насыщенная программа: выступления признанных экспертов, включая Надежду Самкову, а также специалистов ФНС и СФР. Вы получите опыт работы с реальными кейсами и сможете  задать свои вопросы экспертам.

Каждый участник заберет методички, чек-листы и инструкции, а также сможет воспользоваться бонусами от продуктов Контура и поучаствовать в розыгрыше полезных подарков.

Основные темы и доклады конференции

1. Налоговая реформа и отчетность в 2025 году

  • Налоговая реформа — 2025: адаптация шаг за шагом.

  • Работа с изменениями: 2025 год с учетом от Экстерна.

  • Практика работы с новшествами по НДФЛ в 2025 году.

  • Реформа РОП: отчитываемся за экосбор в 2025 году правильно.

2. Риски бухгалтера и налоговый контроль

  • Налоговый контроль: как минимизировать риски и защитить интересы бизнеса.

  • Коммерческая осмотрительность для бухгалтера: сложные ситуации и рекомендации эксперта.

  • Самое важное о «банковском светофоре» ЦБ: теория и практика.

  • Развенчиваем мифы о налоговом мониторинге.

  • Дробление бизнеса: неочевидные нюансы применения амнистии.

3. Полезные возможности для бухгалтеров

  • Новинки и дополнительные возможности для бухгалтера в Экстерне.

  • Полезные инструменты для работы с несколькими организациями.

4. Развитие бухгалтерского бизнеса и работа с клиентами

  • Как находить еще больше клиентов на бухгалтерские услуги с Авито.

  • Профессиональная диагностика клиентов для бухгалтера.

  • Повышение стоимости бухгалтерских услуг.

  • Бухгалтерский бизнес: эволюция и тренды.

5. Защита бухгалтера и профессиональный рост

  • Защита бухгалтера и бухгалтерского бизнеса от уголовной ответственности.

  • Zen и искусство бухгалтерии: как найти баланс и гармонию в работе.

Регистрируйтесь сейчас, чтобы получить актуальную информацию и подготовиться к работе в условиях налоговой реформы. Участие бесплатное!

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