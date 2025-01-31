Как подготовиться к налоговой реформе — расскажут на конференции Контур.Экстерна

На конференции вас ждет насыщенная программа: выступления признанных экспертов, включая Надежду Самкову, а также специалистов ФНС и СФР. Вы получите опыт работы с реальными кейсами и сможете задать свои вопросы экспертам.
Каждый участник заберет методички, чек-листы и инструкции, а также сможет воспользоваться бонусами от продуктов Контура и поучаствовать в розыгрыше полезных подарков.
Основные темы и доклады конференции
1. Налоговая реформа и отчетность в 2025 году
Налоговая реформа — 2025: адаптация шаг за шагом.
Работа с изменениями: 2025 год с учетом от Экстерна.
Практика работы с новшествами по НДФЛ в 2025 году.
Реформа РОП: отчитываемся за экосбор в 2025 году правильно.
2. Риски бухгалтера и налоговый контроль
Налоговый контроль: как минимизировать риски и защитить интересы бизнеса.
Коммерческая осмотрительность для бухгалтера: сложные ситуации и рекомендации эксперта.
Самое важное о «банковском светофоре» ЦБ: теория и практика.
Развенчиваем мифы о налоговом мониторинге.
Дробление бизнеса: неочевидные нюансы применения амнистии.
3. Полезные возможности для бухгалтеров
Новинки и дополнительные возможности для бухгалтера в Экстерне.
Полезные инструменты для работы с несколькими организациями.
4. Развитие бухгалтерского бизнеса и работа с клиентами
Как находить еще больше клиентов на бухгалтерские услуги с Авито.
Профессиональная диагностика клиентов для бухгалтера.
Повышение стоимости бухгалтерских услуг.
Бухгалтерский бизнес: эволюция и тренды.
5. Защита бухгалтера и профессиональный рост
Защита бухгалтера и бухгалтерского бизнеса от уголовной ответственности.
Zen и искусство бухгалтерии: как найти баланс и гармонию в работе.
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620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А
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