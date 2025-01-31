Как подготовиться к налоговой реформе — расскажут на конференции Контур.Экстерна

С 1 января 2025 года вступили в силу масштабные изменения в налоговом законодательстве, затронувшие почти все налоги и режимы. Чтобы помочь бухгалтерам разобраться в нововведениях, Контур.Экстерн проводит ежегодную онлайн-конференцию «Каждый бухгалтер желает знать», которая состоится 26 и 27 февраля.

На конференции вас ждет насыщенная программа: выступления признанных экспертов, включая Надежду Самкову, а также специалистов ФНС и СФР. Вы получите опыт работы с реальными кейсами и сможете задать свои вопросы экспертам.

Каждый участник заберет методички, чек-листы и инструкции, а также сможет воспользоваться бонусами от продуктов Контура и поучаствовать в розыгрыше полезных подарков.

Основные темы и доклады конференции

1. Налоговая реформа и отчетность в 2025 году

Налоговая реформа — 2025: адаптация шаг за шагом.

Работа с изменениями: 2025 год с учетом от Экстерна.

Практика работы с новшествами по НДФЛ в 2025 году.

Реформа РОП: отчитываемся за экосбор в 2025 году правильно.

2. Риски бухгалтера и налоговый контроль

Налоговый контроль: как минимизировать риски и защитить интересы бизнеса.

Коммерческая осмотрительность для бухгалтера: сложные ситуации и рекомендации эксперта.

Самое важное о «банковском светофоре» ЦБ: теория и практика.

Развенчиваем мифы о налоговом мониторинге.

Дробление бизнеса: неочевидные нюансы применения амнистии.

3. Полезные возможности для бухгалтеров

Новинки и дополнительные возможности для бухгалтера в Экстерне.

Полезные инструменты для работы с несколькими организациями.

4. Развитие бухгалтерского бизнеса и работа с клиентами

Как находить еще больше клиентов на бухгалтерские услуги с Авито.

Профессиональная диагностика клиентов для бухгалтера.

Повышение стоимости бухгалтерских услуг.

Бухгалтерский бизнес: эволюция и тренды.

5. Защита бухгалтера и профессиональный рост

Защита бухгалтера и бухгалтерского бизнеса от уголовной ответственности.

Zen и искусство бухгалтерии: как найти баланс и гармонию в работе.

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