Массовый переход на онлайн-бухгалтерии. Чего ждать в будущем, как сохранить востребованность в профессии

Бухгалтер — профессия прошлого века?

Технологии не стоят на месте: многие операции переводятся в электронный формат, рутинные процессы автоматизируются, тем самым ускоряется и упрощается документооборот. В помощь специалистам в последние годы было запущено большое количество онлайн-сервисов: конструкторы договоров для юристов, специальные программы для маркетологов и HR, ПО для складских рабочих и кадровиков.

Не осталась в стороне и бухгалтерия. Ведь это довольно объемная часть работы любого коммерческого предприятия. Даже если в штате 3 сотрудника, а система налогообложения — упрощенка. При этом многие задачи можно «безболезненно» передать машине, как правило, это рутинные, монотонные операции, которые не требуют интеллектуальной вовлеченности.

Значит ли это, кто человеческий труд можно полностью заменить машинным? Безусловно, нет.

Разберемся, в каких случаях онлайн-сервисы по бухгалтерии оправданы, какие функции можно передать программе, а что необходимо обрабатывать только вручную.

Бухгалтер может как работать в штате, так и оказывать услуги в качестве подрядчика — обслуживать клиентов разных уровней: от частных предпринимателей до крупных организаций. Обучиться профессии с нуля можно на платформе Skillbox. Платформа предлагает актуальную программу обучения, практику в 1С, поддержку кураторов, помощь в трудоустройстве.

Онлайн-бухгалтерия: когда это выгодней, чем работник в штате

Если бизнес молодой или просто не готов пока похвастаться миллионными оборотами, без вредных и опасных условий труда, онлайн-касс, на системе налогообложения УСН или ПСН (для ИП), то подключение к интернет-сервису или передача бухгалтерии на аутсорс может быть вполне оправдана.

Конечно, несложный интернет-сервис имеет ограниченные возможности. Он вряд ли сможет учесть все нюансы повременной оплаты труда, не увидит расхождение в чеке и сумме оплаты по эквайрингу и т. д. – такие операции требуют участия живого специалиста.

Но для малого бизнеса без сложных операций, когда самостоятельно руководитель вести бухгалтерский и налоговый учет не может, а нанимать специалиста в штат для него накладно – подключение к платформе онлайн-бухгалтерии действительно станет для него правильным и выгодным решением.

Сотрудничество с сервисами происходит двумя способами:

1. Self-сервис

Компания оплачивает доступ к сервису, получает логин и пароль для входа в личный кабинет. Система предоставляет пользователю некий набор инструментов, в которых сможет разобраться даже далекий от профессии человек. Подобные сервисы упрощают ведение бухгалтерии и автоматизируют процесс заполнения отчетности.

Например, на удаленной платформе можно выполнить:

расчет зарплаты сотрудникам;

расчет отпускных, декретных, больничных;

оформление первички;

составление платежных поручений и счетов на оплату;

формирование бухгалтерских и налоговых отчетов;

отправку отчетности в ФНС и фонды;

финансовый анализ;

проверку благонадежности контрагентов и т. д.

Однако за бухгалтера программа не сделает:

проверку корректности заполнения отчетности (проверяются только контрольные соотношения, а не сами показатели);

анализ документов;

налоговую оптимизацию и множество других функций.

Онлайн-сервис банально не сможет «свести дебет с кредитом», когда это требуется, принять решение, к какой статье отнести тот или иной расход, что списать на остатки и т. д. Есть задачи, в которых незаменимо участие живого специалиста — с его профессиональными знаниями, опытом работы, логическим мышлением.

Платформа не возьмет на себя ответственность за нарушение отчетности и сроков сдачи деклараций.

2. Интернет-бухгалтерия или аутсорс

Существует и второй вариант передачи бухгалтерии в «чужие руки».

Это так называемая интернет-бухгалтерия, которая на самом деле является аутсорсингом. Компания заключает договор с платформой, за каждый клиентом закрепляется специалист, который дает консультации, заполняет декларации и сдает отчетность. Перечень услуг зависит от выбранного тарифа. Однако ответственность за корректность бухгалтерской и налоговой документации, сроки сдачи отчетов все равно несет сам предприниматель.

Онлайн-сервис или живой бухгалтер: что выбрать

Оптимальный выбор: использовать онлайн-решения, которые помогают автоматизировать рутинные бухгалтерские процессы, а важные задачи, требующие интеллектуального труда и специальных знаний, оставить реальному специалисту.

Автоматизация призвана упрощать и ускорять работу главбуха, но анализ документов, контроль за операциями, управление денежными потоками осуществляет все еще человек.

Грамотные бухгалтеры всегда востребованы на рынке труда. Если вы уже владеете навыками в этой профессии, то можете улучшить свои цифровые компетенции. Для этого используйте дополнительные курсы: Освойте или освежите знания по работе в программах 1С: Бухгалтерия и 1С: ЗУП.

1С: Бухгалтерия и 1С: ЗУП. Повышайте квалификацию до финансового аналитика.

финансового аналитика. Разберитесь в том, как работает бизнес с курсом « Корпоративные финансы: планирование и анализ».

Корпоративные финансы: планирование и анализ». Наконец организуйте собственный бизнес (например, аутсорсинговый).

Софт-скиллс современного бухгалтера: какими навыками нужно обладать

«Опыт работы с 1С, знание налогового законодательства, навыки ведения учета, занесения первички, проведения платежей» — примерно такие требования можно встретить в описании вакансии «Бухгалтер» на рекрутинговом сайте.

С базовыми профессиональными знаниями (Hard-skills) все вполне понятно. А какими личными качествами и социальными навыками должен обладать современный специалист, чтобы всегда оставаться востребованным на рынке?

К софт-скиллам бухгалтера можно отнести:

гибкость мышления ( пригодится при налоговой оптимизации ),

пригодится при налоговой оптимизации желание учиться и развиваться, любознательность, легкость на подъем ( законодательство и правила ведения учета постоянно меняются ),

законодательство и правила ведения учета постоянно меняются аккуратность, внимательность к деталям ( этого требует работа с цифрами и денежными потоками ),

этого требует работа с цифрами и денежными потоками умение фокусироваться на поставленной задаче,

доброжелательность, оптимизм, стрессоустойчивость ( вспомним, сколько приходится взаимодействовать с налоговиками и другими контролирующими органами в ходе проверок, а также с коллегами, подчиненными, сотрудниками ).

вспомним, сколько приходится взаимодействовать с налоговиками и другими контролирующими органами в ходе проверок, а также с коллегами, подчиненными, сотрудниками ответственность и способность взять на себя обязанности руководителя ( директор часто отсутствует в офисе, уезжает в командировки, а главбух - второе после него лицо в компании ).

Современный бухгалтер — это стратегический помощник и часто «правая рука» генерального директора, оптимизатор налоговой нагрузки и управляющий денежными потоками.

При этом главбух является одной из ключевых фигур любого предприятия, поэтому от него ждут коммуникабельности, умения выстраивать партнерские отношения с контрагентами и дружественные связи с коллегами.

Узнать, какая профессия в области финансов и экономики подходит именно вам, можно на платформе Skillbox. Обучение дает возможность каждому быть актуальным и востребованным специалистом здесь и сейчас. В процессе вы можете выбрать для себя наиболее подходящее направление обучения, определиться с курсом в зависимости от сложности и своего грейда, получить новую специализацию или прокачать навыки для дальнейшего карьерного продвижения.