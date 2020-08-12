Топ-10 причин, почему бухгалтеры - самые-самые счастливые и незагруженные работники

Наскучила работа бухгалтера? Устали от рутины? Все это ерунда. Мы собрали для вас топ-10 причин остаться на своем рабочем месте в эти непростые времена.

Ваша работа прекрасна, потому что можно:

Каждый день отвечать на требования налоговой. Не сошлись данные в РСВ и 6-НДФЛ, попросили все документы по контрагенту за 3 года — почему бы и нет, все равно заняться нечем больше. Доходчиво рассказывать банку, что фирма не пытается отмыть деньги. Это 115-ФЗ! Встречать хлебом-солью выездную проверку от ПФР и ФСС, ведь руководитель «оптимизировал» штат и перевел всех на ГПХ договора. Но могло быть еще хуже! И вообще, благодаря новой системе у всех теперь не зарплата, а «оплата по договору подряда»! Звучит куда солиднее. Выдавать директору миллион под отчет. Это же его деньги! Провести время до обеда за чашкой чая или кофе, а в перерывах — набирать реквизиты с размытых фоток из WhatsApp, ведь других способов отправить их нет. Наладить отношения с сотрудниками и во всем им помогать. Например, вы умеете как никто другой объяснять, почему отпускных работник получил меньше, чем рассчитал калькулятор в интернете. Периодически всей бухгалтерией укреплять командный дух, обсуждая субсидиарную ответственность бухгалтера при банкротстве. Приобретать бесценные навыки. Бухгалтер должен знать юриспруденцию, сметное дело, быть специалистом по госзакупкам, а еще не забывать о заказе канцелярии и воды в кулер. Ах да, еще английский в совершенстве, программирование и латынь (изгонять дьявола из разошедшегося гендира кто будет?). Наполнять голову идеями и держать руку на пульсе событий. Ведь вы следите за изменениями в НК, ГК, ТК, подписаны на рассылку с сайта Минфина, ФНС, ПФР, ФСС, Росстата, выписываете четыре электронных журнала и подключили три справочные системы, на всякий случай. Работа, по сути, для вас всегда праздник, поэтому выбраться сюда в любой выходной день, чтоб сдать отчетность или подготовить пакет документов для сделки в понедельник — для вас только в радость.

Верим, что ваша мотивация после нашего топа только укрепилась, а желание покорять вершины учета возросло в разы. Еще бы — такие теплые воспоминания. Как нет?!

Да ладно, мы не удивлены, все крутые спецы давно уже поняли — профессия бухгалтера скоро будет не нужна. Даже сейчас благодаря технологиям опытный специалист может вести до двух-трех бухгалтерий предприятий одновременно, так что — вэлком на биржу труда.