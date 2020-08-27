Про свидание, кредит и «эти ваши цифры». История менеджера Константина продолжается

Мы решили снова окунуться в историю Константина, который из помощника бухгалтера стал менеджером проектов в IT-компании. Вернулся ли он к бывшей жене?

Нет.

Анастасия терроризировала его звонками довольно долгое время, а однажды даже выяснила адрес и явилась к нему на работу. Впрочем, в его кабинет её не пустили, а потом она неожиданно пропала.

Как после рассказала Константину Ольга Сергеевна, погрустив немного в холле, его бывшая супруга уверенно двинулась в сторону выхода, где столкнулась с коммерческим директором их клиента. А две недели спустя сам Константин увидел их обоих вместе — гуляли в парке, держась за ручки. И вот что удивительно: он ничего — ничего не почувствовал.

Возможно, виной тому была Ольга Сергеевна.

Её он наконец-то пригласил на свидание (и наплевать на то, что это служебный роман, все дела).

Но разве всё бывает идеально?

Костя, привет! Я сразу, без предисловий — можно у тебя переночевать сегодня?

Младший брат умеет делать сюрпризы.

— Да, конечно. А что случилось?

— Если честно, я, похоже, банкрот и в довольно близкой перспективе — самый настоящий бомж.

— Ого... Ну хорошо, приезжай, расскажешь.

Когда-то давно у Константина с Егором были очень теплые и душевные братские отношения. Несколько лет назад они почти перестали общаться — Егор уехал в столицу строить собственный бизнес. Писал и звонил весьма изредка, а Константин медленно погрязал в своей рутине — вот и получалось, что общались братья весьма редко, а уже виделись и вовсе раз в пару лет.

И тут вот такая история.

Вздохнув, Константин набрал номер Ольги. Решил, как и брат — просто и без предисловий сразу сказать правду. И кажется, он нашёл идеальную женщину. Потому что точно так же просто она предложила перенести встречу на завтрашний вечер. Пожелала ему хорошего дня и сказала, что совсем не обижается.

Счастливые грёзы влюблённого прервал звонок в дверь.

Егор был сам на себя не похож. Взъерошенные волосы, осунувшееся лицо... Он коротко поздоровался, скинул вещи и сразу же ушёл в душ. А пятнадцать минут спустя уже рассказывал.

— План на 2020й был просто шикарен — открываем ещё один барбер в Королёве и ещё — в Зябликово, выходим на уровень и города, и области уже, так сказать. Да только кто же знал, что будет этот долбаный вирус?

— Ты хочешь сказать, что вы так и не открылись?

— С трудом открыли два барбера из шести, какие уж тут новые! Но кто мог всё предусмотреть и рассчитать?

— Погоди, — Константин задумался, напрягая память. — Ты ведь вроде как-то хвастался, что у тебя теперь ООО и к тебе финансовый директор пришёл?

— Ой, и не напоминай. Такой дурак оказался! Сует мне каждую неделю цифры какие-то дурацкие, целые колонки с выводами. Вот тут что-то нечисто, вот тут цена на нефть падает... Только где эта нефть и где барбершопы?

— Гош, я понимаю, что у тебя диплом культуролога, но...

— Что?

Константин набрал побольше воздуха в грудь, придвинул к себе чашку кофе.

— Понимаешь, в экономике одно тянет за собой другое. И цена на нефть — это просто сигнал того, что что-то не так на рынке в целом, что дальше будут какие-то изменения. Конечно, никто не мог предугадать карантин, но то, что будет кризис, давно говорили...

— Блистаешь дипломом экономиста? — Егор прищурил глаза.

— Нет, просто удивляюсь, что ты с такими знаниями целых четыре года держишь свой бизнес.

Егор достал сигарету.

— Ну вот как-то так держал, — зло закурил, уставился в окно.

— Слушай, я...

— Да знаю я, что ты не хотел обидеть, но у тебя получилось. Может, я и плохой бизнесмен, но я точно не один такой. И в нынешней истории никто не знал, что так будет.

— А я и не говорил, что можно знать, что будет, наперёд. Но иногда можно делать прогнозы о будущем, и довольно точные. Нужно просто аналитикой заниматься.

— Пустая трата времени эта твоя аналитика. Мне хватает того, что я знаю про конкретно свой рынок, а зачем мне другие?

— Наша песня хороша, начинай сначала, — Константин всплеснул руками. — Пошли, я тебе кое-что покажу.

Братья подошли к компьютеру, и Константин вбил в поиск «аналитика больших данных». Экран быстро высветил несколько курсов, и он кликнул на один из них.

— Ну вот, смотри — быстрое обучение большим данным, никакое техническое образование не нужно.

— Круто, и что я с этим сертификатом буду делать?

— Ну во-первых, после курса ты более-менее начнешь разбираться в тех цифрах, которые тебе приносил твой финансовый директор. Во-вторых, поймешь, как предугадывать наперед всякие кризисные истории. И в-третьих, начнёшь понимать, что в таких историях делать. Как тебе идея?

— А если будет вторая волна?

— А если она будет, ты в любом случае попытаешься перестроить бизнес. Что-то оптимизировать, что-то закрыть. Два барбера осталось? Будешь значит их развивать на полную мощность. Может, курсы онлайн причесок начнешь проводить. Для всех этих решений тебе нужна ин-фор-ма-ция. Сечёшь?

— Угу, — Егор задумался. — А я смогу потом финансиста уволить?

— Если сможешь всю аналитику вывозить на себе — ради бога.

— Ну не знаю. Мне всё ещё кажется, что кредит мне сейчас будет гораздо полезнее этих твоих курсов.

Константин разочарованно пожал плечами.

Утром Егор собрал вещи и уехал — даже не сказал, куда. Но в ночной истории браузера Константин снова увидел ссылку на страницу курсов по Big Data — там, где нужно зарегистрироваться. Кажется, брат всё-таки принял правильное решение...