Казалось бы, причём тут Светлана Павловна, или Дневник одного экономиста

Подглядывать, как известно, нехорошо, но что делать, если люди сами присылают тебе свои истории? Да ещё и в форме личного дневника, который разрешают опубликовать?

Наша героиня Маргарита страшно хочет стать бухгалтером. Не зря ведь она диплом получала по этой профессии. Получится ли у неё осуществить мечту?

*авторская орфография и пунктуация сохранены*

11 июля

Лена сегодня сказала мне: у тебя все дни однообразные, как ты их друг от друга отличаешь? Вот я и решила завести дневник. Дневник буха-неудачника, так сказать.

12 июля

«Диплом экономиста в жизни — незаменимая вещь!»

«Да в любой компании тебя с руками и ногами оторвут!»

Если вы тоже слышали в жизни эти лозунги, то мой совет очень прост. Бегите.

У меня вот не получилось. Сегодня пять лет, как я работаю в онлайн-магазине музыкальных инструментов, и конечно (нет) по специальности. Я дизайнер: каждый день отрисовываю для сайта примерно по пять картинок. И иногда делаю анимацию.

ВСЁ.

На минуточку. У меня диплом экономиста! И не просто экономиста, а бухгалтера, да ещё и с сертификатом 1С, чёрт возьми. И да, я влюблена в дебеты/кредиты. И в декларации по НДС тоже. Но почувствовать себя настоящей повелительницей цифр у меня пока получилось только на практике в универе. В нашу бухгалтерию мне попасть явно не светит — пока там сидит главбух Светлана Пална.

У Светланы Павловны принцип: не брать на работу никого без опыта работы. Нет, ну то есть дизайнера такого брать можно, а вот бухгалтера — нет. Минимум год опыта. Нет? До свидания.

Так и живу, картинки рисую.

13 июля

Вот это история...

В обед зашёл шеф. Сказал — надо поговорить. Я к нему с интересом поворачиваюсь, а рядом ещё и наша эйчар сидит. Уволить хочет?

Маша (эйчар) похлопала ресницами и сразу такая: «Тебе ж не нравится дизайн?»

Нравится, — говорю. — Почему нет?

Ну, понимаешь, — Маша замялась. — Задач для тебя становится последнее время мало, и мы решили... Закрываем, в общем, ставку дизайнера.

Я, конечно, обалдела. Ну, с другой стороны, может, пора и правда заняться своей профессией?

Да ты погоди расстраиваться! Мы тут решили тебе предложить новую должность, — шеф сделал многозначительную паузу. — Про гугл аналитику слышала?

Да. И что?

Что у тебя за диплом?

Бухгалтер она у нас, — Маша меня опередила.

Вот и хорошо. Бухгалтер — значит, экономист. Ты у нас теперь аналитиком будешь. Надо расширяться, дела магазина поправить.

Всё у меня внутри протестовало против такого решения. Ну какой я к чёрту аналитик? Вернуться к диплому — это хорошо, но я лучше квартальную отчетность бы составляла, чем неизвестно чем занималась.

Всё внутри протестовало. Но сказала я почему-то «хорошо».

14 июля

Вот и пойми собственный мозг.

Вбила в гугл «Гугл аналитику». Буду сейчас читать.

15 июля

Шустро они с кадровыми документами управились. Прихожу сегодня на работу. И сразу кейс от шефа. Сейчас прям процитирую.

«Собрать за июнь данные об оформленных заказах (транзакциях) с помощью отслеживания электронной коммерции в Google Аналитике. Определить количество отмененных заказов и сумму выручки, потерянной в результате отмены заказов.»

Что со всем этим делать?

Забила в гугл аккаунт наши данные, что мне дали.

Выпила чашку кофе.

Послушала в ютубе лекцию по гугл аналитике, что вчера нашла.

Попутно наткнулась на ролик об аналитике вообще.

Послушала, выписала пару дельных мыслей.

Нашла вкладку «Статистика».

Открыла отчёты, нашла данные о транзакциях.

Начала смотреть, читать, сравнивать.

Блин, это же нереально интересно!

Кажется, у меня снова есть шансы стать повелительницей цифр. Не на практике в универе.