Казалось бы, причём тут Светлана Павловна, или Дневник одного экономиста

Подглядывать, как известно, нехорошо, но что делать, если люди сами присылают тебе свои истории? Да ещё и в форме личного дневника, который разрешают опубликовать?
Наша героиня Маргарита страшно хочет стать бухгалтером. Не зря ведь она диплом получала по этой профессии. Получится ли у неё осуществить мечту?
*авторская орфография и пунктуация сохранены*
11 июля
Лена сегодня сказала мне: у тебя все дни однообразные, как ты их друг от друга отличаешь? Вот я и решила завести дневник. Дневник буха-неудачника, так сказать.
12 июля
«Диплом экономиста в жизни — незаменимая вещь!»
«Да в любой компании тебя с руками и ногами оторвут!»
Если вы тоже слышали в жизни эти лозунги, то мой совет очень прост. Бегите.
У меня вот не получилось. Сегодня пять лет, как я работаю в онлайн-магазине музыкальных инструментов, и конечно (нет) по специальности. Я дизайнер: каждый день отрисовываю для сайта примерно по пять картинок. И иногда делаю анимацию.
ВСЁ.
На минуточку. У меня диплом экономиста! И не просто экономиста, а бухгалтера, да ещё и с сертификатом 1С, чёрт возьми. И да, я влюблена в дебеты/кредиты. И в декларации по НДС тоже. Но почувствовать себя настоящей повелительницей цифр у меня пока получилось только на практике в универе. В нашу бухгалтерию мне попасть явно не светит — пока там сидит главбух Светлана Пална.
У Светланы Павловны принцип: не брать на работу никого без опыта работы. Нет, ну то есть дизайнера такого брать можно, а вот бухгалтера — нет. Минимум год опыта. Нет? До свидания.
Так и живу, картинки рисую.
13 июля
Вот это история...
В обед зашёл шеф. Сказал — надо поговорить. Я к нему с интересом поворачиваюсь, а рядом ещё и наша эйчар сидит. Уволить хочет?
Маша (эйчар) похлопала ресницами и сразу такая: «Тебе ж не нравится дизайн?»
- Нравится, — говорю. — Почему нет?
- Ну, понимаешь, — Маша замялась. — Задач для тебя становится последнее время мало, и мы решили... Закрываем, в общем, ставку дизайнера.
Я, конечно, обалдела. Ну, с другой стороны, может, пора и правда заняться своей профессией?
- Да ты погоди расстраиваться! Мы тут решили тебе предложить новую должность, — шеф сделал многозначительную паузу. — Про гугл аналитику слышала?
- Да. И что?
- Что у тебя за диплом?
- Бухгалтер она у нас, — Маша меня опередила.
- Вот и хорошо. Бухгалтер — значит, экономист. Ты у нас теперь аналитиком будешь. Надо расширяться, дела магазина поправить.
Всё у меня внутри протестовало против такого решения. Ну какой я к чёрту аналитик? Вернуться к диплому — это хорошо, но я лучше квартальную отчетность бы составляла, чем неизвестно чем занималась.
Всё внутри протестовало. Но сказала я почему-то «хорошо».
14 июля
Вот и пойми собственный мозг.
Вбила в гугл «Гугл аналитику». Буду сейчас читать.
15 июля
Шустро они с кадровыми документами управились. Прихожу сегодня на работу. И сразу кейс от шефа. Сейчас прям процитирую.
«Собрать за июнь данные об оформленных заказах (транзакциях) с помощью отслеживания электронной коммерции в Google Аналитике. Определить количество отмененных заказов и сумму выручки, потерянной в результате отмены заказов.»
Что со всем этим делать?
Забила в гугл аккаунт наши данные, что мне дали.
Выпила чашку кофе.
Послушала в ютубе лекцию по гугл аналитике, что вчера нашла.
Попутно наткнулась на ролик об аналитике вообще.
Послушала, выписала пару дельных мыслей.
Нашла вкладку «Статистика».
Открыла отчёты, нашла данные о транзакциях.
Начала смотреть, читать, сравнивать.
Блин, это же нереально интересно!
Кажется, у меня снова есть шансы стать повелительницей цифр. Не на практике в универе.
Владение Google Analytics — только первая ступень аналитики. На самом деле, она гораздо интереснее и разнообразнее, чем кажется.
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