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Карьера бухгалтера

Надоел ЕНС и требования ФНС? Расскажем, куда уйти из бухгалтерии

Бухгалтер задумывается о смене сферы деятельности чаще всего тогда, когда понимает, что выбрал не ту профессию, или из-за несоответствия зарплаты и ответственности. А еще со всех сторон то и дело слышится, что через несколько лет бухгалтеры вообще будут не нужны — всех заменит ИИ и автоматизация. Разбираемся, как сменить специальность и куда пойти работать.
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Надоел ЕНС и требования ФНС? Расскажем, куда уйти из бухгалтерии
Иллюстрация: Skillfaсtory

Причины, по которым бухгалтер хочет сменить профессию

В деятельности бухгалтера есть несколько важных факторов, которые влияют на решение сменить профессию:

  • Монотонность и рутина. Работа бухгалтера обычно связана с повторяющимися задачами. Сотрудник быстро к ним привыкает, но такая деятельность ведет к постепенному снижению эффективности труда.

  • Высокая ответственность и стрессы. Бухгалтер несет ответственность за финансовые операции компании и их соответствие законодательству. Законы постоянно меняются, и нужно постоянно держать руку на пульсе — это становится причиной постоянных стрессов.

  • Недостаточно возможностей для профессионального роста. Причина может быть в маленьком размере компании или в том, что организация не уделяет внимание развитию сотрудников.

  • Много бумажной работы и отчетности. Бухгалтеру постоянно приходится заполнять множество документов и отчетов. Специфика работы такова, что не всегда специалист может взять отпуск — например, вряд ли сотрудника отпустят в период сдачи отчетов.

  • Недостаток обучения. Специалист, который долгое время работает на одном участке, может переживать из-за того, что его навыки не развиваются.

Высокий ритм жизни и работы, постоянный стресс, недостаток времени, большая ответственность способствуют тому, что человек чувствует себя физически и морально истощенным. В психологии такое состояние обозначают как «профессиональное выгорание».

Если поймать его на начальной стадии, то можно избежать радикальных решений, а если у человека нет никаких сил заниматься своей текущей работой — это уже очень серьезно и в большинстве случаев заканчивается сменой деятельности. 

Бывает еще и так: человек понимает, что выбрал не ту специальность. Наша героиня Анна, бухгалтер с пятилетним стажем, говорит: 

«Моя мама — бухгалтер, и всегда предполагалось, что я пойду по ее стопам. Родители считали, что бухгалтер — стабильная и денежная профессия. Но душа к ней совсем не лежит. А с другой стороны, кардинально менять специальность тоже страшно, тем более у меня есть профильное обучение и практические знания. Переучиваться с нуля мне бы не хотелось». 

На что ориентироваться при выборе новой профессии

При выборе новой специализации бухгалтеру стоит ориентироваться на свои интересы, навыки и умения, а также на рынок труда и востребованность профессий.

Какие возможны варианты:

  • Расширить функции или участки. Если специалист и так загружен, то вряд ли будет браться за освоение новых областей. Но если время позволяет — это хороший вариант для профессионального развития. Например, можно освоить учет материалов помимо расчета заработной платы. 

  • Пройти повышение квалификации. Можно проходить курсы повышения квалификации, регулярно посещать семинары, конференции и т.д. Это полезно для вертикальной карьеры — чтобы, например, дорасти до зама главбуха и далее до самого главного бухгалтера.

  • Выбрать другую сферу. Работали в сфере HoReCa — попробуйте ВЭД, занимались ВЭД — переходите в IT. В каждом случае потребуется вникать и разбираться в новой специфике.

  • Освоить новую профессию. И вот здесь нашу героиню Анну можно понять: бухгалтер — высококвалифицированный специалист, который потратил много времени на обучение и развитие своих навыков. Поэтому наиболее подходящий вариант — сменить профессию, но при этом использовать уже полученные знания. Такие возможности дает профессия 1С программиста.

Профессия 1С-программист

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Что делает программист 1С в компании

Программисты 1С работают в различных местах: в самой компании 1С, в компании-франчайзи или на стороне клиента. 

Универсального списка обязанностей у программиста 1С нет. В 1С программисты создают, изменяют и обновляют типовые конфигурации и стандартные библиотеки. В компании-франчайзи специалисты разрабатывают конфигурации или занимаются поддержкой пользователей, а на стороне заказчика — администрируют ПО, настраивают справочники и отчеты, обучают сотрудников работе с программой.

Этим навыкам можно обучиться на курсе «1С-Программист с нуля» от Skillfactory. Чтобы поступить на курс, вам не понадобится опыт и образование в IT. А если вы уже работали с 1С, вам будет проще разобраться в технической стороне вопроса, используя ваш опыт.

Что нужно знать программисту 1С

Все зависит от того, где работает программист и какую специализацию он выбрал — бухгалтерский учет, управление кадрами, или производство. 

Есть базовые знания, нужные всем программистам 1С:

  • Основы программирования. Хотя платформа 1С включает большой набор готовых инструментов, зачастую алгоритмы нужно писать самостоятельно.

  • Язык программирования 1С, его синтаксис и семантику. 1С разработала свой язык программирования, который отличается наличием специальных классов объектов — регистров, справочников, отчетов. Программистам не нужно писать их с нуля, а значит, процесс разработки ускоряется.

  • Основные объекты платформы «1С:Предприятие».

  • Язык запросов 1С.

  • Типовую конфигурацию 1С, а лучше несколько, например, 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП.

Чтобы лучше понять потребности бизнеса, программистам 1C важно обладать базовыми знаниями в области бухгалтерского учета. Полезно, чтобы программист был знаком с профильным законодательством — так ему проще будет вносить обновления в системы. 

Бухгалтер уже знает эти тонкости, поэтому ему специальность 1С-программиста освоить проще, чем человеку без соответствующего опыта. При этом ценность такого специалиста вырастает в разы.

Зарплаты программистов 1С

Системы 1С в России и странах СНГ очень популярны, поэтому и спрос на программистов высок. По данным на ноябрь 2023 года, только на одном портале hh.ru больше 12 тысяч вакансий программистов. 

Причем для разработчика с опытом часто возможна удаленка — а значит, специалист не ограничен своим регионом проживания и может претендовать на более высокооплачиваемые вакансии в крупных городах.

По данным Habr, в 1 полугодии 2023 года зарплаты 1С-программистов выросли на 27% по отношению ко 2 полугодию 2022 года и достигли 190 тысяч рублей. 

Как стать программистом 1С

Сейчас начать карьеру в качестве 1С-программиста не составляет труда, так как вакансий много — на одно резюме приходится до 4 вакансий. Работодатели готовы принять новичков или специалистов с минимальным опытом. Однако базовые знания, безусловно, понадобятся.

Можно получить их с помощью самостоятельного изучения профессиональной литературы, типовых конфигураций 1С и самому практиковаться на платформе 1С в учебной версии для программирования.

Другой вариант — записаться на онлайн-курсы, где можно пройти этот путь под руководством опытных экспертов. Они объяснят все тонкости и помогут совершить первые практические шаги. А решенные реальные задачи бизнеса и проекты в портфолио повысят шансы на успешное трудоустройство.

На курсах 1С-Программист от Skillfactory студенты получают только необходимый объем теоретических знаний по синтаксису и семантике языка 1С, а 80% курса приходится на практику и решение различных бизнес-задач. Программа курса рассчитана на новичков без опыта в программировании. В первые два месяца после начала учебы вы сможете применять знания в работе, через 6 месяцев получить первую работу в качестве 1С-программиста, а через 9.5 месяцев полностью освоить новую профессию

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