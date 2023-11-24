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Карьера бухгалтера

Карьера бухгалтера в сфере 1С: миф или реальность

Бухгалтер выполняет учетные функции с помощью программы 1С:Бухгалтерия, но может работать и с другими конфигурациями системы. Разберем, какие карьерные возможности есть у этого специалиста и может ли он успешно перейти в востребованную сферу IT.
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Карьера бухгалтера в сфере 1С: миф или реальность
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Есть ли возможности карьерного роста у бухгалтера в сфере IT

Даже если бухгалтер ведет только один участок, ему нужно совмещать знания бухучета и процессов работы в 1С.

Бухгалтер со знанием 1С — это важный для компании сотрудник: любой современный бизнес стремится автоматизировать свои процессы, чтобы снизить издержки и упростить рутинные операции. 

Поэтому у таких специалистов достаточно возможностей для реализации своих навыков и карьерного развития. Причем отличные варианты для карьерного роста есть не только в бухгалтерии, но и в смежных областях, а также в привлекательной для многих сфере IT.

Варианты для развития бухгалтера 

Рано или поздно любой квалифицированный специалист сталкивается с тем, что достиг карьерного «потолка» в своей области. Все уже знакомо и стало рутиной, задачи больше не мотивируют. Человек понимает, что пришло время двигаться дальше.

Разберем, какие варианты развития есть у бухгалтера со знанием 1С.

1. Специализация. Бухгалтер может расширить свою область профессиональных знаний. Например, помимо учета зарплаты, освоить бюджетирование и планирование. В процессе он научится пользоваться новыми конфигурациями 1С, например, 1С:ERP или 1С:Комплексная автоматизация. 1С — неизменный спутник бухгалтера практически любой специализации, а человеку, который уже хорошо владеет одной конфигурацией, будет проще освоить новую.

Плюсы такого роста: освоение новых областей становится дополнительной мотивацией.

Минусы: рост зарплаты может быть незначительным. Кроме того, переход на смежный участок не означает появление более ответственных и масштабных задач, поэтому человек все равно может чувствовать неудовлетворенность.

2. Классический вертикальный карьерный рост. Чаще всего бухгалтер начинает карьеру как помощник или бухгалтер на участке и занимается определенными видами операций, например, учетом материалов. Дальше он растет до старшего бухгалтера и самостоятельно ведет несколько направлений. Следующая ступень — главный бухгалтер. Он организует работу отдела, отвечает за бухгалтерский и налоговый учет и обеспечивает своевременную подачу документов в контролирующие органы. 

Плюсы: возможность самореализации, повышение профессионального статуса, развитие управленческих навыков, рост в зарплате. 

Минусы: высокий уровень ответственности, который нередко становится источником постоянного стресса. Рост до главбуха подходит не всем — не каждый хочет нести ответственность за учетные процессы целого предприятия.

3. Фриланс или своя фирма. Бухгалтер, которому надоело работать в качестве наемного сотрудника, может уйти на фриланс или открыть свой бизнес и работать удаленно. Фрилансер самостоятельно выбирает себе клиентов и берется только за те проекты, которые ему интересны. Он сам контролирует свой заработок. К тому же он может дифференцировать деятельность по клиентам и отраслям в зависимости от своих знаний и умений. 

Плюсы: независимость от требований работодателя, возможность самому выбирать клиентов и специализацию. 

Минусы: нужно постоянно искать заказчиков, нестабильность заработка.

4. Консультант 1С. В компаниях-франчайзи 1С есть должность консультанта 1С: такие сотрудники помогают клиентам фирмы выбрать и настроить ПО, обучают пользователей, решают возникающие вопросы и проблемы в работе с программой. 

Плюсы: возможность трудиться как в штате компании, так и на фрилансе, чаще всего доступен дистанционный формат работы. 

Минусы: ограниченный карьерный рост, если нет навыков программирования, необходимость постоянного обучения и повышения квалификации. Также консультанты работают непосредственно с людьми — представителями организаций, которых обслуживает компания-франчайзи, а это подходит далеко не каждому.

5. Программист 1С. Это специалист, который разрабатывает и поддерживает программные продукты на платформе 1С:Предприятие. Он создает новые конфигурации, разрабатывает отчеты, обработки, умеет работать с базами данных. Также 1С-программист внедряет и адаптирует существующие системы под нужды конкретного предприятия. 

Плюсы: высокая заработная плата, возможность работать на фрилансе, дистанционно, большой спрос со стороны рынка на 1С-программистов.

Минусы: нужно переучиваться, осваивать специфические навыки программирования.

Профессия 1С-программист

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Почему бухгалтеру реально перейти в программисты 1С

Как и в любой новой профессии, чтобы стать 1С-программистом, нужно пройти обучение. Хорошая новость: 1С — по сравнению с другими, имеет достаточно простой язык программирования, в котором можно писать код как на английском, так и на русском. 

При этом программу 1С используют не только в России, но и в странах СНГ, поэтому специалисты такой профессии точно не останутся без работы. Тем более что в связи с импортозамещением популярность 1С только растет — а значит, и программистов нужно больше.

Благодаря знакомству с программой 1С бухгалтерам проще вникнуть в сферу 1С разработки. Это открывает двери к более высокооплачиваемым позициям и делает их востребованными экспертами в области IT. С курсом от Skillfactory этот переход становится не только доступным, но еще и более результативным.

Какие страхи мешают бухгалтерам освоить 1С разработку

Разберем главные стоп-факторы, которые пугают бухгалтеров в профессии разработчика:

  • Придется начинать все с нуля. На самом деле бухгалтер со знанием 1С — точно не тот специалист, который начинает все с нуля. Скажем больше: для освоения профессии 1С-программиста не нужны специальные знания. Но человеку, который хорошо разбирается в 1С, учиться будет гораздо проще. У него уже есть серьезный фундамент для обучения новой специальности.

  • Кандидат 30–40 лет с отсутствием опыта не нужен бизнесу. У кандидатов 30+ есть очевидные плюсы: понимание, чего они хотят от работы и чего не хотят, хороший практический опыт работы и опыт коммуникаций с людьми. А если специалист работал с учетной системой и в бухгалтерии, это дополнительный плюс — ему проще понять, что пользователи хотят от программы, фактически они с пользователями общаются на одном языке.

  • Компании не берут джунов. Готовых специалистов высокого уровня не хватает, поэтому компании берут людей без опыта или с небольшим опытом (джунов), чтобы растить свои кадры. Конечно, чтобы стать профессионалом, придется много учиться. Но опыт работы в 1С — уже хорошая база, с которой обучение пройдет быстрее.

Курсы или самообразование — что выбрать

Благодаря интернету знания стали гораздо доступнее: обучающие видеоролики, электронные книги, обзоры и даже видеоблоги — все это можно найти в сети, причем часто совершенно бесплатно.

Однако, если освоить новую профессию нужно в более короткие сроки и при этом получить все необходимые для практики знания, лучше выбрать специализированные курсы:

  • Они имеют структурированную программу, которая включает в себя изучение основ, затем более сложных тем и заканчивается практикой.

  • На курсах вы получаете обратную связь от преподавателей и других студентов, что помогает понять, какие области требуют улучшения. 

  • У вас будет доступ к готовым учебным материалам, в том числе видеоурокам и практическим заданиям.

  • Курсы имеют сроки и дедлайны, которые помогают поддерживать мотивацию и дисциплину. 

С курсом «Профессия 1С-программист» вы научитесь создавать и внедрять решения для бизнеса на платформе 1С всего за 9,5 месяцев, причем начать работать по новой специальности можно уже через полгода. В конце обучения вы сможете уверенно претендовать на позицию 1С-программиста уровня junior в компании, которая пользуется ПО от 1С, или франчайзи-агентстве. 

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