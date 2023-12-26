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В каких сферах развиваться бухгалтеру. Обзор профессий в 1С 

Развитие технологий и бизнеса требует от бухгалтера постоянно адаптироваться к изменяющимся условиям, повышать свою квалификацию, расширять профессиональные навыки. Рассуждаем, в каких направлениях может развиваться специалист и какие профессии, которые связаны с 1С, могут быть ему интересны.
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В каких сферах развиваться бухгалтеру. Обзор профессий в 1С 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Почему бухгалтеру стоит развиваться в сферах, которые связаны с 1С

Без 1С не обходится работа практически ни одного бухгалтера. Если специалист думает сменить профессию, то перейти в смежную сферу, связанную с этой программой, — это перспективный и реализуемый вариант. 

С одной стороны, выбор таких профессий достаточно широк. Например, бухгалтер может стать специалистом по внедрению и настройке 1С, что позволит ему работать с другими компаниями и организациями. Также бухгалтер может перейти на должность аналитика, где будет углубляться в стратегию развития компании. 

С другой стороны, благодаря глубоким знаниям 1С бухгалтеру будет проще освоить другую специальность.

1С — это IT, а IT — одна из активно развивающихся сфер бизнеса. Это логично, потому что все больше процессов охватывает автоматизация и цифровизация. Они затрагивают практически все сферы жизни: от производства и логистики до образования и медицины. 

Почему изучать IT-профессию перспективно:

  • В этой сфере возможен быстрый карьерный рост, а специалисты чаще всего получают достойную заработную плату.

Пожалуй, это два главных фактора, которые делают эту отрасль особенно привлекательной.

Согласно свежему исследованию «Авито Работа», в декабре 2023 года специалисты IT-сегмента стали вдвое востребованнее, чем в январе текущего года, а средняя заработная плата увеличилась на 20%.

  • Она позволяет работать удаленно или в международных компаниях.

Многие IT-компании предлагают своим сотрудникам гибкий график работы и возможность работать из любой точки мира.

  • Высокий спрос на IT-специалистов.

Технологии непрерывно развиваются, поэтому на рынке существует постоянная потребность в высококвалифицированных IT-кадрах. Хороший специалист легко найдет работу и имеет возможность самому выбирать работодателя.

  • Профессиональный рост и развитие.

В IT-индустрии быстро появляются новые технологии и инструменты, что требует от специалистов постоянного обучения и совершенствования своих навыков. Их работа интересна и разнообразна.

Какие знания и навыки нужны всем специалистам сферы 1С

Какую бы сферу бухгалтер не выбрал, для работы ему потребуются:

  • опыт работы с продуктами 1С — чем больше, тем лучше. Это может быть опыт работы с разными конфигурациями 1С, отчетностью, разными участками учета;

  • знание основ программирования и работы с базами данных. 1С — программа, которую удобно дорабатывать под потребности конкретной организации, поэтому для специалиста будут важны навыки разработки;

  • аналитический склад ума, чтобы находить оптимальные решения на основе фактов;

  • умение работать в команде, так как процессе работы часто приходится взаимодействовать с другими сотрудниками, обмениваться информацией и решать задачи вместе;

  • коммуникативные навыки, чтобы доносить информацию до коллег, в том числе и тех, кто с программой на «вы».  

Профессия 1С-программист

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Обзор профессий

1С-программист

Программист 1С разрабатывает и поддерживает программное обеспечение на базе системы 1С:Предприятие. Он отвечает за создание алгоритмов, написание кода, тестирование и отладку программ.

Программисту 1С необходимо знать язык программирования 1С — специальный язык, который фирма 1С разработала для своих продуктов, а также иметь навыки работы с базами данных и опыт работы с системой. Кроме того, он должен уметь анализировать бизнес-процессы и разрабатывать оптимальные решения для автоматизации работы компании.

Для успешной работы программистом 1С пригодятся аналитические способности, умение работать с большими объемами информации и коммуникативные навыки.

Звучит сложно? На самом деле нет, ведь у бухгалтера уже есть крепкая база в виде уверенных знаний программы 1С. А сам язык программирования полностью на русском языке. Кроме того, уже есть много готовых конструкций и решений. Поэтому онлайн-курс — отличный вариант для освоения недостающих навыков. Записывайтесь на курс «1С-программист» от Skillfactory сейчас и получайте скидку до 60%.

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Аналитик 1С

Аналитик 1С — это специалист, который изучает бизнес-процессы и оптимизирует работу с программным обеспечением 1С. Он собирает требования заказчиков и запускает процесс внедрения решений на базе 1С в компании. Также этот специалист автоматизирует процессы, ставит задачи программистам, настраивает, тестирует, внедряет и презентует результат владельцам бизнеса.

Аналитик 1С должен обладать навыками анализа и стратегического мышления, уметь работать с большим объемом информации и общаться с клиентами, руководством и коллегами. Глубоко изучать язык SQL запросов аналитику 1С не нужно. В программе уже есть конструктор, в котором даже новички без глубинных знаний в IT могут составить запрос к базе данных.

Среди важных навыков для аналитика 1С:

  • знание методов анализа;

  • знание того, как проектируют базы данных;

  • умение описывать бизнес-процессы и прорисовывать функциональные модели;

  • знание конфигурации 1С.

В целом, это профессия на стыке бизнес-аналитики и системного анализа. Самое важное для специалиста — хорошо разбираться в 1С и ее инструментах.

Методолог

Методолог 1С может выполнять несколько обязанностей:

  • разрабатывать методики и стандарты работы с программным продуктом 1С;

  • контролировать соблюдение этих методик и стандартов;

  • консультировать пользователей по вопросам работы в 1С;

  • составлять технические задания, ставить задачи программистам, контролировать и тестировать доработки; 

  • анализировать требования к доработке 1С.

Методолог 1С должен иметь опыт работы в области поддержки программного обеспечения, а также знания в области методологии и управления проектами. Он должен уметь анализировать бизнес-процессы, разрабатывать новые решения и контролировать выполнение задач. Также ему важно знать типовые регистры в 1С, понимать принципы работы программы и бухгалтерский учет.

Консультант 1С

Консультант 1С — это специалист, который помогает разобраться в работе с программой. Он обучает пользователей, решает возникающие у них вопросы и проблемы. Консультант также может заниматься внедрением и поддержкой программных продуктов 1С в компании.

Консультант должен знать продукты 1С на высоком уровне, уметь общаться с пользователями и решать их проблемы. Чаще всего специалисты этой профессии трудятся в компаниях-партнерах 1С, которые оказывают другим фирмам услуги по установке и обслуживанию программы. 

Руководитель

Программист, консультант или представитель любой другой профессии в сфере 1С имеют все шансы стать руководителем отдела или проекта. 

Для этого потребуются лидерские качества, умение принимать решения и управлять командой, а также навыки планирования и организации работы. Кроме того, важно постоянно развиваться и обучаться новым технологиям и методам работы, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке труда.

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