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Ведение бизнеса

5 стратегий увеличения онлайн-продаж для вашего бизнеса

Онлайн-продажи продолжают стремительно расти, но наряду с действительно уникальными возможностями предпринимателям становится все сложнее завоевать сердца покупателей. Рассказываем, как продавать онлайн в 2024 году, чтобы результаты радовали, а не огорчали.
5 стратегий увеличения онлайн-продаж для вашего бизнеса
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кросс-продажи для повышения среднего чека

Cross-sales — или перекрестные продажи — стимулируют клиентов покупать больше, чем они изначально планировали. Дополнительный товар рекомендуется клиентам уже после того, как они выбрали основной. 

Например, вы добавляете в корзину ноутбук, а магазин предлагает купить к нему сумку или застраховать устройство. Покупаете светильник, для работы которого нужны батарейки — и видите несколько позиций подходящих источников питания. Это и есть кросс-продажи. 

Исследования показывают, что перекрестные продажи увеличивают прибыль интернет-магазинов примерно на 30%. При этом внедрение кросс-продаж не требует серьезных вложений, а дополнительные товары предлагаются клиентам ненавязчиво.

При грамотном подходе перекрестные продажи помогают не только продавать, но и повышать лояльность аудитории. Это возможно, если вы предлагаете действительно полезные дополнительные товары, о которых покупатель мог просто забыть.   

Обратите внимание: чтобы кросс-продажи были эффективными, в качестве дополнительных не должны выступать слишком дорогостоящие позиции. В большинстве случаев это тот товар, решение о покупке которого можно принять моментально. 

Персонализация предложений для роста продаж

В высококонкурентной среде выигрывают продавцы, которые делают акцент на персонализации. Индивидуализированные предложения дарят покупателям ощущение заботы: внимательное отношение к желаниям и потребностям увеличивает продажи (также растет вероятность спонтанных покупок) и повышает средний чек. 

Персонализация — это стратегия, которая предполагает личное обращение к клиенту. Для создания рекламных предложений используются инструменты анализа и данные о клиентах.

Как разработать стратегию персонализации

  • Соберите и проанализируйте данные о клиентах. Важно собрать максимум сведений: это могут быть не только те данные, которые клиент оставляет при регистрации, но и результаты анализа файлов cookie, подписчиков в социальных сетях, проведенных опросов и веб-аналитика. Высокую эффективность показывают чат-боты. Для анализа данных можно использовать специализированные платформы автоматизации. 

  • Сформируйте портрет целевой аудитории. Портрет ЦА формируется исходя из демографических, социальных и поведенческих факторов. Выделить сегменты можно по различным критериям, например, в зависимости от платежеспособности, степени заинтересованности в товаре или услуге и т.д. Важно максимально точно сегментировать аудиторию, так как от этого напрямую зависит результат персонализации в целом.

Обратите внимание: работа по изучению целевой аудитории не должна останавливаться. С течением времени аудитория может изменяться, и необходимо вовремя отслеживать эти процессы.

  • Адаптируйте предложения. На основе полученных результатов переходите к разработке персонализированных предложений — это могут быть рекомендации товаров или услуг по интересам, индивидуальные скидки, уникальные рассылки и уведомления.   

Но на этом работа по персонализации не заканчивается. Регулярное тестирование и оптимизация помогают поддерживать ее эффективность и вносить корректировки. 

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Внедрение мобильной коммерции

Большинство покупателей оформляют заказы именно через смартфон: мобильные устройства постепенно вытесняют компьютеры и ноутбуки. Для продавцов в этом есть несомненный плюс, так как наладить коммуникацию становится легче. 

Востребованный инструмент — Progressive Web Apps (PWA). Это современное веб-приложение объединяет в себе преимущества привычных мобильных приложений и обычных сайтов. При этом скачивать и устанавливать дополнительные программы не требуется. Среди плюсов PWA:

  • быстрая загрузка;

  • простой доступ;

  • удобство в процессе использования;

  • широкие маркетинговые возможности.

По своему функционалу PWA представляет собой мини-приложение, работающее в браузере, но скорость его работы заметно выше по сравнению с обычным сайтом. И еще один немаловажный момент: такие веб-приложения значительно дешевле в разработке по сравнению со стандартными мобильными.

При наличии возможностей можно разработать и собственное мобильное приложение, которое обеспечит максимально удобный доступ к вашим товарам или услугам. Главное — не игнорировать m-commerce: без мобильной коммерции в 2024 году удержать покупателя вряд ли удастся.  

Наличие качественной поддержки пользователей

Возможность в любой момент обратиться за помощью или консультацией — значимый фактор при выборе интернет-магазина или другого сервиса. Клиенту важно получить ответ на свой вопрос моментально, а сам процесс взаимодействия со службой поддержки должен происходить максимально комфортно. Самые популярные каналы на сегодняшний день:

  • Онлайн-консультанты. Многим пользователям удобнее всего написать в чат: это требует минимум усилий и не занимает много времени. От того, насколько быстро и качественно консультант ответит на вопрос, зависит, будет ли принято решение о покупке или же потенциальный клиент уйдет к конкурентам.

  • Call-центр. Немалая часть покупателей по-прежнему предпочитает общаться по телефону. Отсутствие телефонного номера снижает доверие и отталкивает потенциальных клиентов. 

  • Социальные сети. Страницы в социальных сетях — не только источник информации о товарах или услугах, но и канал взаимодействия с аудиторией. Не оставляйте комментарии без внимания и всегда отвечайте на сообщения — это улучшает репутацию и помогает продавать.

Еще один канал поддержки, набирающий все большую популярность — чат-боты на основе искусственного интеллекта. Они способны обрабатывать типичные запросы покупателей, рекомендовать продукты и сообщать данные о статусе уже оформленного заказа. 

Отзывы как инструмент увеличения продаж

Для многих покупателей чтение отзывов — обязательный этап принятия решения о покупке. Без изучения мнений других людей многие потребители не покупают даже повседневные товары, не говоря уже о крупных дорогостоящих покупках. Сегодня работа с отзывами превратилась в мощный инструмент для повышения продаж

Как это работает? Само по себе наличие отзывов о товаре способно приблизить его к покупателю и напрямую повлиять на принятие решения. В отличие от рекламы, которая нередко или просто игнорируется, или вызывает негатив, отзывы пользуются доверием. Информация, рассказанная о товаре другим человеком, воспринимается как более объективная. В целом отзывы работают сразу по нескольким направлениям:

  • Первое. Выделяют товар среди конкурентов и привлекают новых покупателей.

  • Второе. Помогают повысить качество товаров и услуг и выявить проблемы в сервисе.

  • Третье. Удерживают клиентов даже при наличии у них не самого положительного опыта. В ответе вы всегда можете предложить исправить ситуацию.

Чтобы превратить отзывы в эффектный инструмент продвижения, работа с ними должна вестись постоянно. Моментальная отработка негативных комментариев, предложение клиентам бонусов за оставленный отзыв, регулярное отслеживание упоминаний о вашем товаре или услуге — все это заслуживает пристального внимания. 

Сделать работу с отзывами проще и эффективнее помогают специальные инструменты, например, виджеты от SmartWidgets. Внедрение готовых решений позволяет минимизировать расходы и сэкономить время, а процесс установки виджета на сайт не требует никаких усилий. Среди поддерживаемых источников — Wildberries, Отзовик, Ozon, Яндекс Карты и многие другие популярные сервисы.

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