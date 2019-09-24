Еще один повод изменить схему работы с фрилансерами

Что произошло?

Выплаты на PayPal стали доступны в российском сервисе для работы с фрилансерами Solar Staff.

Почему PayPal?

Система PayPal очень популярна среди исполнителей в США и Европе.

Платежная система PayPal является самым распространенным способом оплаты для исполнителей на крупнейших зарубежных фриланс-биржах, таких как Upwork, Freelancer и TopTal. Заказчики оплачивают услуги веб-разработчиков, дизайнеров, архитекторов, копирайтеров, фотографов и даже юристов.

Среди них есть и российские исполнители ­— по данным PayPal 66% российских фрилансеров также работают с иностранными заказчиками.

Почему интеграция Solar Staff с PayPal — это круто?

Новый способ оплаты в сервисе:

упростит российским компаниям работу с иностранными исполнителями,

позволит быстро и правильно оформить закрывающие документы по завершенным заказам.

Чем Solar Staff помогает компаниям

Solar Staff — это российский сервис автоматизации документооборота и выплат распределенным командам и фрилансерам.

Сервис выступает генеральным подрядчиком при работе с фрилансерами по всему миру — производит выплаты исполнителям, предоставляет закрывающие документы и права на результаты работы в соответствии с международным правом. Помимо PayPal, сервис осуществляет выплаты исполнителям на электронные кошельки ePayments, Qiwi, Webmoney, а также на банковские карты в большинстве стран.

Вы заключаете единственный договор с Solar Staff, вместо отдельных договоров с каждым исполнителем.

Подробно о работе сервиса — тут.