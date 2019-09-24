Еще один повод изменить схему работы с фрилансерами

Что произошло?
Выплаты на PayPal стали доступны в российском сервисе для работы с фрилансерами Solar Staff.
Почему PayPal?
Система PayPal очень популярна среди исполнителей в США и Европе.
Платежная система PayPal является самым распространенным способом оплаты для исполнителей на крупнейших зарубежных фриланс-биржах, таких как Upwork, Freelancer и TopTal. Заказчики оплачивают услуги веб-разработчиков, дизайнеров, архитекторов, копирайтеров, фотографов и даже юристов.
Среди них есть и российские исполнители — по данным PayPal 66% российских фрилансеров также работают с иностранными заказчиками.
Почему интеграция Solar Staff с PayPal — это круто?
Новый способ оплаты в сервисе:
- упростит российским компаниям работу с иностранными исполнителями,
- позволит быстро и правильно оформить закрывающие документы по завершенным заказам.
Чем Solar Staff помогает компаниям
Solar Staff — это российский сервис автоматизации документооборота и выплат распределенным командам и фрилансерам.
Сервис выступает генеральным подрядчиком при работе с фрилансерами по всему миру — производит выплаты исполнителям, предоставляет закрывающие документы и права на результаты работы в соответствии с международным правом. Помимо PayPal, сервис осуществляет выплаты исполнителям на электронные кошельки ePayments, Qiwi, Webmoney, а также на банковские карты в большинстве стран.
Вы заключаете единственный договор с Solar Staff, вместо отдельных договоров с каждым исполнителем.
Подробно о работе сервиса — тут.