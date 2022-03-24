Сделки с фрилансерами стали еще безопаснее

Привет! Это Solar Staff — сервис для сотрудничества с вашими фрилансерами. Недавно мы ввели режим «Безопасная сделка», при котором заказчики и исполнители защищены от невыполнения обязательств.

Безопасная сделка — новый режим сделок внутри сервиса с использованием механизма холдирования средств, который гарантирует компаниям безопасное сотрудничество с проектными исполнителями.

«В такое непростое время нам кажется особенно важным, чтобы все сделки были безопасными: заказчики точно получали выполненную работу, а исполнители — деньги. Это поможет и тем, и другим выйти из кризиса увереннее. В любой сделке Solar Staff выступает гарантом. Во время холдирования деньги не перечисляются на счета, а остаются заморожены до тех пор, пока задача не будет завершена или отменена. На холдированные деньги нельзя создавать новые задачи и их нельзя тратить на оплату работы других исполнителей. Для заказчика и фрилансера это значит одно — теперь ни одна сторона не сможет нарушить оговоренные условия сотрудничества без последствий», — отмечает CEO и основатель Solar Staff Павел Шинкаренко.

Помимо холдирования средств, режим безопасной сделки включает в себя разрешение споров между сторонами. В Solar Staff есть специальный регламент на случай их возникновения. Сначала заказчик и исполнитель пробуют договориться самостоятельно, через механизм споров. При отсутствии общего решения на помощь приходит поддержка сервиса. Если компромисс не достигнут, привлекается медиатор. Если и медиатору не удается привести стороны к согласию, включается претензионная процедура.

Режим «Безопасной сделки» уже доступен текущим клиентам Solar Staff. Для новых клиентов безопасная сделка подключится автоматически.