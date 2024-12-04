Налоговые изменения 2025: как безопасно работать с физлицами

Следует проинформировать контрагентов о вводе новой прогрессивной ставки налогообложения, особенно нерезидентов, доходы которых с 2025 будут также облагаться по пятиступенчатой ставке. Если компания не уведомит иностранных подрядчиков о нововведении, они могут продолжать рассчитывать налоги по старым ставкам. Это нарушение грозит бизнесу внеочередными проверками и штрафами.

Риск: каждая сторона может нести ответственность за неуплату налогов, это зависит от ситуации. Например, компания может быть оштрафована на 20% или 40% от суммы недоимки в зависимости от того, умышленно или нет совершена ошибка. Если контрагент также не выполнил свои налоговые обязательства, это приведет к дополнительным взысканиям для обеих сторон.

Нужно собрать полную информацию о физических лицах, с которыми вы планируете вести расчеты. Потребуются: фамилия, имя и отчество, адрес регистрации, а также ИНН, если он имеется. Если вы не соберете эти данные и заключите договор с самозанятым специалистом или ИП без ИНН, это может привести к проблемам при налоговой проверке.

Риск: в случае спора о выполнении условий договора, отсутствие идентифицирующей информации затруднит защиту интересов бизнеса и может привести к штрафам за неуплату налогов. Если контрагент окажется недобросовестным и исчезнет после получения оплаты, вам будет сложно его найти и вернуть деньги без необходимых данных. Рекомендуется получить копии удостоверяющих личность документов, например, паспорта.

Сотрудничество через Solar Staff в данном случае даст дополнительные гарантии безопасности — при регистрации в сервисе исполнитель обязан указать полную информацию о себе. Все необходимые данные контрагента уже предоставлены Solar Staff и могут быть использованы платформой в решении спорных моментов с исполнителем.

Пример ситуации: компания заключает договор с новым проектным исполнителем. Вместо того, чтобы отдельно запрашивать и проверять информацию о нем, менеджер создает задание в Solar Staff, где уже зарегистрирован специалист. Исполнитель приступает к работе и не переживает об оплате — ведь заказчик воспользовался услугой «безопасной сделки». Она гарантирует перечисление денежных средств физлицу после успешного выполнения задачи.