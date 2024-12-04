Налоговые изменения 2025: как безопасно работать с физлицами

Как изменятся правила налогообложения
Вводится прогрессивная шкала НДФЛ, которая будет включать пять ставок в зависимости от уровня дохода:
13% — до 2,4 млн рублей;
15% — от 2,4 до 5 млн рублей;
18% — от 5 до 20 млн рублей;
20% — от 20 до 50 млн рублей;
22% — более 50 млн рублей.
Повышенная ставка будет применяться не ко всему доходу за год, а только на сумму, превышающую пороговые уровни.
Пример ситуации: предприниматель в прошлом году заработал 4 миллиона рублей — 1 миллион в первом полугодии и 3 миллиона во втором. Он заплатит налог в размере 552 тысячи рублей, который будет рассчитываться так:
2,4 млн х 13% = 312 тыс. руб. — часть дохода до порогового уровня.
1,6 млн х 15% = 240 тыс. руб. — сумма, превысившая порог.
Новые сроки и формы отчетности
С 1 января 2025 года единая (упрощенная) декларация будет сдаваться только за первый период, в котором не было движения денег или объектов, облагающихся НДС и налогом на прибыль. Для сравнения — сейчас ее подают ежеквартально.
Изменения также требующие внимания:
К финансовой отчетности за 2025 год необходимо будет применять бухгалтерский стандарт ФСБУ 4/2023. Он вносит ряд изменений в состав и содержание раскрываемой в отчете информации.
Декларация по НДС станет обязательной для упрощенцев, в отчетности по налогу на прибыль добавится возможность заявить инвестиционный вычет и расходы на российское ПО.
Малый бизнес будет сдавать отчеты через новую Цифровую аналитическую платформу.
Самозанятые, нотариусы и другие частнопрактикующие лица будут обязаны предоставлять отчетность органам статистики.
С 2025 года расширяются льготы по налогу на имущество для системообразующих организаций и производителей электроэнергии из возобновляемых источников, что может снизить налоговые обязательства для них. При этом меры ответственности за нарушения налогового законодательства остаются жесткими для любого бизнеса. Предусмотренные штрафы: за неуплату налога — 20% от недоимки, а за несвоевременную подачу декларации — 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки (максимум 30%).
Какие способы расчетов с физлицами останутся безопасными
Расчеты с физическими лицами требуют внимания, так как неверный выбор метода оплаты может привести к финансовым потерям и юридическим проблемам. Например, наличные затрудняют документальный учет, а ошибки в электронных переводах могут вызвать недовольство клиентов и подорвать репутацию компании.
Преимущества и недостатки различных способов платежей:
Банковские переводы остаются одним из надежных и безопасных методов для бизнеса. Они гарантируют, что средства будут переведены только после выполнения всех условий сделки. Однако такие переводы могут занимать больше времени, что не всегда удобно, особенно когда нужен срочный расчет. Кроме того, банки могут брать комиссии за исходящие переводы на счета других банков. На такой вид выплат соглашаются далеко не все исполнители, ведь обычно он подразумевает постоплату за выполненные работы.
Платежные системы — Visa, Mastercard и МИР — обеспечивают удобные и быстрые переводы физлицам, фиксируя назначения платежей и реквизиты контрагентов. Однако они требуют проверки на легальность. Например, использование электронных кошельков для расчетов может привести к сложностям в налогообложении и недостаточной защите сторон.
Сервисы для упрощения выплат физлицам. Например, Solar Staff. Такие решения не только помогают удобно оплачивать работу проектных исполнителей как в РФ так и за рубежом, но и решают вопрос безопасности. Сервис «холдирует» полагающийся специалисту гонорар на независимом счете и перечисляет деньги получателю только после успешно выполненного задания. В результате участники сделки застрахованы от мошенничества с обеих сторон. А в случае возникновения спорных ситуаций сервис может выступить помощником в их решении.
С учетом новых требований к расчетам с физическими лицами, подойдите внимательнее к выбору способов проведения платежей. Изменения, в том числе коснутся нерезидентов: в случае получения денег на российские карты и счета нужно платить налог в РФ.
При выборе платежных сервисов нужно учитывать их соответствие стандартам безопасности и налоговым требованиям, так как не все из них гарантируют необходимую защиту. Важно проверить их надежность и репутацию на рынке. Одним из полезных инструментов для мониторинга могут стать крупные отраслевые рейтинги.
В итоге, для крупных сделок лучше использовать банковские переводы, а для мелких — сервисы по упрощению выплат вроде Solar Staff или проверенные платежные системы. Кроме того, при работе с самозанятыми специалистами бизнесу важен грамотный документооборот. Solar Staff также поможет с этим — платформа автоматически формирует отчетность для каждой сделки.
Пример ситуации: предприниматель нанял программиста в статусе самозанятого и ему нужно, чтобы платформа автоматически генерировала закрывающие документы для налоговой и позволяла отслеживать перечисление средств. Если он выбирает Solar Staff как сервис для автоматизации документооборота, то может в любой момент увидеть статус выполнения и оплаты задач исполнителю. Данные о сделках при этом защищены от несанкционированного доступа.
Как оформлять документы
Следует проинформировать контрагентов о вводе новой прогрессивной ставки налогообложения, особенно нерезидентов, доходы которых с 2025 будут также облагаться по пятиступенчатой ставке. Если компания не уведомит иностранных подрядчиков о нововведении, они могут продолжать рассчитывать налоги по старым ставкам. Это нарушение грозит бизнесу внеочередными проверками и штрафами.
Риск: каждая сторона может нести ответственность за неуплату налогов, это зависит от ситуации. Например, компания может быть оштрафована на 20% или 40% от суммы недоимки в зависимости от того, умышленно или нет совершена ошибка. Если контрагент также не выполнил свои налоговые обязательства, это приведет к дополнительным взысканиям для обеих сторон.
Нужно собрать полную информацию о физических лицах, с которыми вы планируете вести расчеты. Потребуются: фамилия, имя и отчество, адрес регистрации, а также ИНН, если он имеется. Если вы не соберете эти данные и заключите договор с самозанятым специалистом или ИП без ИНН, это может привести к проблемам при налоговой проверке.
Риск: в случае спора о выполнении условий договора, отсутствие идентифицирующей информации затруднит защиту интересов бизнеса и может привести к штрафам за неуплату налогов. Если контрагент окажется недобросовестным и исчезнет после получения оплаты, вам будет сложно его найти и вернуть деньги без необходимых данных. Рекомендуется получить копии удостоверяющих личность документов, например, паспорта.
Сотрудничество через Solar Staff в данном случае даст дополнительные гарантии безопасности — при регистрации в сервисе исполнитель обязан указать полную информацию о себе. Все необходимые данные контрагента уже предоставлены Solar Staff и могут быть использованы платформой в решении спорных моментов с исполнителем.
Пример ситуации: компания заключает договор с новым проектным исполнителем. Вместо того, чтобы отдельно запрашивать и проверять информацию о нем, менеджер создает задание в Solar Staff, где уже зарегистрирован специалист. Исполнитель приступает к работе и не переживает об оплате — ведь заказчик воспользовался услугой «безопасной сделки». Она гарантирует перечисление денежных средств физлицу после успешного выполнения задачи.
Кто и когда рискует при работе с физлицами
Отношения с исполнителем могут быть переквалифицированы в трудовые, что приводит к дополнительным налоговым обязательствам. Например, если компания наняла самозанятого специалиста, который долго работает под ее контролем не проектно и полный день, налоговая служба может расценить это как трудовые отношения. Тогда можно столкнуться с доначислением налогов и взносов, а также штрафов и пени.
Другой значительный риск — ошибки в оформлении налоговой отчетности и несоблюдение сроков. Это одна из основных причин проверок. Сервис Solar Staff оптимизирует и ускоряет сбор требуемых документов, что особенно важно для компаний, работающих с фрилансерами. При работе с исполнителями платформа сама формирует акты и ежемесячно предоставляет отчетность компании, минимизируя вероятность ошибки в документации.
Как снизить налоговые риски
Важно не пропускать изменения в законодательстве, учитывать все нюансы новой шкалы налогообложения и правильно подавать отчетность. Мы регулярно выкладываем тематические обучающие материалы в Telegram-канале Solar Staff. Там наши эксперты разбирают вопросы от аудитории и проводят прямые эфиры. Например, недавно у нас проходила серия вебинаров по грядущей налоговой реформе в России. Участники таких онлайн-встреч получают памятки, чек-листы от Solar Staff или возможность записаться на бесплатную консультацию, если что-то осталось непонятным. А в нашем блоге на сайте можно найти полезные статьи как для заказчика, так и для исполнителя.
Современные сервисы также минимизируют риски. Ручной документооборот не только замедляет работу, но и увеличивает вероятность ошибок. Внедрение Solar Staff автоматизирует эти бизнес-процессы. Пользователи могут ставить задачи исполнителям, согласовывать цены и отслеживать выполнение работ в едином личном кабинете.
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