Бухгалтер, который не работает на бенефициара, работает против него. Забавная история, которая вас взбесит

Пришел тут клиент, хочет бизнес причесать. У него не то что корпоративный конфликт, но, скажем так, хочет упорядочить в юридической плоскости свои отношения с партнером. Бизнес оформлен как у всех, по понятиям. Куча третьих лиц в учредителях, директором назначался тот, кто был в тот момент ближе всех к нотариусу, сотрудники оформляются не в интересах компании, а чтобы алиментов платить поменьше или вычеты с покупки квартиры получить.

Короче, если один из партнеров помрет внезапно, наследники его ничего не получат, потому что то что в прямом владении — в залогах у банков (банки то тоже не любят мутное владение), а всем остальным владеет тот, у кого флешка от расчетного счета.

Не успели мы даже начать причесывать, так только, поверхностный аудит провели этого хозяйства, как у него грянул бракоразводный процесс. В общем, приглашает он меня на одно из совещаний со своими брачными юристами. Сижу, скучаю. Обсуждают, что делать с землей и имущественными комплексами на ней, принадлежащими напрямую бенефициару.

Добавил перца

Тоска. Думаю, дай-ка добавлю перцу. Говорю, а почему вы доли в ОООшках то не обсуждаете? Они все дружно на меня рукой: а, да там ничего нет, они пустые. Окей, говорю. Открываю официальный ресурс бухгалтерской отчетности ФНС России, а там у одной ОООшки 50 млн рублей чистые активы! Собственник говорит, что это фигня, там нет ничего. Я ему показываю, что в разделе «Для тех, кто думает, что тут фигня» есть специальная оранжевая кнопка «Скачать отчет с электронно-цифровой подписью ФНС России». Уже даже брачный юрист понимает, что нифига не фигня. Собственник радостно вспоминает: «Аааа, так это мы для банка рисовали!». Мы с юристом искренне не понимаем, чему он радуется. Кроме того, что эта отмазка не прокатит в процессе, как бы банк-то тоже не обрадуется, что его все это время на 50 млн дурили.

Не знаю как там с применением ст. 159.1 УК РФ, но по любому в кредитном договоре есть пункт, о том, что банк в случае какого шухера может сразу все потребовать взад, обратив взыскание на залоги, а в особых случаях и еще забрать почку у поручителя. По моему как раз такой случай.

Собственник с юристом уже особо не надеясь все ж таки робко предлагают, мол, ну и пусть вступает в долю, в реальности то ничего нет. Да только капитал в 50 млн рублей наращен за счет запасов (у них даже в хранилища столько не влезет, сразу понятно что цифра нереальная).

Недостача автоматически повиснет на генеральном директоре, которым, вот незадача, оказывается сам бенефициар. Брачные юристы хмурятся и начинают придумывать стратегию сначала. И больше меня решили не приглашать на свои совещания.

Но история-то про бухгалтера

Звонит мне тут бенефициар и говорит, мол, все зарешали. Стратегию новую придумали (не о ней тут речь), с бухгалтером он договорился.

Она пообещала что теперь будет рисовать балансы так, что ОООшки пустые будут. Ну-ну, мать писала...

Я бухгалтера не обвиняю совсем, собственник сам ее приучил к тому, что она может слова «Дебет», «Сальдо» и «Сторно» говорить в любом порядке по любому поводу, а он ей верит и надеется, что вот сейчас-то счастье уж точно наступит.

Рисовать нулевые ОФР она конечно может, но это позволит только не увеличивать величину проблемы. Чтобы ОООшка с капиталом в 50 млн рублей стала вдруг пустой, есть только один вариант — нарисовать разом убытки 50 млн рублей

Я даже не буду говорить про налоговую

Она офигеет от того, что лавка, зарабатывавшая по 5 млн/год, вдруг получила такой убыток. Я не знаю, как это сделать незаметно для другой стороны. Ну, то есть, если предположить, что на той стороне был бы такой же Я, то я конечно сравнил бы балансы до и после. Ведь баланс он такой, нельзя что-то изменить в пассивах, не изменив ничего в активах. Убираем капитал на 50 млн, пропадают на 50 млн активы. А как без палева оформить выбытие активов на 50 млн?

Продать, исчислить НДС, прогнать деньгами 60 млн (как их потом из ОООшки то выводить большой вопрос)? Не, сынок, это фантастика!

А все остальные способы сильно отдают теми же самыми проблемами.

Собственников интересует только управленческая отчетность, в которой душу греет графа «Заработано денег»

Однако, отвечать перед государством, партнерами, контрагентами (разумными и агрессивными), кредиторами, супругами и наследниками придется на основании бухгалтерской отчетности, которую, напомню, нынче можно легко скачать с электронно-цифровой подписью ФНС России. Поэтому далее игнорировать тонкие душевные структуры «художников» очень уж проблематично будет для бизнеса.

P. S.

Многих, видимо, очень живо заинтересовал вопрос, что же все таки делать с капиталом в 50 (100, 200, 500, нужное подчеркнуть) млн рублей? Ну, убытки тоже можно нарисовать, все ж таки пандемия на дворе. Но приличные, 5-7 млн рублей.

А на оставшийся капитал нужно работать не с прибылью, а рисовать в балансе такие «активы», которые не жалко.

Ну или которые не нужны противной стороне. Варианты пишите в комментах, обсудим.