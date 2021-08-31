Налоговики прижмут вас к стенке: почему схематоз с ИП-управляющим не катит

Да, я помню, что обещал про удачное дробление написать, но снова не удержался.

В комментариях к моему предыдущему посту про управляющего ИП мелькали сообщения о том, что «ачотакова, схема вполне рабочая». В общем, я решил обратиться к самому главному в стране специалисту по схеме с управляющим ИП. Через знакомых знакомых я нашел знакомых, которые купили пакет «Управляющий ИП» сами знаете где. Алгоритм внедрения в принципе был и так ясен, хотя и там было над чем поржать, шаблон договора даже читать не стал. Интересно было описание рисков и раздел «Аргументы в защиту ИП-управляющего».

В подразделе обоснования затрат на управление приведены три положительных судебных решения кассаций. Даже не сильно старых (2011, 2013, 2016 годы). Казалось бы. Да только проблема в том, что все они касаются выплаты вознаграждения управляющим компаниям, причем именно компаниям. С департаментами финансистов, юристов, преферансом и гимназистками (например, одна из них «Базэл Аэро», во Дерипаска удивится, когда узнает, что его холдинги в пример приводят малому и среднему бизнесу).

Мало того, все эти управляющие компании применяли общую систему налогообложения! То есть, никакой налоговой выгоды и рисков дробления в этих схемах не было. Это были споры исключительно про обоснованность затрат в соответствии с гл. 25 НК РФ и вычетов в соответствии с гл. 21 НК РФ. Вообще не релевантная практика.

Еще есть подраздел про дублирование функций генерального директора и управляющего. Там вообще практика раньше 2009 года и снова все про управляющую компанию. Даже читать не стал. Совмещение директора и управляющего это вообще другое, не говоря уже про риски доначисления страховых взносов, которых в кейсах с управляющими компаниями вообще нет.

Ну наконец-то, раздел «Судебная практика по ИП-Управляющему». Десять дел, общий счет 1-9. Так себе статистика. Радует наличие хотя бы одного дела «в пользу налогоплательщика». Открываю. Вижу, что там дело такое, что по другому и не могло быть. Потому что там спорили друг с другом два налогоплательщика! Корпоративный конфликт, где один акционер пытался оспорить договор с управляющим, ставленником другого акционера. Ну а что? Формально дело действительно завершилось в пользу налогоплательщика. Тем более, что в пользу налогоплательщика, который отстаивал договор с управляющим. Хоть налоговая инспекция в нем участие не принимала, но кто там читать вообще будет?

Самое главное составители этого пакета чуть ли не каждый день выкладывают в YouTube ролики (может и каждый день, тут я не считал), посвященные каждому письму Минфина, ФНС, ЦБ РФ (может и не каждому, тоже не крыжил), касаемому регулирования налоговой и валютной сферы. Мол, мы тут руку на пульсе держим.

А вот то, что единственное решение по управляющему, принятому «в пользу налогоплательщика» снесла кассация, и на новом рассмотрении этот договор был признан фиктивным — никто даже не посмотрел.

Хотя о чем то я? Все равно же в пользу налогоплательщика. Только другого. Но кого это волнует.

Какая в этом посте мораль? Да нет тут никакой морали. Еще раз показать, что чудес на свете не бывает. Вопреки назойливому нашептыванию человеческой психики «А вдруг?» и слабохарактерно поддавшись желанию хотя бы потроллить.