«Ошибка выжившего» при дроблении: спрятать взаимозависимость, а оно вам надо?

Посмотрел у коллег видос про дробление. Ну так то вроде грамотно все. Но есть одно но... Немножечко акценты я бы сместил, так сказать.

Основной тезис видео в том, что все налогоплательщики стремятся прятать взаимозависимость, а этого делать не надо, потому что якобы это «ошибка выжившего».

Все знают что такое «ошибка выжившего»? Ну это когда самолеты во Вторую мировую войну возвращались на аэродромы изрешеченные пулями, и конструкторы стремились усилить бронезащиту в местах массовых попаданий. И только математик Абрахам Вальд (я, кстати, тоже математик, но это скорей всего просто совпадение) сказал, что надо усиливать «нетронутые» места. Потому что с дырками в местах где дырки самолеты вернулись, а те которые подбиты мы не знаем куда они были подбиты. Типа, по выжившим никак не определишь, из-за чего были подбиты подбитые.

В связи с этим, моя математическая натура противится применению «ошибки выжившего» к судебной практике по дроблению. Кто тут выживший то? Куча дробящихся бизнесов не попадают в выездные проверки. На мой взгляд как раз все те, кого досконально препарируют для того, чтобы превратить их судебный анамнез в чек-лист, именно они и являются «подбитыми самолетами». К ним пришли. Они попали на радар. Поэтому тут мы как раз имеем возможность изучить подбитые самолеты.

И почти стопроцентное наличие взаимозависимости у этих малазийских боингов говорит о том, что надо бы в этом месте хорошенько подбронировать. Как на Т-34 примерно :). А еще лучше поджелезобетонировать, как стартовую площадку на Байконуре.

Это что касается гипотезы «придут / не придут». Но если пришли встает вопрос проверки другой гипотезы - «выиграем / не выиграем». Может быть здесь «ошибка выжившего»? Но нет. И тут нельзя никаких статистических выводов сделать про взаимозависимость. Если на старте (у всех к кому пришли) она есть, то не надо быть Вальдом, чтобы сделать предсказание, что у всех кто выиграет суд она тоже будет. Никому же не приходит в голову говорить, что раз у всех вернувшихся с боевых вылетов самолетов есть крылья, значит они помогают им избежать поражения ПВО, и давайте поналепим их им еще побольше. А! Еще пилоты же во всех вернувшихся самолетах есть. Давайте и их посадим сразу с десяток.

Так что здесь применение «ошибки выжившего» является ошибкой. Сказано это было скорей всего в маркетинговых целях, потому что мало кто знает кто такой Вальд (я между прочим из-за его тождества без пятерки по статистике остался, поэтому очень хорошо знаю что это за фрукт).

Но и просто обратить этот тезис (те, кто по ходу чтения моего поста уже подготовил пакет документов на переоформление ОООшек на номиналов не торопитесь) будет неверным.

Вопрос взаимозависимости это не пункт в чек-листе, это вопрос стратегии построения группы компаний. Сначала мы должны выбрать по какому пути идем - «быть невидимым, чтобы не пришли» или «если придут у нас есть ответы на все вопросы».

Говоря языком чек-листов у нас должно быть два чек-листа.

Потому что недостаточно спрятать взаимозависимость. Надо прятать одновременно все демаскирующие на предпроверочном автоматическом анализе признаки.

Должны быть разные юридические адреса, разные IP-адреса, надо уволить без выходного пособия ИП-управляющего (некоторые мои коллеги предложили бы его сжечь, но здесь я бы Вам порекомендовал проконсультироваться предварительно со своим пожарным инспектором).

А то у многих встречается такая ошибка, они сначала спрячут взаимозависимость, а потом зарегистрируют роялти. Данные Роспатента видны налоговикам, а потому они сразу видят Вашу группу. И тут Вы гораздо больше проблем от номиналов во главе ОООшек получите. Грубо, надо или не высовываться нигде, или если понимаем, что это невозможно и где-то все равно спалимся, вот тогда не надо этой искусственной взаимоНЕзависимости. В этом я с коллегами из видео полностью согласен.

Тут бы ссылочку, конечно, оставить, мол, скачайте теперь бесплатно наши крутые чек-листы. Но нет. Я знаю. Понабегут инфобизнесмены и выкачают все чек-листы, нормальным клиентам ничего не достанется. А потому пишите в личку, сделаем все как надо.