Срочная релокация бизнеса из России в ОАЭ: с чего начать?

ОАЭ заинтересованы в том, чтобы увеличить количество экспатов, так как из 10 млн населения страны местных жителей всего 10%. Причем большинство из них задействованы на государственной службе.

Почти все инвестиционные проекты, которые выполняются на территории Арабских Эмиратов, ведут иностранцы со статусом резидента ОАЭ. Они обладают всеми правами наравне с местными жителями и полностью уверены, что получат защиту от государства. Это касается не только бизнеса и процесса ведения бизнеса, но и в целом условий для жизни.

Если вы решите открыть компанию в ОАЭ , то получите возможность открыть многолетнюю резидентскую визу и вести бизнес в дружеской атмосфере и комфортной юрисдикции.

Получив статус резидента, вы сможете без каких либо препятствий перевезти в ОАЭ свою семью и устроить комфортный быт. Эта страна открывает для иммигрантов возможности выхода на любые рынки без политических и финансовых барьеров.

Как относятся к российским гражданам в Эмиратах?

Российский бизнес последние полгода все чаще задумывается о релокации. Многие бизнесмены смотрят в сторону Грузии, Турции, Узбекистана, Армении, некоторые даже успели там побывать. Но все больше бизнесменов склоняются к выбору ОАЭ, как новой страны для бизнеса.

Когда переезжаешь, задумываешься не только о финансовых выгодах, но и о том, как будет жить твоя семья, твоя команда и ее семьи. В ОАЭ самые привлекательные условия для жизни, что подтверждают многие перебравшиеся туда предприниматели.

Если говорить про отношение к иммигрантам в целом, то Эмираты всегда были страной, заинтересованной в развитии, так как именно за счет зарубежных предпринимателей и происходит быстрое развитие экономики.

В отношении российских граждан ОАЭ заняли независимую позицию. Здесь имеют свою политическая волю и поддерживают равноправие для всех национальностей. Ущемление по национальному признаку уголовно наказуемо в арабской стране, поэтому нарушить такой принцип никто не осмелится.

ОАЭ заинтересованы в развитии и привлекательности юрисдикции. Стране выгодно, чтобы приходили лучшие в своем деле: рестораторы, отельеры, инвесторы, развивались сервис и логистика, внедрялись инновационные проекты и технологии. ОАЭ никогда не скрывал заинтересованности в талантливой молодежи из России. К россиянам здесь всегда относились с уважением и отношение не изменилось.

Как быстро переехать в ОАЭ?

ОАЭ подготовили для вас максимально комфортные условия для переезда, дело за вами — принять верное решение. После переезда вы можете сразу приступить к регистрации компании и оформления право на постоянное проживание.

Учтите, что бизнес в Эмиратах подлежит обязательному лицензированию. Форма инкорпорации, процесс получения и стоимости лицензии зависят от вида деятельности, которой вы планируете заниматься.

Для начала решите — чем вы будете заниматься, в какой нише. Хотите ли продолжать делать то, чем занимались в России или желаете попробовать себя в новой роли? В любом случае ОАЭ дает вам хорошие возможности.

Выбрать бизнес-направление важно для понятия процедуры лицензирования. Для торговой деятельности потребуется получить разрешение на ввоз продукции в страну, потому что часть продуктов можно ввозить только с разрешения контролирующих инстанций.

Если планируете бизнес в сфере услуг, то на некоторые позиции вам придется нанимать персонал с соответствующим образованием и опытом работы. Для компаний в финансовой сфере или туризма нужно подтвердить достаточность капитала.

Что еще нужно знать о переезде в современных реалиях?

Когда вы перемещаете бизнес из страны в страну, задумайтесь о перемещении капиталов. В ОАЭ есть много разных вариантов. Даже если Россию полностью отключат от SWIFT, активы можно будет перевести через криптовалюту.

С 2020 криптобизнес в ОАЭ разрешен законодательно и полностью отрегулирован.

Вы можете направить капиталы, накопленные в цифровой валюте на покупку реальной недвижимости, оборудования, пополнение оборотного капитала или реинвестирование.

Что значит вести бизнес в ОАЭ?

Переезжая в Эмираты вы получаете широкий спектр возможностей. Вы можете как начать бизнес с нуля на активно развивающемся рынке, так и масштабировать уже имеющийся бизнес. Инкорпорировав юридическое лицо в ОАЭ, вы сможете осуществлять торговую, логистическую, консалтинговую, инвестиционную деятельность без налогов по всему миру из престижной юрисдикции.

Вы получите и возможность обслуживать свой бизнес в России, сформировав единый центр расчетов, организовав параллельный экспорт и схему движения капиталов.

В целом, если вы внимательно изучите все требования к открытию бизнеса в ОАЭ, то можете сделать это самостоятельно. Если вам нужно сделать все быстро и качественно, то лучше обратиться в SORP Group .

Какие услуги можно получить?

Подтверждение бизнес-гипотезы. Компания проводит юридическое консультирование, инкорпорирует юрлицо, проходит процедуру лицензирования, получает разрешение и взаимодействует с госорганами по вопросам открытия бизнеса. Аренда офисов. Помощь с открытием банковского счета. Прохождение процедуры «Знай своего клиента». Бухгалтерский и налоговый учет. Административная поддержка.

В современных условиях очень важно организовать процесс сопровождения банковских транзакций, построить альтернативные логистические маршруты по доставке товаров, организовать закупки, обеспечить бизнес-расчеты. Все эти услуги предоставляются для наших клиентов.

Если Вам нужно переехать в ОАЭ просто и быстро — обращайтесь в SORP Group — мы поможем вам пройти все необходимые шаги .

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