Преимущества налогового резидентства ОАЭ

Изменения в правилах ведения международного бизнеса

Правила ведения международного бизнеса меняются:

происходит борьба с офшорными и низконалоговыми юрисдикциями;

вводятся стандарты по ужесточению налогового законодательства.

Международный налоговый обмен информацией позволяет фискальным органам и налоговым инспекциям накапливать информацию о международных предпринимателях. Повсеместно вводятся стандарты AML (Anti Money Laundering) и подтверждение целесообразности экономического присутствия (ESR).

Ужесточается банковский комплаенс — это следствие всех происходящих процессов в мире и изменений самих банковских институтов.

В результате новых законодательных процессов все компании должны выполнять требования прозрачности деятельности. Для стимулирования работы компаний в правовом поле Совет Европы, ФАТФ, ОЭСР стали составлять «черные» и «серые» списки, относящиеся к странам повышенного контроля. В свою очередь к структурам инкорпорированным на их территории применялись санкции финансового характера, ограничения деятельности.

В 2017/2018 годах в списки были добавлены низконалоговые юрисдикции, такие как Кипр, Швейцария, Лихтенштейн, в том числе и Арабские Эмираты.

Юрисдикциям было рекомендовано принять ряд мер:

Вводить или повышать налогообложение. Следовать требованиям по экономическому присутствию. Применять стандарты обмена налоговой информацией. Раскрывать данные о бенефициарах через открытые реестры.

С 2017 года Объединенные Арабские Эмираты начали ужесточать стандарты деятельности на своей территории. На сегодняшний день ОАЭ выполняют все требования ЕС, ОЭСР и FATF, подтверждая статус благонадежной юрисдикции.

С одной стороны в стране строго выполняются требования финансовых контролеров, а с другой государство обеспечивает для бизнеса условия комфортной налоговой атмосферы без налоговых последствий.

Открытых реестров бенефициаров в ОАЭ нет. Все данные о фирме содержатся в лицензии — основном документе, который получают перед началом деятельности.

Под давлением международных институтов с июля 2023 года ОАЭ планируют ввести налог на прибыль, но только на внутренние операции. Международная деятельность, инвестиции облагаться налогом на прибыль не будут.

Статус налогового резидента ОАЭ — это достойный ответ на ужесточение контроля международных финансовых институтов и бизнеса со стороны FATF и ОЭСР. Ведя бизнес в ОАЭ вы одновременно выходите на широкий международный рынок и получаете гарантии безопасности от государства. Резидентство ОАЭ обеспечивает полную конфиденциальность личных данных и сумм полученных доходов как в ОАЭ, так и в других странах.

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Ужесточение контроля в банковском секторе

Сегодня для банков снижение собственных рисков важнее, чем финансовые интересы клиентов. Подчиняясь требованиям ОЭСР, FATF, банки, не желая получать многомиллионные штрафы, предпочитают не работать с налоговыми оптимизаторами. Бизнесу важно подтверждать благонадежность своих партнеров и контрагентов.

Для банков важно понимать корпоративную структуру компаний. Банк должен понимать, где находится центр управления бизнесом, в рамках которого проводятся финансовые операции. Вы должны показать реальность офиса и места проживания на территории ОАЭ. У подписанта по счету должен быть статус резидента.

Важный фактор — подтверждение чистоты происхождения капитала. Это могут быть дивиденды, заработная плата, средства от продажи бизнеса и другое.

Политика банков ОАЭ такова, что чем больше у вашего бизнеса признаков экономического присутствия в стране, тем проще процедура банковского compliance по проводимым операциям.

Наличие статуса налогового резидента ОАЭ дает доступ ко всему спектру банковских услуг. Банковское обслуживание дешевле по сравнению с другими юрисдикциями. Для открытия счета достаточно наличие резидентской визы у подписанта.

Через банки ОАЭ вы можете работать со всем миром, отсутствуют ограничения по вводу и выводу средств со счетов. Информация о подписанте-резиденте в соответствии с банковской тайной остается закрытой.

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Международные стандарты обмена налоговой информацией

С 1 января 2018 года ОАЭ участвуют в автоматическом обмене налоговой информацией. Информация об открытых счетах нерезидентов, в том числе юридических лиц, предоставляется странам участницам обмена. Этого не происходит, если у вас есть виза резидента ОАЭ.

Economic Substance Regylations

Подтверждать целесообразность экономического присутствия бизнесу необходимо в рамках требований FATF и ОЭСР. В ОАЭ это требование было принято в апреле 2019 года. Все компании, ведущие международную деятельность, должны ежегодно проходить специальный тест. Результаты передаются в регулирующий орган.

Вы должны подтвердить, почему вы открыли бизнес в ОАЭ, наличие налогового резидентства владельцев, менеджеров, уровень сотрудников компании. Также надо показать местонахождение центра управления, и получение прибыли.

Требования экономического присутствия в ОАЭ распространяются на все юридические лица, ведущие международную деятельность. Подтверждение присутствия в стране дает основания возможности применения налоговых льгот ОАЭ.

Регуляции Anti Money Laundering

Финансовые учреждения и сервисные провайдеры обязаны предпринимать мониторинг подозрительных операций и сообщать об этом. Мониторинг проводится для выявления фактов обналичивания денежных средств, клиентов с сомнительными контрагентами, контроля займовых операций.

С 2021 года в ОАЭ все ответственные за ведение процедур обязаны встать на учет и ежегодно сдавать отчет.

С 2018 года схемы построения холдинга с использованием офшорных структур практически перестали работать. Наличие в цепочке компаний офшорных структур или трастовых деклараций приводят к прекращению обслуживания банком.

Построение холдингов в ОАЭ позволяет оптимизировать движение капиталов, обеспечить свободу расчетов, оптимизировать налогообложение, сокрыть конечных собственников.

Преимущества налогового резидентства ОАЭ для физического лица

Процедура подтверждения налогового резидентства достаточно проста. Физическому лицу достаточно приезжать в Арабские Эмираты два раза в год, чтобы подтвердить свое резидентство.

Соглашения об избежании двойного налогообложения позволяют использовать льготные налоговые ставки в международном налогообложении. 115 стран уже заключили соглашения с ОАЭ.

Резидент Арабских Эмиратов может рассчитывать на конфиденциальность информации по счетам, открытым в банках ОАЭ и за рубежом.

Информация о собственниках и активах также не подлежит разглашению на основании законодательства Арабских Эмиратов.

Прибыль физических лиц, полученная от источников в ОАЭ, не подлежит налогообложению и может свободно выводиться со счетов.

Распределение и выплата дивидендов между акционерами также не подлежит налогообложению.

SORP Group окажет вам помощь в получении резидентства ОАЭ. Получайте необлагаемый налогом доход, пользуйтесь международными соглашениями об избежании двойного налогообложения, сохраняйте конфиденциальность информации.

Преимущества статуса налогового резидента для юридического лица

Юридическое лицо может обеспечить анонимность создавших ее акционеров и структур.

У ОАЭ заключены соглашения со многими странами о свободной торговле, защите инвестиций, избежании двойного налогообложения.

В Арабских Эмиратах можно свободно заключать договора займа и агентские договора. Это не приводит к повышенному вниманию со стороны банков при расчетах.

По упрощенной схеме можно получить лицензии на такие сложные виды деятельности как инвестиционные, страховые, финансовые, инженерные.

В стране существуют налоговые льготы для различных видов бизнеса.

Для холдингов действует налоговая льгота в виде льготных ставок налогообложения при выводе дивидендов на материнскую компанию, расположенную в ОАЭ.

Как стать резидентом ОАЭ

Есть несколько вариантов получения резидентской визы:

Зарегистрировать оншорную компанию и получить резидентство в качестве владельца локальной структуры.

Инвестировать в уже существующие компании.

Купить недвижимость. Эта покупка может быть основанием для получения резидентской визы.

Устроиться на работу в ОАЭ — также возможность получить визу.

Сроки действия резидентских виз различны. Партнерские визы выдаются на 3 года, рабочая — на 1 год, виза инвестора в недвижимость — на 5 лет.

Бизнес-инвесторы могут получить визу на 5 или на 10 лет при выполнении условий по объему инвестиций. «Golden visas» выдаются молодым специалистам в стратегически значимых отраслях.

Подтверждение статуса налогового резидента

Проще всего подтвердить статус налогового резидента для местных финансовых институтов. Для этого достаточно подтвердить проживание в ОАЭ, центр жизненных интересов, наличие источника постоянных доходов. Само наличие резидентской визы уже подтверждает ваш статус.

Для иностранных банковских институтов и контрагентов достаточно наличия визы, центра жизненных интересов и справки от налогового советника, которая доказывает реальность деятельности, сдачу отчетности, постановку на учет.

Сложнее подтвердить статус для налоговых и фискальных органов. Вы должны проживать на территории ОАЭ не менее 183 дней. В этом случае необходимо оформление сертификата резидентства, который даст защиту от автоматического обмена информацией и подтвердит принадлежность к налоговой системе ОАЭ.

Этапы оформления налогового резидентства физического лица

Оформление резидентской визы через официальное трудоустройство или регистрацию оншорной компании.

На основании резидентской визы и подтверждения проживания на территории ОАЭ открываем резидентский банковский счет.

Подтверждаем источник доходов в ОАЭ. Для этого предоставляем банковскую выписку не менее, чем за шесть месяцев с подтверждением доходов в качестве заработной платы или дивидендов.

Сертификат Tax Advisory можно оформить незамедлительно. Через 6 месяцев движений по банковскому счету вы можете подать заявление в Федеральную Налоговую Службу FTA для оформления сертификата налогового резидентства.

Этапы оформления налогового резидентства юридического лица

Основание для получения сертификата — это существование компании более 12 месяцев и постановка на налоговый учет в FTA.

Следующий этап — обоснование экономического присутствия компании в ОАЭ. Вы должны доказать извлечение доходов с территории страны за последние 6 месяцев, предоставив выписку из банка. У вас должен быть штат сотрудников и офис.

Сформировать аудиторский отчет за последний год для предоставления в Federal Tax Authority.

Сертификат Tax Advisory можете получить незамедлительно. После года коммерческой деятельности вы можете подать заявление в FTA на получение сертификата налогового резидентства.

Если Вы не знаете, как получить резидентскую визу в ОАЭ и оформить сертификат налогового домициля, обратитесь к нам. Специалисты SORP Group помогут выстроить оптимальные налоговые схемы и создать условия для получения статуса налогового резидента ОАЭ.

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