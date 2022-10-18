Преимущества налогового резидентства ОАЭ

Изменения в правилах ведения международного бизнеса
Правила ведения международного бизнеса меняются:
- происходит борьба с офшорными и низконалоговыми юрисдикциями;
- вводятся стандарты по ужесточению налогового законодательства.
Международный налоговый обмен информацией позволяет фискальным органам и налоговым инспекциям накапливать информацию о международных предпринимателях. Повсеместно вводятся стандарты AML (Anti Money Laundering) и подтверждение целесообразности экономического присутствия (ESR).
Ужесточается банковский комплаенс — это следствие всех происходящих процессов в мире и изменений самих банковских институтов.
В результате новых законодательных процессов все компании должны выполнять требования прозрачности деятельности. Для стимулирования работы компаний в правовом поле Совет Европы, ФАТФ, ОЭСР стали составлять «черные» и «серые» списки, относящиеся к странам повышенного контроля. В свою очередь к структурам инкорпорированным на их территории применялись санкции финансового характера, ограничения деятельности.
В 2017/2018 годах в списки были добавлены низконалоговые юрисдикции, такие как Кипр, Швейцария, Лихтенштейн, в том числе и Арабские Эмираты.
Юрисдикциям было рекомендовано принять ряд мер:
- Вводить или повышать налогообложение.
- Следовать требованиям по экономическому присутствию.
- Применять стандарты обмена налоговой информацией.
- Раскрывать данные о бенефициарах через открытые реестры.
С 2017 года Объединенные Арабские Эмираты начали ужесточать стандарты деятельности на своей территории. На сегодняшний день ОАЭ выполняют все требования ЕС, ОЭСР и FATF, подтверждая статус благонадежной юрисдикции.
С одной стороны в стране строго выполняются требования финансовых контролеров, а с другой государство обеспечивает для бизнеса условия комфортной налоговой атмосферы без налоговых последствий.
Открытых реестров бенефициаров в ОАЭ нет. Все данные о фирме содержатся в лицензии — основном документе, который получают перед началом деятельности.
Под давлением международных институтов с июля 2023 года ОАЭ планируют ввести налог на прибыль, но только на внутренние операции. Международная деятельность, инвестиции облагаться налогом на прибыль не будут.
Статус налогового резидента ОАЭ — это достойный ответ на ужесточение контроля международных финансовых институтов и бизнеса со стороны FATF и ОЭСР. Ведя бизнес в ОАЭ вы одновременно выходите на широкий международный рынок и получаете гарантии безопасности от государства. Резидентство ОАЭ обеспечивает полную конфиденциальность личных данных и сумм полученных доходов как в ОАЭ, так и в других странах.
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Ужесточение контроля в банковском секторе
Сегодня для банков снижение собственных рисков важнее, чем финансовые интересы клиентов. Подчиняясь требованиям ОЭСР, FATF, банки, не желая получать многомиллионные штрафы, предпочитают не работать с налоговыми оптимизаторами. Бизнесу важно подтверждать благонадежность своих партнеров и контрагентов.
Для банков важно понимать корпоративную структуру компаний. Банк должен понимать, где находится центр управления бизнесом, в рамках которого проводятся финансовые операции. Вы должны показать реальность офиса и места проживания на территории ОАЭ. У подписанта по счету должен быть статус резидента.
Важный фактор — подтверждение чистоты происхождения капитала. Это могут быть дивиденды, заработная плата, средства от продажи бизнеса и другое.
Политика банков ОАЭ такова, что чем больше у вашего бизнеса признаков экономического присутствия в стране, тем проще процедура банковского compliance по проводимым операциям.
Наличие статуса налогового резидента ОАЭ дает доступ ко всему спектру банковских услуг. Банковское обслуживание дешевле по сравнению с другими юрисдикциями. Для открытия счета достаточно наличие резидентской визы у подписанта.
Через банки ОАЭ вы можете работать со всем миром, отсутствуют ограничения по вводу и выводу средств со счетов. Информация о подписанте-резиденте в соответствии с банковской тайной остается закрытой.
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Международные стандарты обмена налоговой информацией
С 1 января 2018 года ОАЭ участвуют в автоматическом обмене налоговой информацией. Информация об открытых счетах нерезидентов, в том числе юридических лиц, предоставляется странам участницам обмена. Этого не происходит, если у вас есть виза резидента ОАЭ.
Economic Substance Regylations
Подтверждать целесообразность экономического присутствия бизнесу необходимо в рамках требований FATF и ОЭСР. В ОАЭ это требование было принято в апреле 2019 года. Все компании, ведущие международную деятельность, должны ежегодно проходить специальный тест. Результаты передаются в регулирующий орган.
Вы должны подтвердить, почему вы открыли бизнес в ОАЭ, наличие налогового резидентства владельцев, менеджеров, уровень сотрудников компании. Также надо показать местонахождение центра управления, и получение прибыли.
Требования экономического присутствия в ОАЭ распространяются на все юридические лица, ведущие международную деятельность. Подтверждение присутствия в стране дает основания возможности применения налоговых льгот ОАЭ.
Регуляции Anti Money Laundering
Финансовые учреждения и сервисные провайдеры обязаны предпринимать мониторинг подозрительных операций и сообщать об этом. Мониторинг проводится для выявления фактов обналичивания денежных средств, клиентов с сомнительными контрагентами, контроля займовых операций.
С 2021 года в ОАЭ все ответственные за ведение процедур обязаны встать на учет и ежегодно сдавать отчет.
С 2018 года схемы построения холдинга с использованием офшорных структур практически перестали работать. Наличие в цепочке компаний офшорных структур или трастовых деклараций приводят к прекращению обслуживания банком.
Построение холдингов в ОАЭ позволяет оптимизировать движение капиталов, обеспечить свободу расчетов, оптимизировать налогообложение, сокрыть конечных собственников.
Преимущества налогового резидентства ОАЭ для физического лица
- Процедура подтверждения налогового резидентства достаточно проста. Физическому лицу достаточно приезжать в Арабские Эмираты два раза в год, чтобы подтвердить свое резидентство.
- Соглашения об избежании двойного налогообложения позволяют использовать льготные налоговые ставки в международном налогообложении. 115 стран уже заключили соглашения с ОАЭ.
- Резидент Арабских Эмиратов может рассчитывать на конфиденциальность информации по счетам, открытым в банках ОАЭ и за рубежом.
- Информация о собственниках и активах также не подлежит разглашению на основании законодательства Арабских Эмиратов.
- Прибыль физических лиц, полученная от источников в ОАЭ, не подлежит налогообложению и может свободно выводиться со счетов.
- Распределение и выплата дивидендов между акционерами также не подлежит налогообложению.
SORP Group окажет вам помощь в получении резидентства ОАЭ. Получайте необлагаемый налогом доход, пользуйтесь международными соглашениями об избежании двойного налогообложения, сохраняйте конфиденциальность информации.
Преимущества статуса налогового резидента для юридического лица
- Юридическое лицо может обеспечить анонимность создавших ее акционеров и структур.
- У ОАЭ заключены соглашения со многими странами о свободной торговле, защите инвестиций, избежании двойного налогообложения.
- В Арабских Эмиратах можно свободно заключать договора займа и агентские договора. Это не приводит к повышенному вниманию со стороны банков при расчетах.
- По упрощенной схеме можно получить лицензии на такие сложные виды деятельности как инвестиционные, страховые, финансовые, инженерные.
- В стране существуют налоговые льготы для различных видов бизнеса.
- Для холдингов действует налоговая льгота в виде льготных ставок налогообложения при выводе дивидендов на материнскую компанию, расположенную в ОАЭ.
Как стать резидентом ОАЭ
Есть несколько вариантов получения резидентской визы:
- Зарегистрировать оншорную компанию и получить резидентство в качестве владельца локальной структуры.
- Инвестировать в уже существующие компании.
- Купить недвижимость. Эта покупка может быть основанием для получения резидентской визы.
- Устроиться на работу в ОАЭ — также возможность получить визу.
Сроки действия резидентских виз различны. Партнерские визы выдаются на 3 года, рабочая — на 1 год, виза инвестора в недвижимость — на 5 лет.
Бизнес-инвесторы могут получить визу на 5 или на 10 лет при выполнении условий по объему инвестиций. «Golden visas» выдаются молодым специалистам в стратегически значимых отраслях.
Подтверждение статуса налогового резидента
Проще всего подтвердить статус налогового резидента для местных финансовых институтов. Для этого достаточно подтвердить проживание в ОАЭ, центр жизненных интересов, наличие источника постоянных доходов. Само наличие резидентской визы уже подтверждает ваш статус.
Для иностранных банковских институтов и контрагентов достаточно наличия визы, центра жизненных интересов и справки от налогового советника, которая доказывает реальность деятельности, сдачу отчетности, постановку на учет.
Сложнее подтвердить статус для налоговых и фискальных органов. Вы должны проживать на территории ОАЭ не менее 183 дней. В этом случае необходимо оформление сертификата резидентства, который даст защиту от автоматического обмена информацией и подтвердит принадлежность к налоговой системе ОАЭ.
Этапы оформления налогового резидентства физического лица
- Оформление резидентской визы через официальное трудоустройство или регистрацию оншорной компании.
- На основании резидентской визы и подтверждения проживания на территории ОАЭ открываем резидентский банковский счет.
- Подтверждаем источник доходов в ОАЭ. Для этого предоставляем банковскую выписку не менее, чем за шесть месяцев с подтверждением доходов в качестве заработной платы или дивидендов.
- Сертификат Tax Advisory можно оформить незамедлительно. Через 6 месяцев движений по банковскому счету вы можете подать заявление в Федеральную Налоговую Службу FTA для оформления сертификата налогового резидентства.
Этапы оформления налогового резидентства юридического лица
- Основание для получения сертификата — это существование компании более 12 месяцев и постановка на налоговый учет в FTA.
- Следующий этап — обоснование экономического присутствия компании в ОАЭ. Вы должны доказать извлечение доходов с территории страны за последние 6 месяцев, предоставив выписку из банка. У вас должен быть штат сотрудников и офис.
- Сформировать аудиторский отчет за последний год для предоставления в Federal Tax Authority.
- Сертификат Tax Advisory можете получить незамедлительно. После года коммерческой деятельности вы можете подать заявление в FTA на получение сертификата налогового резидентства.
Если Вы не знаете, как получить резидентскую визу в ОАЭ и оформить сертификат налогового домициля, обратитесь к нам. Специалисты SORP Group помогут выстроить оптимальные налоговые схемы и создать условия для получения статуса налогового резидента ОАЭ.
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