ОАЭ — страна возможностей для российских предпринимателей

Завершился ли основной поток массовой релокация в ОАЭ на сегодняшний день?

Есть аналитика по компаниям, переехавшим в страну в разрезе шести месяцев? Стоит ли ждать очередной волны?

На самом деле процесс еще на старте. Большинство бизнесменов приехали в страну уже несколько месяце назад. Им нужно было время, чтобы осмотреться и принять решение. И только сегодня они начинают запускать бизнес.

Ранее большей популярностью для целей релокации коммерческой деятельности пользовались такие направления как Бали, Грузия, Казахстан, Узбекистан.

А теперь наблюдаем новый тренд – компании, переехавшие в эти страны, активно интересуются переориентацией в Эмираты.

Подтягиваются в ОАЭ компании российских предпринимателей из Испании, Прибалтики, США и Кипра. Многим не по нраву пришлась царящая там политическая обстановка и отношения с западными партнерами. А в Эмиратах всегда с почтением принимают бизнесменов из РФ. Крупные российские компании в процессе релокации в ОАЭ приводят за собой свое действующее окружение.

Более того, запросы начали поступать и от западных предпринимателей из Германии, Австрии, Финляндии. Активно набирает темпы волна из Бельгии. Сегодняшние события много кого затронули. Бизнес стремится подстроиться под сложившуюся ситуацию и не просто выживать, а жить лучше.

ОАЭ создает для этого все условия: безопасность, возможности развития, комфорт. Причем речь идет о заработке не только в местных масштабах, но и в международном пространстве. Здесь на высшем уровне выстроены логистические цепочки, гарантирована личная свобода перемещений: нет проблем с визами, перелетами в любые точки мира.

Что касается аналитики за прошедшие шесть месяцев: в ОАЭ переместились тысячи бизнесов. Выбравшие Эмираты инвесторы, исчисляются десятками тысяч.

Что изменилось в портрете российского предпринимателя после февраля 2022 года, ведь бизнес из РФ перемещался и раньше?

Сегодня самые дорогие инвестиции приходятся на долю российских бизнесменов: в их собственности находится вся построенная и еще недостроенная недвижимость, самые дорогостоящие автомобили премиум класса, полный набор наблюдается в элитных школах.

Но суть в том, что до февральских событий русскоязычных предпринимателей Эмираты интересовали с точки зрения дополнительной прибыли за счет юрисдикции и налоговой политики государства. Был процент и тех, кого просто не привлекали западные страны. Это были не глобальные бизнес-проекты.

Сейчас приходят крупные игроки с желанием увеличить свои масштабы. ОАЭ дают такую возможность, при этом отсутствует высокая конкуренция. Есть спрос и от тех, кому необходимо сохранить отношения с европейскими партнерами – и это практически единственный выход. Это системный бизнес с фундаментальной стратегией, в планах у которого остаться в Эмиратах надолго.

ОАЭ сохраняют партнерство с Россией на фоне негативного отношения со стороны большинства стран, с чем это связано?

Эмираты являются влиятельным представителем на мировом рынке и имеют независимое мнение. Здесь позволено придерживаться своей политической позиции, следовать принципу равенства всех национальностей и толерантности. Все резиденты находятся под защитой государства.

Кстати, притеснение по национальному признаку здесь расценивается как уголовное преступление. В Эмиратах не станут противоречить букве закона, основополагающие ценности и правила игры изменениям не подлежат.

Безусловно, власти имеют санкционные списки относительно РФ. Но это не касается всех россиян. Компания SORP Group получила поддержку от ОАЭ, тем самым у нас появилось больше возможностей в работе с российским бизнесом. В нашей компетенции решать непростые задачи, по уровню сложности граничащие с чудесами.

Российский бизнес легко может занять любую интересующую нишу. Нет преград в расчетах через местную банковскую систему. Логистика между РФ и Эмиратами сохранилась и только наращивает масштабы. ОАЭ предоставляет возможность выйти на новые рынки.

Важно отметить, что российским предпринимателям здесь рады не за их деньги. В ОАЭ и своих капиталов достаточно. Ориентация идет на совершенствование портрета населения.

Имеет значение: кто будет учиться в их школах, кто будет посещать местные заведения, кто предоставит рабочие места, кто по достоинству оценит местный колорит и комфорт.

Нет ли опасений угодить за это под западные санкции?

Такая вероятность крайне мала. Местное население Эмиратов составляет десять процентов. Остальное население имеет статус резидентов и возможность полноправно участвовать в жизни страны.

Гипотетические санкции коснутся всех игроков бизнеса, а значит и американцев, и немцев, и англичан, и австрийцев, и канадцев. По сути это является гарантией безопасности для российских предпринимателей.

Почему Эмираты заинтересованы в российском бизнесе?

Эмираты можно интерпретировать как глобальную коммерческую экосистему с четко выстроенными бизнес-процессами. Для ОАЭ выгодно принимать лучших российских предпринимателей из сферы: ресторанного бизнеса, сервиса и логистики, технологической, инновационной, финансовой.

Эмираты заинтересованы в квалифицированных и предприимчивых специалистах из РФ. Российские предприниматели – это привлекательный и перспективный сегмент.

Компания SORP Group прекрасный пример. Клиенты компании принадлежат к различным национальностям: здесь есть и русские, и европейцы. Ценность компании в качественной работе. Чтобы зарекомендовать себя в ОАЭ необходимо предоставлять услуги на высшем уровне. А российский бизнес это умеет.

Каковы приоритетные отраслевые ниши для ОАЭ?

Учитывая искушенную и платежеспособную целевую аудиторию, акцент ставится на сфере сервиса. Эмираты стремятся организовать самый качественный сервис.

Помимо этого предпочтение отдается компаниям из сферы: торговли, логистики, производства. Особое место занимает российское образование. Компания SORP Group сопровождала в ОАЭ университет «Синергия».

Эмираты планируют стать основоположниками известных брендов. Перспективные стартапы могут рассчитывать здесь на поддержку.

А также в ОАЭ приветствуют бизнес, нацеленный на импортозамещение.

Каковы минимальные требования для организации бизнеса в ОАЭ?

Обозначим основные требования для релокации:

Уверенность в своих силах. Бизнес-план , построенный с учетом юрисдикции ОАЭ. Это обязательное условие. Разобраться в местных законах можно самим. Или как вариант обратиться к профессионалам. Компания SORP Group проконсультирует по всем вопросам законодательства ОАЭ. Поможет принять эффективное решение. Знания и навык . Здесь не должно возникнуть проблем, если до этого вы занимались бизнесом в России. Финансовые вложения . В течение первых двух лет не стоит рассчитывать на доступное кредитование. Квалифицированный персонал – успех бизнеса еще на старте. По возможности иметь свою команду крутых специалистов. Перевезти ее в Эмираты или работать в дистанционном формате.

На этом требования заканчиваются. Двери ОАЭ для нового бизнеса открыты.

Компания SORP Group подготовила цикл бизнес-семинаров, организованных посредством поддержки местного правительства – «Выход на рынок ОАЭ без посредника». Самостоятельный выход на рынок доступен для любого.

Владелец компании, организовавший бизнес, имеет законное право проживания в Эмиратах. С языковым барьером проблем быть не должно. 90% используют для коммуникации разговорный английский.

Оказывает ли компания услуги по поиску в ОАЭ работы частным лицам?

В компетенцию компании SORP Group помощь в поиске работы в Эмиратах для частных лиц не входит. Но на сопровождении в компании находятся не только крупные игроки.

Если вы решили заняться бизнесом и у вас есть идея проекта, то вы можете воспользоваться консультацией, чтобы получить реальную оценку перспективности стартапа. В ОАЭ есть все условия для реализации интересных проектов.

Помимо прочего компания SORP Group может выступить в роли бизнес-акселератора: оказать поддержку и сопровождение развивающемуся проекту.

Сложно ли адаптироваться в ОАЭ иностранцам?

Уровень цен предпринимателей из Москвы или Европы не удивит. Но в целях экономии средств лучше снять апартаменты нежели заселяться в люксовый отель. Стоит осмотреться, пройтись по местным магазинам, заведениям, улицам – увидеть страну глазами жителя.

Прогуливаясь по городу, вы не встретите «забитых» восточных женщин. Представительницы женского пола образованы и успешны. Деловая женщина почувствует себя здесь как рыба в воде.

Из ограничивающих моментов – раздельные по половому признаку бани и spa-салоны. Употреблять спиртное за рулем авто нельзя. Для приобретения алкоголя в специализированном магазине понадобится лицензия.

Для ее получения нужно предоставить разрешение супруга и справку о доходах. Тем самым не получится «пропить» более 20 процентов зарплаты. Деликатная мера по борьбе с алкогольной зависимостью. ОАЭ – страна разумных правил для разумных людей.

Важно принять одно: это мир для тех, кто в принципе придерживается цивилизованного поведения и деловой этики. У разумного и адекватного человека не возникнет проблем в обществе. Само собой, агрессивных неформалов здесь не жалуют. Очень важно соблюдать закон и не нарушать общественный порядок. За это грозит депортация. Речь не о творческих и талантливых людях, а именно о социально-опасных фриках.

Несколько слов о свободе и комфорте

Эмираты – это про комфорт. Вы свободны, когда вы в безопасности. Здесь можно положиться на законы и правила. Здесь все прозрачно, поэтому легко работать. Здесь понятное и прогрессивное законодательство. ОАЭ придерживается законов шариата. Шариат основывается на принципе договоренности. Поэтому спор между предпринимателями разрешается по первоначальной договоренности. Это и есть предмет спора для местного судьи.

Одна проблема возникает в таких случаях – это судебные процессы на арабском языке.

Но и этот вопрос решаем. В ОАЭ существуют свободные финансовые экономические зоны в Дубае (DIFC) и Абу-Даби (ADGM). Здесь в основе судебного разбирательства лежит британское право.

Услуги от компании SORP Group

Подтверждение бизнес-гипотез и адаптация бизнес-стратегий на старте бизнеса. Юридические консультации и сопровождение на всех этапах проекта. Инкорпорация юридических лиц, прохождение процедур лицензирования, получение разрешений и взаимодействие со всеми государственными органами. Предоставление офисов. Открытие банковских счетов. Аутсорсинговые услуги, ведение бухгалтерского и налогового учета, административная поддержка.

Для vip-клиентов: сопровождение банковских транзакций, предоставление номинального сервиса, а также торгово-логистические решения, так актуальные в текущий момент, построение альтернативных маршрутов поставок, закупка товаров и услуг с последующей перепродажей в сторону постсоветского пространства, обеспечение бизнес-расчетов.

Работа с российской аудиторией

Большая часть компаний не перестает работать с аудиторией из РФ. Предприниматели живут на две страны и активно ведут бизнес также в рамках двух государств.

Новые перспективные направления

Компания SORP Group отказалась от офисов в Москве и европейских городах. Основной акцент сейчас на Эмиратах.

﻿При этом активно изучаются рынки Африканских стран. Рост компании возможен в направлении стран Африки с привязкой к ОАЭ. Есть интерес проложить дорогу в Африку российским предпринимателям. На данном этапе стремительно формируются партнерские отношения с местными консалтинговыми компаниями.