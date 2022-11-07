Как начать бизнес в ОАЭ: регистрация, лицензия, виза, банковский счет

В ОАЭ практически отсутствуют корпоративные налоги на прибыль, на доходы физических лиц. На ряд внутренних операций НДС составляет всего 5%.

Заключено:

115 соглашений об исключении двойного налогообложения, что закладывает фундамент налоговой оптимизации бизнеса во всем мире;

36 соглашений о взаимной защите инвестиций;

30 соглашений о зоне свободной торговли.

Это значит, что вы сможете вести инвестиционный, торговый, сервисный бизнес по всему миру без налогов. Страна очень внимательно относится к соблюдению международных соглашений и внутренних законов, что обеспечивает стабильность и безопасность.

Для предпринимателей в ОАЭ гарантирована полная конфиденциальность, особенно в части личных данных, данных о бизнесе, о владении недвижимостью и активами, данных акционеров и любых банковских транзакций.

ОАЭ признано одним из престижнейших мест для проживания и ведения коммерческой деятельности.

С чего начать инкорпорацию бизнеса в ОАЭ

Анализ законодательства по направлению вашей деятельности ( регламенты, обязательные согласования, требования контролирующих органов ). Выбор лицензии и юрисдикции регистрации ( локальная территория или свободная экономическая зона ). Также нужно определиться в каком из семи Эмиратов вы будете вести свою деятельность. Все виды деятельности в ОАЭ подлежат обязательному лицензированию – это главный документ для начала ведения бизнеса в Эмиратах.

В лицензии отражают:

место инкорпорации;

дату регистрации;

даты продления;

данные владельцев;

разрешенные виды деятельности;

срок лицензии ( выдается на один год с продлением ).

Лицензия оплачивается каждый год (по сути, это скрытое налогообложение). И таким образом государство контролирует бизнес. Есть два типа лицензий:

простые – выдаются регистратором;

сложные – требуют дополнительных согласований с ответственными ведомствами.

Компания SORP поможет выбрать нужный тип лицензии в зависимости от вида вашей бизнес-активности и обеспечит все необходимые согласования с контролирующими ведомствами.

Какую юридическую форму компании выбрать

Наиболее распространенные профессиональные виды деятельности в ОАЭ делятся на два типа:

Civil Company – два и более владельца; Sole Establishment – один владелец.

Коммерческие и индустриальные виды деятельности можно регистрировать как:

Limited Liability Company (LLC) – включает до 50 владельцев бизнеса. Подходит для торговли, туризма, логистики, строительства, инвестиционной деятельности и индустриальной и промышленной деятельности.

Если вы хотите открыть филиал иностранной компании, то можно зарегистрировать Branch of a Foreign Company in Mainland – чтобы осуществлять деятельность на территории ОАЭ в рамках деятельности головной компании, которая находится в другой стране.

Также для ведения международного бизнеса с территории СЭЗ Арабских Эмиратов подходит FZE и FZCo – ограниченное в правах оншорное юридическое лицо. Такие компании имеют ограничения по работе на внутреннем рынке Эмиратов.

Для всех видов деятельности: CC, SE и LLC с 2020 года доступно 100% иностранное владение.

Какие виды резидентских виз доступны в ОАЭ

Любой владелец компании может получить резидентскую визу. Она вклеивается в паспорт, который позволяет жить и работать в Эмиратах либо непрерывно три года, либо прилетая в страну каждые полгода.

В эмиратах есть 3 типа виз:

Виза бизнес-инвестора . Выдается при открытии компании на основной земле или СЭЗ, позволяет проживать в ОАЭ 3 года беспрерывно или въезжать в страну 1 раз в полгода.

Виза инвестора в недвижимости . Выдается на условиях приобретения жилья с выполнением требований к минимальной стоимости и отсутствием залоговых обязательств. Срок действия – до 2 лет.

Рабочая виза . Выдается на основании трудоустройства в контролируемую оншорную компанию, которая зарегистрирована в Эмиратах. Срок действия 3, 5 или 10 лет.

Получив визу резидента вы можете выступить спонсором для своей семьи. Визы для членов семьи можно оформить, если представить следующие документы:

подтверждение минимального дохода;

свидетельство о рождении;

свидетельство о браке.

Какие возможности открывает резидентская виза

Если у вас есть резидентская виза, то у вас есть все основания для:

открытия банковского счета и получения доступа к кредитованию;

возможности подтверждения центра жизненных интересов;

упрощенной процедуры поддержки налогового резидентства;

защиты от автоматического обмена налоговой информацией;

применения соглашения об избежании двойного налогообложения.

SORP это лидирующая консалтинговая компания в Эмиратах. Предоставляет комплексные услуги и решения на старте вашего бизнеса и на всех этапах его развития. Развивайтесь вместе с SORP.

Как открыть банковский счет

Банки в ОАЭ придерживаются всех требований KYC, CDD и AML и будут очень внимательно интересоваться:

наличием реального офиса;

подтверждением резидентского статуса подписанта по счету;

подтверждением центра жизненных интересов.

В рамках KYC обязательным пакетом документов является:

подтверждение источника происхождения средств;

предоставление бизнес-профиля;

предоставление резюме подписанта по счету.

Нужно ли ставить компанию на налоговый учет в ОАЭ

На сегодняшний день в ОАЭ действует единственный налог – НДС 5%, который вы обязаны платить при достижении налогооблагаемого оборота от 375 000 дирхам (102 000 долларов).

Вы имеете право пройти добровольную регистрацию, как плательщик НДС, при достижении оборота в 185 000 дирхам (50 400 долларов).

После вы обязаны сдавать ежеквартальную отчетность и своевременно уплачивать НДС, а по факту оказания услуг своевременно предоставлять налоговые инвойсы своим клиентам.

Компании в ОАЭ платят налог раз в три месяца с даты назначения, привязки к календарю нет.

Нужно ли вести бухгалтерский учет

Если вы хотите получить финансирование в банках ОАЭ или за рубежом, то вам нужно вести бухгалтерский учет.

Ведение бухгалтерского учета позволит:

Избежать двойного налогообложения.

Подтвердить прозрачность ведения бизнеса для привлечения инвестиций.

Контролировать ваши финансовые затраты.

Доказать наличие центра управления и контроля в ОАЭ.

Что такое Economic Substance Regulation (ESR)

Это требование по подтверждению экономического присутствия в ОАЭ.

Реализуется всеми благонадежными юрисдикциями. По сути он не несет за собой никаких налоговых последствий и является показателем легитимности и реального существования компании в стране.

Чтобы подтвердить ESR нужно:

иметь офисное помещение и оборудование для работы;

лицо, которое контролирует банковский счет компании является налоговым резидентом страны;

проводить собрание акционеров по месту регистрации;

бухгалтерское и административное обслуживание проводится также по месту регистрации;

штат компании базируется в офисе по месту регистрации.

Инструменты оптимизации международной деятельности в ОАЭ

подтверждение статуса налогового резидентства;

консолидация активов и бизнеса;

сохранность банковской тайны;

подтверждение ESR;

построение холдингов и структур;

создание арабских трастов.

Как правильно оформить номинальный сервис

Первое, что нужно сделать это подписать Side Agreement – соглашение о номинальном сервисе, которое подтверждает участие стороны в долях компании и конкретизирует финансовые отношения сторон.

После нужно выстроить отношения между техническим менеджером и заказчиком процесса:

чтобы ограничить права номиналов в отношении юридического лица;

чтобы наложить запрет на доступ к банковским счетам компании;

чтобы отрегулировать права номинальных директоров (менеджеров).

Отношения между сторонами могут быть оформлены меморандумом о понимании. Такой документ:

регламентирует отношения сторон – реальных и номинальных партнеров;

гарантирует соблюдение оговоренной структуры взаимоотношения;

предотвращает возможные риски, связанные с распределением обязанностей и долей.

Договор залога акций – инструмент, который позволяет осуществить переоформление и перерегистрацию пакета акций от номинального акционера на фактических владельцев компании.

SORP не просто регистрирует компании, а создает эффективный рабочий инструмент, обеспечивающий успешное достижение поставленных бизнес-целей и задач.

Какова законодательная база ведения криптовалютной деятельности в ОАЭ

ОАЭ – это значимый мировой финансовый центр, в котором разрешены криптовалютные операции на территории страны, а также сформировано правовое поле по использованию криптоактивов.

Криптовалюта – это альтернативный финансовый инструмент для:

приобретения и продажи активов в ОАЭ;

торговли товарами и услугами;

формирования уставного капитала;

пополнения оборотных средств;

ведения хозяйственной деятельности.

Основное о законодательстве в ОАЭ

Основной принцип регуляции коммерческой деятельности в ОАЭ – предоставление равных возможностей всем участникам рынка вне зависимости от национальности.

Законодательство основано на шариате – «торжестве договоренностей».

Законодательная база активно меняется в связи с международной деятельностью страны и ее популяризации для бизнеса. ОАЭ обеспечивает идеальные условия для ведения бизнеса и максимальную государственную поддержку.

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