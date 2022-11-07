Ведение бизнеса

Как начать бизнес в ОАЭ: регистрация, лицензия, виза, банковский счет

ОАЭ предоставляет комфортные условия для ведения бизнеса в любой отрасли. Расскажем, что нужно знать предпринимателю, который планирует открыть компанию в этой стране.

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Как начать бизнес в ОАЭ: регистрация, лицензия, виза, банковский счет
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В ОАЭ практически отсутствуют корпоративные налоги на прибыль, на доходы физических лиц. На ряд внутренних операций НДС составляет всего 5%.

Заключено:

  • 115 соглашений об исключении двойного налогообложения, что закладывает фундамент налоговой оптимизации бизнеса во всем мире;
  • 36 соглашений о взаимной защите инвестиций;
  • 30 соглашений о зоне свободной торговли.

Это значит, что вы сможете вести инвестиционный, торговый, сервисный бизнес по всему миру без налогов. Страна очень внимательно относится к соблюдению международных соглашений и внутренних законов, что обеспечивает стабильность и безопасность.

Для предпринимателей в ОАЭ гарантирована полная конфиденциальность, особенно в части личных данных, данных о бизнесе, о владении недвижимостью и активами, данных акционеров и любых банковских транзакций.

ОАЭ признано одним из престижнейших мест для проживания и ведения коммерческой деятельности.

С чего начать инкорпорацию бизнеса в ОАЭ

  1. Анализ законодательства по направлению вашей деятельности (регламенты, обязательные согласования, требования контролирующих органов).
  2. Выбор лицензии и юрисдикции регистрации (локальная территория или свободная экономическая зона). Также нужно определиться в каком из семи Эмиратов вы будете вести свою деятельность. Все виды деятельности в ОАЭ подлежат обязательному лицензированию – это главный документ для начала ведения бизнеса в Эмиратах.

В лицензии отражают:

  • место инкорпорации;
  • дату регистрации;
  • даты продления;
  • данные владельцев;
  • разрешенные виды деятельности;
  • срок лицензии (выдается на один год с продлением).

Лицензия оплачивается каждый год (по сути, это скрытое налогообложение). И таким образом государство контролирует бизнес. Есть два типа лицензий:

  • простые – выдаются регистратором;
  • сложные – требуют дополнительных согласований с ответственными ведомствами.

Компания SORP поможет выбрать нужный тип лицензии в зависимости от вида вашей бизнес-активности и обеспечит все необходимые согласования с контролирующими ведомствами.

Какую юридическую форму компании выбрать

Наиболее распространенные профессиональные виды деятельности в ОАЭ делятся на два типа:

  1. Civil Company – два и более владельца;
  2. Sole Establishment – один владелец.

Коммерческие и индустриальные виды деятельности можно регистрировать как:

  • Limited Liability Company (LLC) – включает до 50 владельцев бизнеса. Подходит для торговли, туризма, логистики, строительства, инвестиционной деятельности и индустриальной и промышленной деятельности.
  • Если вы хотите открыть филиал иностранной компании, то можно зарегистрировать Branch of a Foreign Company in Mainland – чтобы осуществлять деятельность на территории ОАЭ в рамках деятельности головной компании, которая находится в другой стране.
  • Также для ведения международного бизнеса с территории СЭЗ Арабских Эмиратов подходит FZE и FZCo – ограниченное в правах оншорное юридическое лицо. Такие компании имеют ограничения по работе на внутреннем рынке Эмиратов.

Для всех видов деятельности: CC, SE и LLC с 2020 года доступно 100% иностранное владение.

Какие виды резидентских виз доступны в ОАЭ

Любой владелец компании может получить резидентскую визу. Она вклеивается в паспорт, который позволяет жить и работать в Эмиратах либо непрерывно три года, либо прилетая в страну каждые полгода.

В эмиратах есть 3 типа виз:

  • Виза бизнес-инвестора. Выдается при открытии компании на основной земле или СЭЗ, позволяет проживать в ОАЭ 3 года беспрерывно или въезжать в страну 1 раз в полгода.
  • Виза инвестора в недвижимости. Выдается на условиях приобретения жилья с выполнением требований к минимальной стоимости и отсутствием залоговых обязательств. Срок действия – до 2 лет.
  • Рабочая виза. Выдается на основании трудоустройства в контролируемую оншорную компанию, которая зарегистрирована в Эмиратах. Срок действия 3, 5 или 10 лет.

Получив визу резидента вы можете выступить спонсором для своей семьи. Визы для членов семьи можно оформить, если представить следующие документы:

  • подтверждение минимального дохода;
  • свидетельство о рождении;
  • свидетельство о браке.

Какие возможности открывает резидентская виза

Если у вас есть резидентская виза, то у вас есть все основания для:

  • открытия банковского счета и получения доступа к кредитованию;
  • возможности подтверждения центра жизненных интересов;
  • упрощенной процедуры поддержки налогового резидентства;
  • защиты от автоматического обмена налоговой информацией;
  • применения соглашения об избежании двойного налогообложения.

SORP это лидирующая консалтинговая компания в Эмиратах. Предоставляет комплексные услуги и решения на старте вашего бизнеса и на всех этапах его развития. Развивайтесь вместе с SORP.

Как открыть банковский счет

Банки в ОАЭ придерживаются всех требований KYC, CDD и AML и будут очень внимательно интересоваться:

  • наличием реального офиса;
  • подтверждением резидентского статуса подписанта по счету;
  • подтверждением центра жизненных интересов.

В рамках KYC обязательным пакетом документов является:

  • подтверждение источника происхождения средств;
  • предоставление бизнес-профиля;
  • предоставление резюме подписанта по счету.

Нужно ли ставить компанию на налоговый учет в ОАЭ

На сегодняшний день в ОАЭ действует единственный налог – НДС 5%, который вы обязаны платить при достижении налогооблагаемого оборота от 375 000 дирхам (102 000 долларов).

Вы имеете право пройти добровольную регистрацию, как плательщик НДС, при достижении оборота в 185 000 дирхам (50 400 долларов).

После вы обязаны сдавать ежеквартальную отчетность и своевременно уплачивать НДС, а по факту оказания услуг своевременно предоставлять налоговые инвойсы своим клиентам.

Компании в ОАЭ платят налог раз в три месяца с даты назначения, привязки к календарю нет.

Нужно ли вести бухгалтерский учет

Если вы хотите получить финансирование в банках ОАЭ или за рубежом, то вам нужно вести бухгалтерский учет.

Ведение бухгалтерского учета позволит:

  • Избежать двойного налогообложения.
  • Подтвердить прозрачность ведения бизнеса для привлечения инвестиций.
  • Контролировать ваши финансовые затраты.
  • Доказать наличие центра управления и контроля в ОАЭ.

Что такое Economic Substance Regulation (ESR)

Это требование по подтверждению экономического присутствия в ОАЭ.

Реализуется всеми благонадежными юрисдикциями. По сути он не несет за собой никаких налоговых последствий и является показателем легитимности и реального существования компании в стране.

Чтобы подтвердить ESR нужно:

  • иметь офисное помещение и оборудование для работы;
  • лицо, которое контролирует банковский счет компании является налоговым резидентом страны;
  • проводить собрание акционеров по месту регистрации;
  • бухгалтерское и административное обслуживание проводится также по месту регистрации;
  • штат компании базируется в офисе по месту регистрации.

Инструменты оптимизации международной деятельности в ОАЭ

  • подтверждение статуса налогового резидентства;
  • консолидация активов и бизнеса;
  • сохранность банковской тайны;
  • подтверждение ESR;
  • построение холдингов и структур;
  • создание арабских трастов.

Как правильно оформить номинальный сервис

Первое, что нужно сделать это подписать Side Agreement – соглашение о номинальном сервисе, которое подтверждает участие стороны в долях компании и конкретизирует финансовые отношения сторон.

После нужно выстроить отношения между техническим менеджером и заказчиком процесса:

  • чтобы ограничить права номиналов в отношении юридического лица;
  • чтобы наложить запрет на доступ к банковским счетам компании;
  • чтобы отрегулировать права номинальных директоров (менеджеров).

Отношения между сторонами могут быть оформлены меморандумом о понимании. Такой документ:

  • регламентирует отношения сторон – реальных и номинальных партнеров;
  • гарантирует соблюдение оговоренной структуры взаимоотношения;
  • предотвращает возможные риски, связанные с распределением обязанностей и долей.

Договор залога акций – инструмент, который позволяет осуществить переоформление и перерегистрацию пакета акций от номинального акционера на фактических владельцев компании.

SORP не просто регистрирует компании, а создает эффективный рабочий инструмент, обеспечивающий успешное достижение поставленных бизнес-целей и задач.

Какова законодательная база ведения криптовалютной деятельности в ОАЭ

ОАЭ – это значимый мировой финансовый центр, в котором разрешены криптовалютные операции на территории страны, а также сформировано правовое поле по использованию криптоактивов.

Криптовалюта – это альтернативный финансовый инструмент для:

  • приобретения и продажи активов в ОАЭ;
  • торговли товарами и услугами;
  • формирования уставного капитала;
  • пополнения оборотных средств;
  • ведения хозяйственной деятельности.

Основное о законодательстве в ОАЭ

Основной принцип регуляции коммерческой деятельности в ОАЭ – предоставление равных возможностей всем участникам рынка вне зависимости от национальности.

Законодательство основано на шариате – «торжестве договоренностей».

Законодательная база активно меняется в связи с международной деятельностью страны и ее популяризации для бизнеса. ОАЭ обеспечивает идеальные условия для ведения бизнеса и максимальную государственную поддержку.

Экспертиза компании SORP распространяется на:

  • Выход на рынок в ОАЭ.
  • Релокацию бизнеса.
  • Инкорпорации юрлиц.
  • Ведение международной деятельности под флагом ОАЭ.
  • Оптимизацию налогов.
  • Аутсорсинг персонала и бизнес-процессов.
  • Поддержка при регистрации бизнеса.
  • Ведение бухгалтерии.
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