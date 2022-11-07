Как начать бизнес в ОАЭ: регистрация, лицензия, виза, банковский счет

В ОАЭ практически отсутствуют корпоративные налоги на прибыль, на доходы физических лиц. На ряд внутренних операций НДС составляет всего 5%.
Заключено:
- 115 соглашений об исключении двойного налогообложения, что закладывает фундамент налоговой оптимизации бизнеса во всем мире;
- 36 соглашений о взаимной защите инвестиций;
- 30 соглашений о зоне свободной торговли.
Это значит, что вы сможете вести инвестиционный, торговый, сервисный бизнес по всему миру без налогов. Страна очень внимательно относится к соблюдению международных соглашений и внутренних законов, что обеспечивает стабильность и безопасность.
Для предпринимателей в ОАЭ гарантирована полная конфиденциальность, особенно в части личных данных, данных о бизнесе, о владении недвижимостью и активами, данных акционеров и любых банковских транзакций.
ОАЭ признано одним из престижнейших мест для проживания и ведения коммерческой деятельности.
С чего начать инкорпорацию бизнеса в ОАЭ
- Анализ законодательства по направлению вашей деятельности (регламенты, обязательные согласования, требования контролирующих органов).
- Выбор лицензии и юрисдикции регистрации (локальная территория или свободная экономическая зона). Также нужно определиться в каком из семи Эмиратов вы будете вести свою деятельность. Все виды деятельности в ОАЭ подлежат обязательному лицензированию – это главный документ для начала ведения бизнеса в Эмиратах.
В лицензии отражают:
- место инкорпорации;
- дату регистрации;
- даты продления;
- данные владельцев;
- разрешенные виды деятельности;
- срок лицензии (выдается на один год с продлением).
Лицензия оплачивается каждый год (по сути, это скрытое налогообложение). И таким образом государство контролирует бизнес. Есть два типа лицензий:
- простые – выдаются регистратором;
- сложные – требуют дополнительных согласований с ответственными ведомствами.
Компания SORP поможет выбрать нужный тип лицензии в зависимости от вида вашей бизнес-активности и обеспечит все необходимые согласования с контролирующими ведомствами.
Какую юридическую форму компании выбрать
Наиболее распространенные профессиональные виды деятельности в ОАЭ делятся на два типа:
- Civil Company – два и более владельца;
- Sole Establishment – один владелец.
Коммерческие и индустриальные виды деятельности можно регистрировать как:
- Limited Liability Company (LLC) – включает до 50 владельцев бизнеса. Подходит для торговли, туризма, логистики, строительства, инвестиционной деятельности и индустриальной и промышленной деятельности.
- Если вы хотите открыть филиал иностранной компании, то можно зарегистрировать Branch of a Foreign Company in Mainland – чтобы осуществлять деятельность на территории ОАЭ в рамках деятельности головной компании, которая находится в другой стране.
- Также для ведения международного бизнеса с территории СЭЗ Арабских Эмиратов подходит FZE и FZCo – ограниченное в правах оншорное юридическое лицо. Такие компании имеют ограничения по работе на внутреннем рынке Эмиратов.
Для всех видов деятельности: CC, SE и LLC с 2020 года доступно 100% иностранное владение.
Какие виды резидентских виз доступны в ОАЭ
Любой владелец компании может получить резидентскую визу. Она вклеивается в паспорт, который позволяет жить и работать в Эмиратах либо непрерывно три года, либо прилетая в страну каждые полгода.
В эмиратах есть 3 типа виз:
- Виза бизнес-инвестора. Выдается при открытии компании на основной земле или СЭЗ, позволяет проживать в ОАЭ 3 года беспрерывно или въезжать в страну 1 раз в полгода.
- Виза инвестора в недвижимости. Выдается на условиях приобретения жилья с выполнением требований к минимальной стоимости и отсутствием залоговых обязательств. Срок действия – до 2 лет.
- Рабочая виза. Выдается на основании трудоустройства в контролируемую оншорную компанию, которая зарегистрирована в Эмиратах. Срок действия 3, 5 или 10 лет.
Получив визу резидента вы можете выступить спонсором для своей семьи. Визы для членов семьи можно оформить, если представить следующие документы:
- подтверждение минимального дохода;
- свидетельство о рождении;
- свидетельство о браке.
Какие возможности открывает резидентская виза
Если у вас есть резидентская виза, то у вас есть все основания для:
- открытия банковского счета и получения доступа к кредитованию;
- возможности подтверждения центра жизненных интересов;
- упрощенной процедуры поддержки налогового резидентства;
- защиты от автоматического обмена налоговой информацией;
- применения соглашения об избежании двойного налогообложения.
SORP это лидирующая консалтинговая компания в Эмиратах. Предоставляет комплексные услуги и решения на старте вашего бизнеса и на всех этапах его развития. Развивайтесь вместе с SORP.
Как открыть банковский счет
Банки в ОАЭ придерживаются всех требований KYC, CDD и AML и будут очень внимательно интересоваться:
- наличием реального офиса;
- подтверждением резидентского статуса подписанта по счету;
- подтверждением центра жизненных интересов.
В рамках KYC обязательным пакетом документов является:
- подтверждение источника происхождения средств;
- предоставление бизнес-профиля;
- предоставление резюме подписанта по счету.
Нужно ли ставить компанию на налоговый учет в ОАЭ
На сегодняшний день в ОАЭ действует единственный налог – НДС 5%, который вы обязаны платить при достижении налогооблагаемого оборота от 375 000 дирхам (102 000 долларов).
Вы имеете право пройти добровольную регистрацию, как плательщик НДС, при достижении оборота в 185 000 дирхам (50 400 долларов).
После вы обязаны сдавать ежеквартальную отчетность и своевременно уплачивать НДС, а по факту оказания услуг своевременно предоставлять налоговые инвойсы своим клиентам.
Компании в ОАЭ платят налог раз в три месяца с даты назначения, привязки к календарю нет.
Нужно ли вести бухгалтерский учет
Если вы хотите получить финансирование в банках ОАЭ или за рубежом, то вам нужно вести бухгалтерский учет.
Ведение бухгалтерского учета позволит:
- Избежать двойного налогообложения.
- Подтвердить прозрачность ведения бизнеса для привлечения инвестиций.
- Контролировать ваши финансовые затраты.
- Доказать наличие центра управления и контроля в ОАЭ.
Что такое Economic Substance Regulation (ESR)
Это требование по подтверждению экономического присутствия в ОАЭ.
Реализуется всеми благонадежными юрисдикциями. По сути он не несет за собой никаких налоговых последствий и является показателем легитимности и реального существования компании в стране.
Чтобы подтвердить ESR нужно:
- иметь офисное помещение и оборудование для работы;
- лицо, которое контролирует банковский счет компании является налоговым резидентом страны;
- проводить собрание акционеров по месту регистрации;
- бухгалтерское и административное обслуживание проводится также по месту регистрации;
- штат компании базируется в офисе по месту регистрации.
Инструменты оптимизации международной деятельности в ОАЭ
- подтверждение статуса налогового резидентства;
- консолидация активов и бизнеса;
- сохранность банковской тайны;
- подтверждение ESR;
- построение холдингов и структур;
- создание арабских трастов.
Как правильно оформить номинальный сервис
Первое, что нужно сделать это подписать Side Agreement – соглашение о номинальном сервисе, которое подтверждает участие стороны в долях компании и конкретизирует финансовые отношения сторон.
После нужно выстроить отношения между техническим менеджером и заказчиком процесса:
- чтобы ограничить права номиналов в отношении юридического лица;
- чтобы наложить запрет на доступ к банковским счетам компании;
- чтобы отрегулировать права номинальных директоров (менеджеров).
Отношения между сторонами могут быть оформлены меморандумом о понимании. Такой документ:
- регламентирует отношения сторон – реальных и номинальных партнеров;
- гарантирует соблюдение оговоренной структуры взаимоотношения;
- предотвращает возможные риски, связанные с распределением обязанностей и долей.
Договор залога акций – инструмент, который позволяет осуществить переоформление и перерегистрацию пакета акций от номинального акционера на фактических владельцев компании.
SORP не просто регистрирует компании, а создает эффективный рабочий инструмент, обеспечивающий успешное достижение поставленных бизнес-целей и задач.
Какова законодательная база ведения криптовалютной деятельности в ОАЭ
ОАЭ – это значимый мировой финансовый центр, в котором разрешены криптовалютные операции на территории страны, а также сформировано правовое поле по использованию криптоактивов.
Криптовалюта – это альтернативный финансовый инструмент для:
- приобретения и продажи активов в ОАЭ;
- торговли товарами и услугами;
- формирования уставного капитала;
- пополнения оборотных средств;
- ведения хозяйственной деятельности.
Основное о законодательстве в ОАЭ
Основной принцип регуляции коммерческой деятельности в ОАЭ – предоставление равных возможностей всем участникам рынка вне зависимости от национальности.
Законодательство основано на шариате – «торжестве договоренностей».
Законодательная база активно меняется в связи с международной деятельностью страны и ее популяризации для бизнеса. ОАЭ обеспечивает идеальные условия для ведения бизнеса и максимальную государственную поддержку.
Экспертиза компании SORP распространяется на:
- Выход на рынок в ОАЭ.
- Релокацию бизнеса.
- Инкорпорации юрлиц.
- Ведение международной деятельности под флагом ОАЭ.
- Оптимизацию налогов.
- Аутсорсинг персонала и бизнес-процессов.
- Поддержка при регистрации бизнеса.
- Ведение бухгалтерии.