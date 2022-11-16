Туристический бизнес в Дубае. Что нужно знать предпринимателям

Почему туризм в ОАЭ – это выгодный бизнес

ОАЭ – это признанный лидер в сфере туризма. Об этом говорят и цифры. Основные показатели за последнее время можно увидеть в таблице:

Хоть и основная инфраструктура в этой отрасли в ОАЭ уже сложилась, есть факторы, которые позволяют отрасли активно расти и развиваться.

В частности, туристы, отдыхающие в ОАЭ, предпочитают не только проживание класса люкс, но и развлечения, что позволяет развивать сопутствующие туристическому направлению отрасли, которые не требуют больших инвестиционных вложений.

В ОАЭ за счет вложений в развлекательную индустрию успешно решается проблема заполнения отелей в межсезонье. Прогнозируемая доля заполняемости отелей на этот период составляет 80%, что является привлекательным для инвесторов, так как гарантирует заработок в отрасли круглый год.

Безусловным гарантом успешных бизнес вложений являются государственная поддержка, в частности:

по продвижению Туристической стратегии, одобренной Исполнительным советом, которая должна усилить приток туристов только в Дубай до 23-25 миллионов посетителей к 2025 году;

стратегии развития эмирата Дубай, направленной на модернизацию инфраструктуры;

увеличению самого эмирата Дубай в 1,5 раза, а также увеличению населения эмирата;

изменениям в миграционной политике, в частности, упрощение визового режима;

рекламным компаниям с участием мировых звезд, направленным на привлечение внимания к новым туристическим маршрутам;

глобальной стратегии озеленения ОАЭ и в частности эмирата Дубай.

Еще одним несомненным плюсом ведения бизнеса в ОАЭ является то, что все государственные инициативы доступны всем участникам, в связи с системой прямого диалога бизнеса и власти.

В ОАЭ на сегодняшний день складывается уникальная ситуация: на 10 млн дубайских резидентов приходится всего лишь 1 млн граждан этой страны. То есть по сути для бизнеса устранен «самый опасный конкурент». То есть тот предприниматель, который «вырос на этих улицах и имеет входы во все двери».

В ОАЭ любые бизнес льготы, инициативы, поддержка обеспечены в равной степени и для местных и для иностранных бизнесменов.

Если говорить конкретнее, то на туризме в ОАЭ зарабатывают:

гостиничный бизнес, в особенности в дорогих районах ( Downtown, Burj Khalifa ), где заполняемость достигает 100%;

Downtown, Burj Khalifa туроператоры и турагентства, в особенности из-за расширения сети рейсов, через разработку уникального продукта определения ниши;

рестораны;

торговля, так как Дубай – одно из ведущих в мире мест для шопинга;

транспорт, в особенности через услуги лимо и car rental, а также разработчики приложений для автоматизации и курирования заказов на перевозки, торговли, сферы обслуживания;

организация мероприятий, в частности, ориентированные на проведение встреч, конференций, форумов профессиональными и торговыми организациями.

Кто на туристическом рынке ОАЭ особенно востребован

Основные этапы создания бизнеса ОАЭ

Провести анализ законодательства по направлению бизнеса, понять требования контролирующих органов к получению разрешений и регламентам ведения деятельности. Выбрать лицензию в соответствии с видом деятельности, и юрисдикцию для регистрации и формы юридического лица. Сформировать корректный пакет документов в соответствии с формой юрлица при регистрации компании. После владельцы бизнеса могут получить резидентство , то есть пройти процесс постановки на миграционный учет для получения вида на жительство. Встать на учет в Министерстве Труда для целей найма персонала, который организация без ограничений может привлекать как на внутреннем рынке, так и релоцировать всю свою команду из-за рубежа. Открыть банковский счет в соответствии с требованиями, установленными банками, с учетом пакета документов для открытия расчетного счета и понимания процедур KYC для РКО. Дополнительно нужно учитывать юридические требования к бизнесу в ОАЭ, в частности соответствие обязательным регламентам для осуществления операций как внутри страны, так и за рубежом.

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Актуальные ниши в секторе туризма ОАЭ

Туристические агентства, туроператоры

Лицензия туроператорам выдается регистратором, в частности, в Дубае – Экономическим Департаментом.

Для такого вида деятельности доступна профессиональная лицензия и только регистрация локальной компании.

В качестве учредителей фирмы могут выступать исключительно иностранцы (владеть 100% уставного капитала), но должен быть локальный сервисный агент.

Есть специализированные сборы: до 10 000 AED в зависимости от типа компании.

Также должны быть обеспечены финансовые (банковские) гарантии при ведении деятельности на территории страны для продления лицензии:

1 500 000 AED , если туроператор будет заниматься внутренним туризмом;

2 000 000 AED – при деятельности по выездному туризму.

Полноценный офис на локальной территории и такие лицензии предоставляют право на бронирование билетов, в связи с чем компания должна иметь NOC или сертификат об отсутствии возражений Департамента гражданской авиации.

При получении лицензии одновременно на внутренний и внешний туризм требуется только 2 000 000 AED в качестве гарантии, а также оплата специализированных сборов, маркетинговых сборов и других сборов, но они незначительны.

Консьерж-сервис

Следующий вид деятельности – консьерж-сервис. Это компании, которые занимаются обслуживанием гостей, бронированием столиков в ресторанах, организацией поездок и т. д. Тип лицензии также нужен профессиональный.

Такая компания может не иметь полноценного офиса, достаточно наличия юридического адреса, но регистрация компании обязательно должна быть проведена на основной территории страны. Также необходимо привлечь сервисного агента или специализированную компанию для коммуникации между организацией и государством но без его доли в капитале. То есть возможно 100% владение долей иностранным инвестором.

Эта деятельность не требует специальных согласований и финансовых гарантий. Консьерж-сервис пользуется огромным спросом в ОАЭ, так как в страну приезжает большой поток туристов с доходом выше среднего. Перспективы этого вида деятельность безусловно огромны.

Экскурсионная деятельность

Экскурсионная деятельность безусловно самая перспективная. Можно быть экскурсоводом как частное лицо, не владея бизнесом. Достаточно пройти соответствующее обучение и получить значок гида. Для того, что бы продлевать ежегодно лицензию гида, нужно проходить курсы повышения квалификации.

Такой гид может сотрудничать с несколькими тур-компаниями или с другими компаниями в отрасли, например, предоставляющими услуги аренды автомобилей и т. д.

Гостиничный бизнес

Компания, для ведения гостиничного бизнеса (в том числе для открытия апарт-отеля, хостела) также может быть создана только иностранцами (100% владение) без наличия локального сервисного агента.

Условия открытия и необходимые документы:

Компания должна быть зарегистрирована как Limited Liability Company ( LLC ).

LLC Вид лицензии: коммерческая.

Общие сборы составят 11 000 AED , без учета маркетинговых сборов (5%) от стоимости аренды и прочих сборов.

Дополнительное согласование, которое нужно пройти для запуска бизнеса: Dubai Tourism, Dubai Municipality, Civil Defence.

Популярна аренда домов для отпуска и гостевых домов. Важная информация для будущих предпринимателей представлена на иллюстрации:

Околотуристические виды деятельности

«Околотуристическими» видами деятельности можно назвать ресторанный бизнес, бизнес по аренде автомобилей, яхт, иного транспорта, спортивного и прочего инвентаря, услуг развлечений и вечеринок, организации мест отдыха и спорта, оказание IT-услуг туристическому бизнесу.

А также деятельность по организации выставок, деловых мероприятий, консалтинга в сфере туристического бизнеса.

Все эти виды деятельности связывает то, что владельцами таких бизнесов могут быть иностранные инвесторы на 100%, остальные требования различаются.

Прочие виды сопутствующей деятельности:

Прокат водного и воздушного транспорта

Это актуальная в туристический сезон и прибыльная ниша. Для регистрации деятельности понадобится:

оформление коммерческой лицензии;

согласование с Управлением гражданской авиации Дубая (DMCA);

договор аренды офиса.

Для увеличения доходов бизнеса воздушные и водные транспортные средства можно задействовать в перевозках пассажиров и грузов, в экскурсионной деятельности.

Услуга проката может быть как единственным видом деятельности, так и дополнением к другим бизнес-активностям.

Проведение развлекательных мероприятий

Это высокоприбыльное и популярное направление бизнеса в ОАЭ. Для ведения деятельности в сфере развлечений необходимо:

зарегистрировать компанию;

получить коммерческую лицензию в DED;

оформить разрешение на проведение мероприятий в Департаменте экономики и туризма;

открыть счет в банке.

После проведения всех процедур по оформлению деятельности приобрести специализированное оборудование, задействованное в данной нише.

Лимо и аренда автомобилей

Лимо (Luxury Motor Vehicles Services) – это услуга люксовой пассажирской перевозки в Эмиратах на транспортном средстве элитной категории. Данный вид сервиса имеет большую популярность.

Услуга востребована у целевой аудитории с высоким достатком, а это большой слой общества. Используют как способ добраться до места важного мероприятия, бизнес-встречи и в других целях перемещения.

Особенности лицензирования компаний, занимающихся пассажирскими перевозками класса люкс:

Необходимо получить дополнительное разрешение на транспортировку пассажиров в автомобилях класса люкс от RTA.

Наличие полноценного офиса на локальной земле.

Доступно для компаний со 100 процентов иностранным владением.

Требования к активам и возможностям компании:

Обоснование проекта в рамках технических и экономических параметров.

Размер капитала партнеров должен составлять не менее 5 млн дирхамов.

Опыт директора в данной сфере не менее пяти лет, подтвержденный документами.

Наличие не менее 20 транспортных средств в автопарке компании, подтвержденное письмом-обязательством.

Аренда спортивного оборудования

Это бизнес в ОАЭ с минимальными вложениями, отличный вариант для начинающих предпринимателей. Необходим капитал на приобретение спортивного инвентаря.

Вид деятельности доступен для компании со 100-процентным иностранным владением. Разрешение на оказание услуг по прокату спортивного оборудования не понадобится. Достаточно зарегистрировать бизнес и получить коммерческую лицензию.

Бизнес в ОАЭ можно вести без таможенных барьеров, корпоративных налогов, из престижной юрисдикции и защитой прав инвесторов.

Понимание уникальных особенностей создания и ведения бизнеса в ОАЭ позволит Вам быстро запустить свое дело и зарабатывать на самом богатом мировом рынке. Узнайте у экспертов SORP как начать бизнес в ОАЭ.