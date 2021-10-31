Господдержка малого и среднего бизнеса: подборка актуальных программ

Государство заинтересовано в развитии малого и среднего предпринимателя. С этой целью предлагаются льготные налоговые режимы и другие налоговые льготы, а также программы поддержки.

Программы имеют период действия, постоянно обновляются и нацелены на помощь определенным предпринимателям, именно поэтому изучать актуальные предложения стоит всегда. Вдруг именно в этот раз есть что-то для вас, и эта программа поможет вам развиться или удержаться на плаву.

Об актуальных программах мы побеседовали с Надеждой Мировой, сертифицированным главным бухгалтером, налоговым консультантом и руководителем собственной консалтинговой компании «Филини».

Вообще помощь бизнесу бывает следующая:

налоговая;

прямая от государства;

от некоммерческих организаций и объединений.

О налоговой помощи знает каждый предприниматель, так как это очень важный аспект, который не проходит мимо. Во-первых, к такой помощи относятся льготные налоговые режимы — УСН, патент, ЕСХН и НПД. Стоит отметить, что в некоторых регионах налоговые ставки на определенных режимах ниже федеральных. Во-вторых, ощутимой помощью для начинающих являются налоговые каникулы.

Некоммерческие организации и объединения чаще всего помогают с составлением бизнес-планов, консультируют по процессу регистрации бизнеса, также помогают решать ряд иных вопросов.

Государство же помогает как комплексно, так и точечно. Для получения господдержки необходимо быть в реестре МСП, то есть иметь официальный статус малого или среднего предприятия.

Для получения статуса ничего специального делать не требуется. Необходимо соответствовать определенным критериям и сдавать в срок отчетность. Если ваша компания имеет штат до 250 человек и в год зарабатывает не больше 2 млрд рублей, то вы соответствуете критериям МСП.

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Однако на субсидии от государства могут рассчитывать лишь предприниматели, работающие в этом статусе менее двух лет. Также важно направление вашей деятельности, так как государство поддерживает лишь приоритетные для себя направления.

К таким приоритетным видам деятельности относятся сельское хозяйство, производство продуктов первой необходимости, медицина, инновационные технологии, научная деятельность, а также социальные и бытовые услуги населению.

Виды денежной поддержки

Поддержка от Министерства экономики для начинающих ИП предполагает денежную помощь в размере до 500 000 рублей. Эти деньги выделяются безвозмездно, однако, на конкурсной основе. Деньги можно тратить лишь на заявленные цели, так как за каждый потраченный рубль придется отчитываться.

Поддержка начинающих предпринимателей Центром занятости значительно скромнее, но и она полезна, когда ты лишь в начале пути. Здесь можно получить лишь 58 000 рублей. Однако требуется официальный статус безработного. Деньги выделяются также на конкурсной основе и требуют отчета через квартал.

Поддержку можно получить и от банков в виде льготного кредитования. Такие кредиты выдаются не просто так, а под конкретные цели.

Так, есть инвестиционные кредиты в размере от 500 000 рублей до 2 млрд. Выдаются они на 10 лет, но под конкретные нужды.

Например, на покупку нового оборудования или помещения, на реконструкцию производства и т. п.

Есть кредиты от 500 000 до 500 млн рублей, которые можно получить под определенную цель — пополнение оборотных средств. Других целей в этом виде кредитования нет. Погасить задолженность надо в течение трех лет.

Последний вид льготного кредитования от банков — кредит на рефинансирование. Эта программа позволяет рефинансировать старый кредит по новой льготной (меньше) ставке.

Совкомбанк является участником программы льготного кредитования бизнеса.

Кроме этого, постоянно действуют конкурсные Федеральные программы, которые тоже стоит изучать.

Информационная поддержка

Кроме денежной поддержки, как уже отмечалось, есть поддержка нематериальная, но тоже нужная.

Информационную поддержку предпринимателям оказывают МФЦ и Центры занятости. Здесь можно получить консультацию на ряд вопросов, связанных именно с предпринимательской деятельностью.

Помощь в составлении бизнес-планов, подготовке документов для получения грантов или субсидий можно получить в фондах поддержки предпринимателей, Министерстве экономики и Торгово-промышленной палате. Кроме того, тут можно получить помощь по продвижению своих товаров.

Стоит также помнить, что программы поддержки есть не только федеральные, но и региональные. Не ленитесь и изучайте этот вопрос. Знание — это преимущество, которое может приносить выгоду.