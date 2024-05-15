Риски при покупке готового бизнеса: как проверить и предотвратить

Как предотвратить ошибки и избежать рисков при покупке готового бизнеса, рассказываем в статье.

Покупка готового бизнеса может быть привлекательной по многим причинам.

Во-первых, если продается готовый функционирующий бизнес, с базой клиентов и контрагентов, значит уже выполнена одна из самых трудных задач — компания смогла занять свое место на рынке.

Во-вторых, покупателю не придется тратить значительные ресурсы на создание экономического субъекта с нуля — от идеи, бизнес-модели, до разработки правовой документации и приобретения необходимого имущества.

Казалось бы, если предложение о покупке представляет собой функционирующее предприятие, приносящее прибыль, что должно насторожить потенциального покупателя?

Любой бизнес, независимо от масштабов, представляет собой сложную систему, состоящую из множества компонентов, состояние абсолютно каждого из которых может таить в себе риски, способные причинить значительные убытки и даже привести организацию к банкротству.

Основные риски при покупке готового бизнеса:

риск приобретения бизнеса по завышенной цене; риск неисполнения обязательств перед контрагентами, потребителями; риск утраты имущества или денежных средств; риск судебных разбирательств и их последствий, риск привлечения к административной, налоговой или уголовной ответственности; риск признания совершенных компанией сделок недействительными; риск банкротства.

Что же нужно проверить, чтобы покупка бизнеса оказалась выгодной и не привела к череде негативных событий

Перед покупкой бизнеса необходимо предварительно произвести комплексную юридическую проверку (процедуру due diligence).

Юридическая проверка должна включать в себя анализ по следующим направлениям:

проверка фактического соответствия компании законодательным требованиям к юридическим лицам соответствующей организационно-правовой формы; проверка учредительных документов на предмет нарушения законодательства, корпоративных связей с другими лицами и организациями, изучение структуры органов управления, перечня лиц, полномочных принимать корпоративные решения; проверка соблюдения требования законов в отношении документарного сопровождения деятельности бизнеса: первичной и отчетной документации, внутренних корпоративных документов; проверка законности действий компании в качестве работодателя: изучение действующих трудовых договоров, соответствие фактических отношений с работниками на предмет нарушения норм трудового права, оценка риска признания оформленных гражданско-правовых отношений в качестве трудовых (ст. 19.1 ТК); проверка принадлежащего компании имущества: проверка бухгалтерских балансов, документов, подтверждающих право собственности или иные права на активы (недвижимость, транспорт, оборудование и так далее), в том числе на предмет наличия ограничений и обременений, например, залога (ст. 334 ГК); проверка объектов интеллектуальной собственности, проверка патентов, разрешений и рисков их отзыва или приостановления (на предмет соблюдения части 4 ГК); проверка лицензий, оценка рисков отзыва лицензий и соответствия деятельности организации требованиям лицензионного законодательства (ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»); проверка взаимодействия с контрагентами, анализ договоров и документов, относящихся к их исполнению (например, на соблюдение положений части 2 ГК); сбор и анализ информации о судебных разбирательствах, досудебных претензиях со стороны контрагентов и потребителей; проверка на наличие требований со стороны государственных органов, возбужденных административных производств; проверка наличия исполнительных производств; анализ налоговых рисков: изучение материалов проводимых ранее налоговых проверок, оценка рисков назначения налоговой проверки, рисков налоговых доначислений, санкций за неуплату налогов, выявление схем уклонения от выполнения налоговых обязанностей; анализ признаков банкротства; анализ состояния деловой репутации компании.

Состав проверяемых направлений зависит от специфики бизнеса, например, для производственных предприятий необходимо провести проверку на предмет соблюдения экологического законодательства (ФЗ «Об охране окружающей среды»), для многих компаний необходимо отдельно изучить маркетинговую стратегию организации, в том числе на предмет соблюдения законодательства о рекламе (ФЗ «О рекламе»).

Бизнес может обладать скрытыми рисками, которые не всегда можно выявить даже при тщательной проверке:

текущие проекты и обязательства, результат которых еще не определен — могут повлечь требования о возмещении убытков, возврате полученного по сделкам, выплате штрафов и неустоек; скрытые схемы для вывода активов: могут быть замаскированы под договоры займа, цессии, вексельные обязательства; изменения в законодательстве в конкретной хозяйственной сфере, влекущие дополнительную материальную и бюрократическую нагрузку; никак не зафиксированные устные договоренности, которые могут оказаться невыгодными для нового собственника.

Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник» Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу, чтобы оставаться в курсе последних юридических новостей, получать полезные советы и быть в курсе изменений в законодательстве! Подписаться

Как покупатель может обезопасить себя

Грамотно проведенная предварительная проверка приобретаемой компании — не единственное условие для совершения выгодной сделки по покупке бизнеса.

Ничуть не менее важно правильно юридически оформить саму сделку по покупке бизнеса: передачу корпоративных прав, переход права собственности на недвижимое имущество, переход прав и обязанностей по обязательствам.

Для того, чтобы уменьшить риск наступления негативных последствий, условия сделки по продаже бизнеса должны включать в себя положения, устанавливающие ответственность продавца, например:

заверения продавца об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК); порядок возмещения убытков, причиненных покупателю и уплаты неустойки за нарушение условий договора.

Что такое заверения об обстоятельствах и как они могут помочь покупателю

Согласно ст. 431.2 ГК сторона, которая при заключении договора либо до или после его заключения дала другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения, обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить предусмотренную договором неустойку.

Рассмотрим на примере, как включение в договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО заверений об обстоятельствах может уберечь покупателя от значительных убытков.

Так, в одном из дел А приобрел 100% долей в уставном капитале ООО.

Заключенный с продавцами договор купли-продажи долей в уставном капитале ООО содержал в себе ряд заверений об обстоятельствах.

Так, в соответствии с одним из пунктов данного договора продавец заверял покупателя о том, что к приобретаемому ООО не будут предъявлены претензии и требования (в том числе от налоговых и лицензирующих органов) в отношении финансово-хозяйственной деятельности ООО за период до продажи долей в уставном капитале.

Однако спустя некоторое время после того как А. приобрел 100% долей в уставном капитале ООО, Центробанк отозвал у ООО лицензию на ведение деятельности форекс-дилера.

Покупатель обратился в суд с требованием о взыскании с продавцов убытков в размере более 19 миллионов рублей за недостоверные заверения об обстоятельствах.

Суды первых трех инстанций посчитали, что продавцы долей не могли отвечать за отзыв лицензии, несмотря на то, что дали заверения об обстоятельствах, поскольку предшествующие нарушения в деятельности ООО были малозначительными и непосредственно не повлекли действия Центробанка по отзыву лицензии.

Верховный суд же разъяснил, что продавец при заверении об обстоятельствах должен нести ответственность перед покупателем за негативные последствия своих действий и не вправе предъявлять возражения об отсутствии причинно-следственной связи между наступившими последствиями и действиями продавца, неизвестности ему фактов о нарушениях деятельности в ООО и отсутствии вины.

Так, в соответствии с выводами ВС в данной ситуации продавцы обязаны понести ответственность за недостоверные заверения обстоятельствах, решения судов нижестоящих инстанций были отменены и дело было направлено на новое рассмотрение.

Таким образом, покупка готового бизнеса влечет за собой множество потенциальных рисков, однако, при качественном юридическом сопровождении предстоящего приобретения компании эти риски можно выявить и предотвратить.

Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник» Сильная команда для сложных дел Консультация

Реклама: Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник», ИНН: 6164267188, erid: LjN8KLX6s