«Сиротские» произведения под присмотром

С 21 октября 2024 года вступает в силу закон, регулирующий использование «сиротских» произведений (их еще называют «орфанными»). Начнем с того, что подразумевается под «сиротскими» произведениями.

«Сиротские» произведения

Понятие «сиротские»/«орфанные» произведения является обывательским, оно не закреплено на законодательном уровне.

К «сиротским» произведениям закон относит произведения, по которым:

неизвестно имя автора/иного правообладателя, либо

имя известно, но неизвестен его адрес.

Положения закона будут распространяться не на все, а на определенные виды произведений, в их числе картинки, фотографии, текст, музыка. На видео (так называемые аудиовизуальные произведения) данный закон распространяться не будет.

Порядок использования «сиротского» произведения

Для лица, желающего использовать «сиротское» произведение, возможны следующие варианты действий.

Первый вариант. Если данные о «сиротском» произведении уже будут внесены в соответствующий единый реестр и общедоступную информационную систему, необходимо будет направить в аккредитованную организацию заявление с указанием информации об объекте, который он планирует использовать, а также сведения о сроке, территории, способах и об иных условиях предполагаемого использования.

Второй вариант. Если данные не внесены в реестр и базу, необходимо предпринять меры по установлению сведений об обладателе. Ряд из них закон уже называет:

обращение к открытым источникам информации;

обращение к организации, управляющей правами на коллективной основе/использование ее общедоступных информационных систем;

использование поисковых и информационных систем и поиск по библиотечным и архивным фондам.

Перечень мер, а также перечень источников, подлежащих использованию при поиске, будет установлен Министерством культуры.

Только после принятия соответствующих мер лицо, желающее использовать «сиротское» произведение, направляет в аккредитованную организацию заявление о предоставлении ему права на использование объекта с указанием предпринятых мер по поиску правообладателя.

В случае принятия аккредитованной организацией положительного решения она размещает объявление о поиске автора на своем официальном сайте. В случае если правообладатель не найдется, аккредитованная организация вносит данные в реестр, рассчитывает сумму вознаграждения и предлагает желающему заключить договор неисключительной лицензии.

Право на использование объекта возникает с момента уплаты вознаграждения. Если будет установлено, что объект имеет статус объекта общественного достояния (т.е. он может свободно всеми использоваться), денежные средства возвратят.

Если правообладатель объявится и он не захочет предоставлять права на объект, он имеет право расторгнуть предыдущие договоры, заключенные аккредитованной организацией.

Вознаграждение

Вознаграждение за использование «сиротского» произведения будет зачисляться на специальный счет — номинальный, оформленный на аккредитованную организацию. На ее официальном сайте будут размещены сведения о банке, в котором будет открыт номинальный счет.

Банк может производить списание с номинального счета в двух случаях: первое — определенному правообладателю (по распоряжению организации), второе — при инвестировании.

Перед перечислением аккредитованная организация должны убедиться в достоверности сведений о правообладателя и только после этого дать распоряжение банку о перечислении вознаграждения.

У организации есть право инвестировать денежные средства, находившееся на номинальном счете. Порядок и условия инвестирования будут устанавливаться Правительством.

Использование

Примечательно, что закон ограничил способы использования права на «сиротское» произведение. Так закон допускает следующие виды использования:

воспроизведение, в том числе создание копии произведения в электронной форме;

распространение путем продажи или иного отчуждения их экземпляров;

доведение до всеобщего сведения (например, опубликование в сети Интернет).

Другим способом использовать произведение не получится. Например, нельзя будет создать новое произведение на основании «сиротского», т.к. переработка не вошла в список допустимых способов использования.

Подведем итоги

«Сиротские» произведения впервые нашли законодательное закрепление на территории России. Закон стимулирует к активным действиям как авторов/правообладателей произведений, так и желающих воспользоваться «чужим» произведением.

Так, авторы/правообладатели должны быть не только идентифицированы по имени, но и по адресу. Отсутствие сведений об адресе может поспособствовать включению их произведения в реестр «сиротских».

В свою очередь желающие получить права использования «сиротского» произведения должны пройти определенную процедуру. При этом способы использования ограничены, использования вне предусмотренного перечня будет расцениваться как нарушение.

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