Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»

Как и зачем направлять претензии

Перед тем, как подать иск в суд зачастую нужно предварительно обратится с претензией к оппоненту и попросить выполнить требования добровольно (претензионный порядок). Многие достаточно часто делают это чисто интуитивно, даже не подозревая, насколько важно соблюдение этой процедуры. Рассмотрим основные аспекты претензионного порядка.

Когда направление претензии обязательно

Все зависит от того, в какой суд при неудовлетворении претензии намерен обратится заявитель — тут возможно два варианта:

  1. суд общей юрисдикции, в котором применяются правила ГПК или

  2. арбитражный суд, в котором применяются правила АПК.

Нюансы «подсудности» описывать не будем, оговоримся лишь, что в арбитражных судах рассматриваются споры из предпринимательской и иной экономической деятельности (ч. 1 ст. 27 АПК), а в судах общей юрисдикции все остальные споры по остаточному принципу (ст. 22 ГПК).

Так вот, если заявитель претензии дальше намерен подать иск в суд общей юрисдикции, то претензионный порядок обязателен только в тех случаях, когда это прямо установлено законом (ч. 4 ст. 3 ГПК). Если же речь идет об арбитражном суде, то претензионный порядок обязателен в случаях, которые предусмотрены как законом, так и договором (ч. 5 ст. 4 АПК).

Таким образом, чтобы понять, нужно ли обязательно направлять претензию или нет, необходимо:

  1. независимо от вида суда удостоверится, не содержит ли закон применительно к конкретной категории споров указание на обязательность претензии,

  2. и только для споров в арбитражном суде нужно дополнительно проверить, нет ли в договоре указания на обязательный претензионный порядок.

Закон достаточно часто устанавливает обязательный претензионный порядок. Можно привести несколько распространенных примеров:

Что касается договоров, то их условия об обязательном направлении претензии будут работать только для споров в арбитражных судах.

Как направляется претензия

В претензии необходимо указать основание и суть ваших требований. В тех случаях, когда закон или договор устанавливает необходимость приложить к претензии дополнительные документы, то их направление также обязательно.

При нарушении двух указанных требований претензия не считается направленной (п. 4 и п. 17 постановления Пленума ВС от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства», далее — постановление № 18).

Что касается способа направления претензии, то тут есть разные варианты:

  • Претензия может быть вручена адресату лично, направлена ему посредством почтовой связи или иных служб доставки.

По общему правилу обращение может быть направлено как заказным письмом, так и ценным письмом с описью вложения (п. 12 постановления № 18), но для целей доказывания лучше всего выбрать письмо с описью.

  • Претензия может быть направлена также через интернет, например, по адресу электронной почты, в социальных сетях и мессенджерах.

    Однако направление претензии таким способом будет считаться надлежащим только если такой порядок установлен нормативным правовым актом, явно и недвусмысленно предусмотрен в договоре либо данный способ переписки является обычной сложившейся деловой практикой между сторонами и ранее обмен корреспонденцией осуществлялся, в том числе таким образом (абзац 1 п. 13 постановления № 18).

Доказательством направления претензии может быть скриншот с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения (абзац 2 п. 13 постановления № 18).

Какой срок ответа на претензию и что будет, если ее игнорировать

Закон устанавливает срок ответа на претензию применительно к каждому типу споров по-разному. К примеру, по ч. 5 ст. 4 АПК претензия о взыскании денежного долга рассматривается в течение 30 календарных дней с момента направления. А вот претензии по качеству туристического продукта рассматриваются 10 дней со дня получения претензий (ч. 8 ст. 10 закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ). Также нужно обращать внимание на соответствующие положения договоров.

Отсутствие ответа на претензию от адресата в установленный срок, равно как получение ответа на претензию (даже до истечения срока рассмотрения претензии) считается соблюдением претензионного порядка и позволяет заявителю обратится в суд.

По сути, единственное негативное последствие за «игнор» полученной претензии — это вероятное возложение всех судебных расходов на получателя претензии в рамках АПК (ч. 1 ст. 111 АПК). То есть в такой ситуации адресат претензии, который потратил деньги на юристов и выиграл спор не сможет взыскать расходы с проигравшего оппонента.

Что будет, если не направить претензию

Теперь к самому главному. Соблюдение досудебного порядка является условием для обращения в суд, поэтому несоблюдение этого условия доступ в суд затрудняет. Последствия разные в зависимости от ситуации:

  • Суд оставляет иск без движения и дает срок на представление доказательств соблюдения претензионного порядка, если в иске указано на его соблюдение, но документы об этом не были приложены (п. 21 постановления № 18).

  • Суд возвращает исковое заявление, если:

    • не соблюден срок представления доказательств направления претензии, или

    • если в исковом заявлении нет указания на направление претензии и документы о направлении претензии не приложены к иску (п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК, п. 5 ч. 1 ст. 129 АПК).

  • Если исковое заявление принято к рассмотрению судом и суд установит основания, указанные выше, то суд оставляет исковое заявление без рассмотрения (абзац 2 ст. 222 ГПК, п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК).

При возвращении искового заявления и оставлении его без рассмотрения заявитель может подать иск заново (ч. 3 ст. 135 и ч. 2 ст. 223 ГПК, ч. 6 ст. 129 и ч. 3 ст. 149 АПК).

В такой ситуации возникает опасность истечения срока исковой давности (срока на обращение в суд за защитой права) (ст. 195 ГК). Например, иск подан за 1 месяц до истечения срока исковой давности, суд принимает и начинает рассматривать иск, проходит 2 месяца, а потом выясняется, что истец не направлял ответчику претензию. Суд оставляет иск без рассмотрения.

В такой ситуации истец, конечно, вправе подать новый иск, однако срок исковой давности в сложившейся ситуации уже истек, что влечет практически гарантированный отказ в иске (ст. 199 ГК). Этой ситуации можно было бы избежать, если бы заявитель своевременно направил своему оппоненту претензию.

Итоги

Таким образом, претензионный порядок является важнейшим этапом при обращении в суд и имеет много своих нюансов. Нарушение претензионного порядка может повлечь для заявителя различные негативные последствия — от затягивания защиты права до отказа в его защите (как в примере выше). Поэтому даже на данной, часто формальной стадии, требуется участие юриста, что позволяет избежать упомянутых неприятностей.

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