Как и зачем направлять претензии

Все зависит от того, в какой суд при неудовлетворении претензии намерен обратится заявитель — тут возможно два варианта:

суд общей юрисдикции, в котором применяются правила ГПК или арбитражный суд, в котором применяются правила АПК.

Нюансы «подсудности» описывать не будем, оговоримся лишь, что в арбитражных судах рассматриваются споры из предпринимательской и иной экономической деятельности (ч. 1 ст. 27 АПК), а в судах общей юрисдикции все остальные споры по остаточному принципу (ст. 22 ГПК).

Так вот, если заявитель претензии дальше намерен подать иск в суд общей юрисдикции, то претензионный порядок обязателен только в тех случаях, когда это прямо установлено законом (ч. 4 ст. 3 ГПК). Если же речь идет об арбитражном суде, то претензионный порядок обязателен в случаях, которые предусмотрены как законом, так и договором (ч. 5 ст. 4 АПК).

Таким образом, чтобы понять, нужно ли обязательно направлять претензию или нет, необходимо:

независимо от вида суда удостоверится, не содержит ли закон применительно к конкретной категории споров указание на обязательность претензии, и только для споров в арбитражном суде нужно дополнительно проверить, нет ли в договоре указания на обязательный претензионный порядок.

Закон достаточно часто устанавливает обязательный претензионный порядок. Можно привести несколько распространенных примеров:

Что касается договоров, то их условия об обязательном направлении претензии будут работать только для споров в арбитражных судах.