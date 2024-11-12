Как и зачем направлять претензии

Когда направление претензии обязательно
Все зависит от того, в какой суд при неудовлетворении претензии намерен обратится заявитель — тут возможно два варианта:
суд общей юрисдикции, в котором применяются правила ГПК или
арбитражный суд, в котором применяются правила АПК.
Нюансы «подсудности» описывать не будем, оговоримся лишь, что в арбитражных судах рассматриваются споры из предпринимательской и иной экономической деятельности (ч. 1 ст. 27 АПК), а в судах общей юрисдикции все остальные споры по остаточному принципу (ст. 22 ГПК).
Так вот, если заявитель претензии дальше намерен подать иск в суд общей юрисдикции, то претензионный порядок обязателен только в тех случаях, когда это прямо установлено законом (ч. 4 ст. 3 ГПК). Если же речь идет об арбитражном суде, то претензионный порядок обязателен в случаях, которые предусмотрены как законом, так и договором (ч. 5 ст. 4 АПК).
Таким образом, чтобы понять, нужно ли обязательно направлять претензию или нет, необходимо:
независимо от вида суда удостоверится, не содержит ли закон применительно к конкретной категории споров указание на обязательность претензии,
и только для споров в арбитражном суде нужно дополнительно проверить, нет ли в договоре указания на обязательный претензионный порядок.
Закон достаточно часто устанавливает обязательный претензионный порядок. Можно привести несколько распространенных примеров:
Споры о взыскании денег по требованиям, возникшим из договоров, других сделок и вследствие неосновательного обогащения (ч. 5 ст. 4 АПК) — только для споров в арбитражных судах;
Споры при изменении, расторжении договора (п. 2 ст. 452 ГК);
Споры, вытекающие из грузоперевозок (п. 1 ст. 797 ГК);
Споры о качестве туристского продукта (претензии туроператору) (ч. 8 ст. 10 закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации») и др.
Что касается договоров, то их условия об обязательном направлении претензии будут работать только для споров в арбитражных судах.
Как направляется претензия
В претензии необходимо указать основание и суть ваших требований. В тех случаях, когда закон или договор устанавливает необходимость приложить к претензии дополнительные документы, то их направление также обязательно.
При нарушении двух указанных требований претензия не считается направленной (п. 4 и п. 17 постановления Пленума ВС от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства», далее — постановление № 18).
Что касается способа направления претензии, то тут есть разные варианты:
Претензия может быть вручена адресату лично, направлена ему посредством почтовой связи или иных служб доставки.
По общему правилу обращение может быть направлено как заказным письмом, так и ценным письмом с описью вложения (п. 12 постановления № 18), но для целей доказывания лучше всего выбрать письмо с описью.
Претензия может быть направлена также через интернет, например, по адресу электронной почты, в социальных сетях и мессенджерах.
Однако направление претензии таким способом будет считаться надлежащим только если такой порядок установлен нормативным правовым актом, явно и недвусмысленно предусмотрен в договоре либо данный способ переписки является обычной сложившейся деловой практикой между сторонами и ранее обмен корреспонденцией осуществлялся, в том числе таким образом (абзац 1 п. 13 постановления № 18).
Доказательством направления претензии может быть скриншот с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения (абзац 2 п. 13 постановления № 18).
Какой срок ответа на претензию и что будет, если ее игнорировать
Закон устанавливает срок ответа на претензию применительно к каждому типу споров по-разному. К примеру, по ч. 5 ст. 4 АПК претензия о взыскании денежного долга рассматривается в течение 30 календарных дней с момента направления. А вот претензии по качеству туристического продукта рассматриваются 10 дней со дня получения претензий (ч. 8 ст. 10 закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ). Также нужно обращать внимание на соответствующие положения договоров.
Отсутствие ответа на претензию от адресата в установленный срок, равно как получение ответа на претензию (даже до истечения срока рассмотрения претензии) считается соблюдением претензионного порядка и позволяет заявителю обратится в суд.
По сути, единственное негативное последствие за «игнор» полученной претензии — это вероятное возложение всех судебных расходов на получателя претензии в рамках АПК (ч. 1 ст. 111 АПК). То есть в такой ситуации адресат претензии, который потратил деньги на юристов и выиграл спор не сможет взыскать расходы с проигравшего оппонента.
Что будет, если не направить претензию
Теперь к самому главному. Соблюдение досудебного порядка является условием для обращения в суд, поэтому несоблюдение этого условия доступ в суд затрудняет. Последствия разные в зависимости от ситуации:
Суд оставляет иск без движения и дает срок на представление доказательств соблюдения претензионного порядка, если в иске указано на его соблюдение, но документы об этом не были приложены (п. 21 постановления № 18).
Суд возвращает исковое заявление, если:
не соблюден срок представления доказательств направления претензии, или
если в исковом заявлении нет указания на направление претензии и документы о направлении претензии не приложены к иску (п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК, п. 5 ч. 1 ст. 129 АПК).
Если исковое заявление принято к рассмотрению судом и суд установит основания, указанные выше, то суд оставляет исковое заявление без рассмотрения (абзац 2 ст. 222 ГПК, п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК).
При возвращении искового заявления и оставлении его без рассмотрения заявитель может подать иск заново (ч. 3 ст. 135 и ч. 2 ст. 223 ГПК, ч. 6 ст. 129 и ч. 3 ст. 149 АПК).
В такой ситуации возникает опасность истечения срока исковой давности (срока на обращение в суд за защитой права) (ст. 195 ГК). Например, иск подан за 1 месяц до истечения срока исковой давности, суд принимает и начинает рассматривать иск, проходит 2 месяца, а потом выясняется, что истец не направлял ответчику претензию. Суд оставляет иск без рассмотрения.
В такой ситуации истец, конечно, вправе подать новый иск, однако срок исковой давности в сложившейся ситуации уже истек, что влечет практически гарантированный отказ в иске (ст. 199 ГК). Этой ситуации можно было бы избежать, если бы заявитель своевременно направил своему оппоненту претензию.
Итоги
Таким образом, претензионный порядок является важнейшим этапом при обращении в суд и имеет много своих нюансов. Нарушение претензионного порядка может повлечь для заявителя различные негативные последствия — от затягивания защиты права до отказа в его защите (как в примере выше). Поэтому даже на данной, часто формальной стадии, требуется участие юриста, что позволяет избежать упомянутых неприятностей.
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