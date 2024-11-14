РКН VS блогеры — новые правила взаимодействия

Итак, что интересного? Давайте обратим внимание на п. 1.2 ст. 3, а также на п. 1.3 закона № 303-ФЗ. В них содержится положение, согласно которому с 01.11.2024 года Роскомнадзор начнет вести реестр блогеров, имеющих более 10 000 подписчиков!
Давайте пойдем по порядку.
Что должен сделать блогер при достижении отметки в 10 000 подписчиков?
Он должен предоставить определенную информацию о себе!
На этом этапе необходимо быть предельно внимательным ввиду того, что в зависимости от субъекта, который ведет соответствующий блог, будут значительно варьироваться и данные, которые необходимо предоставить.
Физическому лицу (гражданину РФ) необходимо передать в Роскомнадзор следующую информацию: ФИО, номер телефона и адрес электронной почты, которые использовались при создании и ведении страницы.
Иностранному гражданину или лицу без гражданства: ФИО, место постоянного проживания, номер телефона, а также адрес электронной почты.
Индивидуальному предпринимателю: ФИО, ОГРНИП, номер телефона создателя и администратора страницы, адрес электронной почты, которую использовали при создании страницы.
Юридическому лицу: полное и сокращенное наименование, сведения об организационно-правовой форме, ОГРН, номер телефона администратора блога и сотрудника(ов), который создал страницу, адрес электронной почты, используемую при создании и ведении страницы.
Иностранному юридическому лицу: полное и сокращенное наименование, страна регистрации, налоговый идентификатор и идентификатор в торговом реестре страны регистрации, номер телефона администратора и сотрудника, который создал страницу, адрес электронной почты, которую использовали при создании и ведении страницы.
Через какие ресурсы можно предоставить приведенные сведения?
Здесь выбор не велик — данные можно предоставить через электронную форму, расположенную на сайте Роскомнадзора или на Госуслугах.
Какой срок для этого установлен?
На предоставление сведений о себе установлен десятидневный срок.
На какие социальные сети распространяются данные требования?
В РФ есть Реестр социальных сетей. Указанный сайт создавался в рамках реализации положений ст. 10.6 закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
В данный реестр включены социальные сети: Telegram, «Вконтакте», «Одноклассники», YouTube, Rutube, Х (бывший Twitter), TikTok, Pinterest, Twitch, Discord, Likee, LiveJournal, «Пикабу», «Дзен» и Yappy.
Таким образом, новые требования распространяются только на имеющиеся в указанном ранее реестре платформы.
Многих интересует вопрос, относятся ли указанные требования к «Instagram»*?
Данная социальная сеть официально признана запрещенным информационным ресурсом и, соответственно, не включена в реестр социальных сетей. Исходя из данного факта, наверное, должен был следовать вывод о том, что блогерам, которые осуществляют свою деятельность именно на этой площадке не нужно предоставлять о себе информацию в Роскомнадзор, но все не так просто.
Так, в 2022 году после вступления в силу закона от 02.07.2021 № 347-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О рекламе”» (появилась обязанность по маркировке рекламы, которая размещается в сети «Интернет») требования относительно обязательной маркировки рекламы в «Instagram»* отсутствовали, но в последствии появились соответствующие разъяснения, обязывающие осуществлять данные действия.
Полагаем, что аналогичным образом будут развиваться события и относительно предоставления информации в Роскомнадзор.
А теперь самое интересное — что будет если не предоставить информацию о себе?
В таком случае в отношении нарушителя будет применен целый ряд запретов:
Им нельзя будет просить пожертвования и донаты.
Будет действовать запрет относительно размещения рекламы на страницах блогеров, не включенных в реестр.
Лицам, которые уже попали в реестр, запретят делать репосты от лиц, не включенных в указанный ранее перечень.
Ограничения весьма существенные. По сути у правонарушителей будет отсутствовать возможность зарабатывать на своем «детище».
Что будет после предоставления Роскомнадзору сведений о себе?
Роскомнадзор присвоит заявке соответствующий номер. Владелец страницы должен будет разместить его в описании страницы в течение 3 рабочих дней с момента получения.
В дальнейшем Роскомнадзор в течение 7 рабочих дней после получения заявки проверит достоверность сведений. После этого в течение 3 рабочих дней вас уведомят о том включили страницу в реестр или нет.
Впоследствии владелец социальной сети будет должен пометить проверенный профиль знаком «А+» и добавить ссылку с текстом «Включена Роскомнадзором в перечень персональных страниц», которая будет вести на ресурс со сведениями о наличии или отсутствии страницы в реестре.
Таким образом, рекомендуем всем пристально следить за количеством своих подписчиков!
*организация Meta, а также ее продукты Instagram, Facebook и WhatsApp признаны экстремистскими на территории РФ. Деятельность Meta Platforms Inc. запрещена на территории РФ
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