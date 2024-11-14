РКН VS блогеры — новые правила взаимодействия

Данная социальная сеть официально признана запрещенным информационным ресурсом и, соответственно, не включена в реестр социальных сетей. Исходя из данного факта, наверное, должен был следовать вывод о том, что блогерам, которые осуществляют свою деятельность именно на этой площадке не нужно предоставлять о себе информацию в Роскомнадзор, но все не так просто.

Так, в 2022 году после вступления в силу закона от 02.07.2021 № 347-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О рекламе”» (появилась обязанность по маркировке рекламы, которая размещается в сети «Интернет») требования относительно обязательной маркировки рекламы в «Instagram»* отсутствовали, но в последствии появились соответствующие разъяснения, обязывающие осуществлять данные действия.

Полагаем, что аналогичным образом будут развиваться события и относительно предоставления информации в Роскомнадзор.