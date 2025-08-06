Обжалование штрафа в ГИБДД

Пришел штраф с камеры ГИБДД, но я уверен, что не нарушал правила. Машина моя, но в тот день я был в другом городе. Рассказываем, что делать в такой ситуации и как обжаловать штраф. Детали вопроса пояснила Ольга Айгензер — адвокат коллегии адвокатов «Советник».

Ч. 1 ст. 2.6.1 КоАП РФ прямо указывает, что в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами фото-и видеосъемки к ответственности привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств.

Протокол об административном правонарушении в данном случае не составляется, а постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. Постановление о привлечении к административной ответственности за такие правонарушения выносит Центр автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) в области дорожного движения ГИБДД (ч. 1 ст. 2.6.1, п. 5 ч. 2 ст. 23.3, ч. 3 ст. 28.6, ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ).

Однако собственник освобождается от ответственности, если он обжалует вынесенное постановление и в ходе рассмотрения жалобы будет установлено, что автомобилем в момент нарушения управляло иное лицо (ч.2 ст. 2.6.1).

Подтверждением невиновности могут выступать:

1. Документы, подтверждающие выбытие автомобиля из владения:

договор купли-продажи автомобиля, проданного до нарушения;

договор аренды с подтверждением его действительности (например, платежек об оплате и актом приема-передачи ТС с третьим лицом);

доказательства подачи в полицию заявления об угоне и т.п.;

копия доверенности, полиса ОСАГО, в котором имеется запись о допуске к управлению данным автомобилем иного лица.

2. Доказательства того, что в момент фиксации нарушения собственник отсутствовал в машине:

справки с работы (учебы), выписки с табелей учета рабочего времени, подтверждающие нахождение в офисе и на учебе;

документы об отпуске/командировке в другой город: билеты на поезд, самолет, бронь и акты оказанных услуг из гостиницы;

выписной эпикриз или справку от врача, если вы в это время болели, и т.п.;

письменные показания свидетелей (и даже реального виновника правонарушения, если он готов взять вину на себя). Стоит помнить, что штраф за превышение скорости в разы меньше, чем штрафы за управление автомобилем без прав.

Если штраф выписан ошибочно Бывает такое, что штраф изначально выписан по ошибке: например, вместо владельца Х111ХХ 161 штраф приходит собственнику машины с номером Х111ХХ761. В таком случае, при обжаловании административного штрафа речь должна идти не об освобождении от ответственности, а о прекращении производства по делу об административном правонарушении (ст.24.5 КоАП РФ). Достаточно в жалобе сослаться на несоответствие автомобиля на фотографии, зафиксировавшей нарушение ПДД, и свидетельства о регистрации ТС на Ваш автомобиль.

Как обжаловать штраф

Жалоба может быть подана на бумаге или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа. Онлайн-обжалование доступно только для штрафов с камер.

Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении установлен статьями 30.1-30.9 КоАП РФ.

Это бесплатно, пошлину платить не надо (ч. 5 ст. 30.2 КоАП РФ).

В соответствии с ч.1 ст.30.3 КоАП РФ постановление о наложении штрафа может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу, в вышестоящий орган или в суд по месту совершения правонарушения (т.е. по месту его фиксации камерами видеонаблюдения).

Если сомневаетесь, куда подавать, пишите жалобу на имя начальника ЦАФАП, выписавшей штраф.

На обжалование дается 10 дней со дня вручения или получения копии постановления. Если десятый день окажется нерабочим, последним днём считается первый следующий рабочий день.

В случае пропуска срока на обжалование, по ходатайству лица, подающего жалобу, он может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу, однако потребуется приложить соответствующие доказательства: например, что письмо с Постановлением не было получено и/или обжаловано по уважительной причине – болезнь, командировка, и т.д., а на Госуслугах нет учетной записи.

Как обжаловать «письмо счастья» в электронном виде

На портале Госуслуг перейдите в раздел «Платежи» личного кабинета. Выберите штраф, который хотите обжаловать. Откроется подробная информация: причина нарушения, время и место, а также фото с камеры. Если онлайн-обжалование возможно, справа будет кнопка «Обжаловать» и информация о сроках обжалования. Нажмите на кнопку и следуйте инструкции. Выберите причину обжалования из предложенных вариантов. Приложите скан (фото) доказательств. Отправьте жалобу в ведомство и дождитесь результата рассмотрения.

Кстати, обжаловать автоштраф с камеры можно также через портал ГАС «Правосудие». Электронная жалоба подается в суд того района, где было зарегистрировано нарушение ПДД.

Авторизуйтесь через Госуслуги или ЭЦП. В разделе «Подача жалобы на постановление по делу об административном правонарушении» нажмите «Подать заявление». Сформируйте заявление.

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