Заключить договор аренды теперь можно с помощью Госуслуг

Первой в свой сервис технологию интегрировала российская онлайн-платформа для операций с недвижимостью «Циан», но в будущем ее будут использовать и другие участники рынка.

Снять или сдать квартиру становится всё проще и безопаснее: теперь подписать договор найма можно с помощью портала «Госуслуги», анонсирует Минцифры. Первой в свой сервис технологию интегрировала российская онлайн-платформа для операций с недвижимостью «Циан», но в будущем её будут использовать и другие участники рынка.

Как это работает

Собственник или риэлтор размещают объявление на Циан, указав готовность заключить договор онлайн, и в их личном кабинете появляется ссылка на сервис «Госуслуги».

Договор по ссылке заполняет собственник, который указывает дополнительные условия: количество проживающих, запрет на курение, возможность проживать с животными и т.п.

Когда всё будет готово, появится QR-код, который можно отсканировать нанимателю или направить ссылкой.

Наниматель считывает QR-код, авторизуется через онлайн-портал «Госуслуги» и проверяет договор. Если он согласен с условиями, то документ направляется на подпись обеим сторонам в «Госключ». У собственника и нанимателя есть 24 часа на то, чтобы его подписать.

Если в договоре указано, что собственник предоставляет нанимателю временную регистрацию, автоматически сформируется черновик заявления в МВД на портале «Госуслуги». Все поля уже будут заполнены, останется только проверить данные и нажать кнопку «Отправить».

Визит в ведомство не потребуется: ответ поступит онлайн — в личный кабинет на Госуслугах.

Реклама: Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник», ИНН: 6164267188, erid: 2W5zFHgTt2U