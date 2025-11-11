Единой ставки больше не будет!
Глава комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков раскрыл детали проекта, который может быть принят до конца текущего года:
Семьи с тремя детьми: Обсуждается возможность снижения ставки до 4%, что станет существенной мерой поддержки многодетных семей.
Семьи с двумя детьми: Предполагается сохранение текущей льготной ставки на уровне 6%.
Семьи с одним ребенком: Рассматривается повышение ставки до диапазона 10% или 12%.
Параметры ипотечной ставки для семей с большим количеством детей в настоящее время находятся на этапе обсуждения.
Если закон будет принят в текущем году, ожидается, что новые условия вступят в силу уже в следующем. Данная мера призвана обеспечить более справедливое и эффективное использование государственных ресурсов, концентрируя максимальную поддержку на семьях с двумя и более детьми.
“В текущей демографической ситуации ясен тренд государства на повышение рождаемости и соответствующие меры материального стимулирования. Изначально для этих целей был введён материнский капитал, первоначально он выдавался за рождение второго и последующих детей и показал хорошие результаты для роста рождаемости, — поясняет адвокат РОКА «Советник», руководитель отдела семейных споров практики корпоративных споров коллегии Ольга Карайчева. — Создание дифференцированной ставки по ипотеке поможет многодетным семьям решить проблемы с жильём, а вот для молодых семей, которые только задумываются о первом ребёнке, эта мера уже не будет такой эффективной, что не мешает им воспользоваться иными мерами соцподдержки”
РОКА «Советник»: юридическая помощь в банкротствах, арбитражных спорах и уголовных делах. Специализация — разрешение коммерческих споров, налоговых споров, корпоративные конфликты, уголовно-правовая защита бизнеса и частных клиентов, процедуры банкротства. Ключевые направления отраслевых практик коллегии рекомендованы профильными рейтингами «Право-300» и «Коммерсантъ». Официальный аккаунт РОКА «Советник» в Telegram. Блоги: Дзен, ВК, РБК.
Профессиональная юридическая помощь по семейному праву и консультации.
Комплексные решения и правовое управление рисками
Ключевые направления практик Коллегии рекомендованы профильными рейтингами «Право-300» и ИД «Коммерсантъ»
Реклама: ООО Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник», ИНН 6164267188, erid: 2W5zFJimXSG
Информации об авторе
Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»
Адвокаты для жизни и бизнеса, рекомендованы юридическими рейтингами Право-300 и Коммерсантъ.
Начать дискуссию