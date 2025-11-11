Единой ставки больше не будет!

Государство рассматривает значительные изменения в программе Семейной ипотеки, направленные на усиление стимулирования рождаемости и более адресную поддержку семей. Обсуждаемая инициатива предполагает введение дифференцированной процентной ставки, которая будет напрямую зависеть от количества детей в семье.

Глава комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков раскрыл детали проекта, который может быть принят до конца текущего года:

Семьи с тремя детьми: Обсуждается возможность снижения ставки до 4%, что станет существенной мерой поддержки многодетных семей.

Семьи с двумя детьми: Предполагается сохранение текущей льготной ставки на уровне 6%.

Семьи с одним ребенком: Рассматривается повышение ставки до диапазона 10% или 12%.

Параметры ипотечной ставки для семей с большим количеством детей в настоящее время находятся на этапе обсуждения.

Если закон будет принят в текущем году, ожидается, что новые условия вступят в силу уже в следующем. Данная мера призвана обеспечить более справедливое и эффективное использование государственных ресурсов, концентрируя максимальную поддержку на семьях с двумя и более детьми.

“В текущей демографической ситуации ясен тренд государства на повышение рождаемости и соответствующие меры материального стимулирования. Изначально для этих целей был введён материнский капитал, первоначально он выдавался за рождение второго и последующих детей и показал хорошие результаты для роста рождаемости, — поясняет адвокат РОКА «Советник», руководитель отдела семейных споров практики корпоративных споров коллегии Ольга Карайчева. — Создание дифференцированной ставки по ипотеке поможет многодетным семьям решить проблемы с жильём, а вот для молодых семей, которые только задумываются о первом ребёнке, эта мера уже не будет такой эффективной, что не мешает им воспользоваться иными мерами соцподдержки”

РОКА «Советник»: юридическая помощь в банкротствах, арбитражных спорах и уголовных делах. Специализация — разрешение коммерческих споров, налоговых споров, корпоративные конфликты, уголовно-правовая защита бизнеса и частных клиентов, процедуры банкротства. Ключевые направления отраслевых практик коллегии рекомендованы профильными рейтингами «Право-300» и «Коммерсантъ». Официальный аккаунт РОКА «Советник» в Telegram. Блоги: Дзен, ВК, РБК.

Профессиональная юридическая помощь по семейному праву и консультации.

Комплексные решения и правовое управление рисками Ключевые направления практик Коллегии рекомендованы профильными рейтингами «Право-300» и ИД «Коммерсантъ» Отправить

Реклама: ООО Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник», ИНН 6164267188, erid: 2W5zFJimXSG