Топ-5 частых ошибок при самостоятельном оформлении развода: адвокаты по семейным делам поясняют

Решение о разводе - одно из самых сложных в жизни. И если этот шаг сопровождается самостоятельным ведением процесса, без помощи юриста, риск совершить дорогостоящую ошибку многократно возрастает. Рассмотрим пять самых распространенных «подводных камней», которые подстерегают тех, кто решил оформить развод без участия профессионального юриста.

Ошибка №1

Неверное определение подсудности – «Куда нести заявление?». Это фундаментальная и самая частая ошибка, которая гарантированно приведет к возвращению исковое заявления.



В чем суть

Заявление о расторжении брака подается не в любой суд, а строго в соответствии с правилами подсудности. Чаще всего иск предъявляется по месту жительства ответчика, но есть исключения.



Последствия

Судья просто вернет Вам заявление, и Вы потеряете несколько недель. Все это время брак будет считаться действующим, а Вы не сможете решить сопутствующие вопросы.

Ошибка № 2.

Слепое доверие шаблонам из Интернета . Интернет пестрит сайтами с «универсальными» образцами исковых заявление. Проблема в том, что универсального иска не существует.



В чем суть

Каждая семья уникальна: наличие детей, споры о имуществе, разные уровни доходов. Шаблонный бланк не учтет Ваших конкретных обстоятельств. Вы можете упустить важные детали, которые повлияют на исход дела.



Последствия

Неполное или некорректное заявление суд оставит без движения, предоставив время на исправление. В худшем случае, Вы получите решение, которое не защитит Ваши интересы, потому что не заявили всех требований.

Ошибка № 3

Ошибки в ключевых данных и фактах. Опечатки – мелочь, но не в судебных документах. Ошибка в одной цифре или дате может иметь серьезные последствия.



В чем суть

Неточное написание ФИО, даты рождения, реквизитов документов. Особенно критичны ошибки в данных о недвижимости, транспортных средствах или банковских счетах, которые подлежат разделу.



Последствия

Заявление может быть оставлено без движения. Но хуже, если на основе документа с ошибками будет вынесено решение. Его исполнение в органах ЗАГС или службе судебных приставов будет затруднительно.

Ошибка №4

Неполный пакет прилагаемых документов. Суд принимает решение на основании доказательств, а ими являются именно документы. Их отсутствие – основание для отказа в удовлетворении иска.



В чем суть

Помимо самого искового заявления и копии паспорта, обязательный минимум включает свидетельство о заключении брака в оригинале. Однако в зависимости от требований пакет документов, прилагаемых к иску, может значительно отличаться.



Последствия

Суд оставить заявление без движения, вынесет определение и предоставит срок для устранения недостатков. Если Вы не успеете, заявление считается неподанным и возвращается Вам.

Ошибка №5.

Некорректная формулировка исковых требований. Это самая сложная и «дорогая» ошибка. От того, как Вы сформулируете свою просьбу к суду, напрямую зависит итоговое решение.



В чем суть

Требования должны быть четкими, конкретными и законными. Расплывчатые формулировки вроде «прошу разделить имущество» или «определить место жительства ребенка с матерью» без указания конкретного адреса или перечня вещей не будут исполнены.



Последствия

Суд удовлетворит только то, что прямо заявлено. Если Вы не указали часть совместно нажитого имущества, оно не будет разделено. Если не попросили взыскать алименты в твердой денежной сумме, когда это необходимо, можете получить процент от неофициального дохода.

Самостоятельное ведение дела о разводе – это как поход в незнакомый лес без карты. Вы можете выйти, но путь займет гораздо больше времени и сил, и Вы рискуете заблудиться.

Консультация у грамотного семейного юриста поможет Вам избежать этих фатальных ошибок, сэкономит Ваше время, нервы и, в конечном счете, деньги.

