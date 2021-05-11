Прослеживаемость товаров: какими формами будем отчитываться

С 1 июля 2021 г. юридические лица и индивидуальные предприниматели, участвующие в обороте прослеживаемых товаров, должны будут отчитываться перед ФНС. Кого коснутся изменения, какие формы отчетов для этого использовать и как организовать документооборот — более подробная информация в этой статье.

Кого касается система прослеживаемости товаров

Минфин России внедряет национальную систему прослеживаемости некоторых товаров. Проект был запущен еще летом 2019 года, но в качестве эксперимента. Теперь же с 1 июля 2021 г., получив нормативное обоснование, требования становятся обязательными для индивидуальных предпринимателей и компаний.

Прослеживаемость товаров — это система учета и хранения сведений о товарах, которые ввозятся в Россию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или из других государств.

Страны-члены ЕАЭС на 2021 год: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия.

Цель: контроль импорта и снижение доли нелегитимных продуктов на внутреннем рынке, защита интересов добросовестным производителей, продавцов, а также граждан-потребителей товаров.

Отслеживаться будет не физическое перемещение продукции, а передача права собственности от одного лица другому.

Согласно новым требованиям Налогового кодекса (ст. 169) субъекты бизнеса должны:

вести сбор и учет сведений об определенных товарах, ввозимых на территорию РФ;

передавать сведения в ФНС;

сдавать отчетность об обороте прослеживаемых товаров на территории РФ.

Например, отчитываться придется за ввоз и торговый оборот холодильников, бытовых морозильных камер, стиральных машин, мониторов, проекторов, детских колясок и т. д.

Нормативная база прослеживаемости товаров Закон, внесший поправки в НК РФ Федеральный закон от 09.11.2020 № 371 ФЗ “О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и Закон Российской Федерации "О налоговых органах Российской Федерации" Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости Постановление Правительства от 25.06.2019 № 807 Формы отчетности об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости Письмо ФНС от 14.04.2021 № ЕА-4-15/5042@

Электронный документооборот с ФНС по прослеживаемым товарам

Электронный документооборот для работы с прослеживаемыми товарами обязателен с 1 июля 2021 г., таково требование ФЗ от 09.11.2020 № 371-ФЗ и ст.169 НК РФ. С указанной даты индивидуальные предприниматели и юридические лица должны передавать через операторов ЭДО в ФНС следующие документы: отчеты и информацию об остатках продукции. Между собой участники оборота должны обмениваться электронными счетами-фактурами и другими сопроводительными документами.

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Нововведения в документообороте:

Счета-фактуры станут обязательны, даже если покупателем прослеживаемого товара является неплательщик НДС. Оформлять этот документ придется в любом случае. Счет-фактура при реализации прослеживамого товара должен быть оформлен в электронном формате. В счете-фактуре появятся новые реквизиты: регистрационный номер партии товара (РНПТ), единица измерения товара, его количество, регистрационный номер таможенной декларации (если прослеживаемый товар произведен не в стране-члене ЕАЭС), а также порядковый номер записи поставки, реквизиты для идентификации документа об отгрузке товара. Изменится форма декларации по НДС. В документе появятся новые строки в разделах 8 и 11, а также изменятся приложения к ним. Так, нужно будет вносить: регистрационный номер декларации на товары (РНПТ); код количественной единицы товара; количество в единицах измерения; цену в рублях без НДС. А еще продукция с разными РНПТ в каждом разделе будет отражаться на отдельных листах.

Как отчитываться по прослеживаемым товарам

По операциям с прослеживаемыми товарами нужно отчитываться ежеквартально, начиная с 3 квартала 2021 г. Документы следует направить в электронной форме не позднее 25 числа месяца, который следует за истекшим отчетным периодом.

плательщики НДС подают в ИФНС налоговую декларацию по обновленной форме;

декларацию ИП и компании, которые не платят НДС, предоставляют специальный отчет .

В некоторых случаях плательщики НДС сдают и налоговую декларацию, и отчет о прослеживаемых товарах, например, когда покупателем является физлицо для личных нужд.

Указанные и другие формы отчетности еще находятся в процессе утверждения, так пояснила ФНС в своем письме от 14.04.2021 № ЕА-4-15/5042@. Однако принимая во внимание, что изменения в НК РФ вводятся уже с 01.07.2021, налоговая служба разрешила организациям и ИП использовать отчетные формы, прилагаемые к письму:

уведомление о перемещении прослеживаемых товаров с территории РФ на территорию стран ЕАЭС;

уведомление о ввозе прослеживаемых товаров с территории стран ЕАЭС в Россию;

уведомление об имеющихся остатках товаров, подлежазих прослеживаемости;

отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости;

инструкция по заполнению уведомлений и отчета об операциях с товарами.

Скачать весь пакет рекомендованных форм отчетности можно на сайте ФНС по ссылке.

Подготовиться к работе с системой отслеживаемости товаров поможет компания Такском. Сервис предлагает готовые решения по ЭДО с обновленными формами счет-фактур, возможностью обмениваться электронными документами с контрагентами и своевременно сдавать отчетность по прослеживаемым товарам в ФНС.