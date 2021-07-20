Что происходит с отчетностью при слиянии, присоединении и разделении ООО

Собственники затеяли реорганизацию компании. Что будет происходить с отчетностью при слиянии, присоединении и разделении; как подготовиться к грядущим изменениям бухгалтеру, обсудим в этой статье.
Бухгалтерская отчетность при реорганизации
Общее правило для всех форм реорганизации: вновь созданное предприятие принимает на себя обязанность сдать за предшественника отчетность по итогам года. Сделать это нужно в течение 3 месяцев после завершения отчетного периода (ст. 23-1(5) НК РФ). Включаются сведения с начала года и до последней даты перед днем государственной регистрации результатов реорганизации.
Кроме того, правопреемник сдает отчетность и за себя. Она формируется на основе тех данных, которые новое предприятие получило от предшественника. Как правило, передаточный акт составляется как можно ближе к дате регистрации. Однако те хозяйственные операции, которые попадают в промежуток времени между, тоже должны быть учтены, а суммы корректировки вносятся в оборотно-сальдовые ведомости (п. 6-7 ст. 16 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
Таким образом, вступительная отчетность компании-правопреемника подается с учетом данных передаточного акта и сумм корректировок.
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Что делать бухгалтеру при разделении компании
В результате реорганизации в форме разделения компания-предшественник прекращает свое существование, и образуются две (или более) новые фирмы.
Бухгалтер при этом должен совершить ряд следующих действий.
1. Составить передаточный акт.
Унифицированного бланка не существует, за основу можно взять форму бухгалтерского баланса и добавить в нее дополнительные сведения. Утверждает передаточный акт учредители, а не руководитель фирмы-предшественника.
Если передаточный акт не направить в ИФНС или не указать в нем положение о правопреемстве, то налоговая может выдать отказ регистрации новых компаний по итогам разделения (ст. 59 ГК РФ).
2. Сформировать заключительную бухгалтерскую отчетность.
Какое-то время после составления передаточного акта и до государственной регистрации итогов реорганизации компания-предшественник еще работает. Все изменения на счетах бухгалтер должен раскрыть в пояснительной записке к заключительной бухгалтерской отчетности.
3. Составить вступительный бухгалтерский баланс.
После внесения записи в ЕГРЮЛ бухгалтеры вновь созданных юридических лиц составляют вступительный баланс. Для этого они используют данные из передаточного акта.
Алгоритм действий бухгалтерии при слиянии компаний
Реорганизация в форме слияния — это прекращение деятельности двух (или более) самостоятельных компаний и передача их прав и обязанностей одному вновь создаваемому юридическому лицу.
- Бухгалтеры компании «А» и компании «В» перед внесением записи в ЕГРЮЛ должны оформить заключительную бухгалтерскую отчетность, в том числе закрыть счета бухгалтерского учета и сформировать прибыли и убытки, как при обычной ликвидации юрлица.
- Если какие-то хозяйственные операции продолжаются в этот период до создания новой фирмы (в том числе компании несут расходы на реорганизацию), их бухгалтеры указывают в пояснениях к отчетности.
- Вновь созданная организация составляет вступительный баланс в момент своей официальной регистрации. В нем учитываются активы и обязательства обеих реорганизованных компаний. Для этого построчно суммируйте показатели заключительных балансов участников слияния.
Что делать бухгалтеру, если компания присоединяется к другому юрлицу
К уже существующей компании «А» присоединяются активы и обязательства другой компании «В», и последняя при этом ликвидируется. Но нового юридического лица не образуется. Именно этот процесс является реорганизацией в форме присоединения.
Порядок действий для бухгалтерии будет следующий.
- Компания, которая будет ликвидирована по итогам реорганизации, составляет заключительную отчетность и сдает ее в ФНС.
- Бухгалтер, в том числе, производит закрытие всех счетов учета, формирует финансовый результат от деятельности.
- Компания «А», к которой присоединяется другое юридическое лицо, ведет свою работу в обычном режиме. Бухгалтеру не нужно оформлять вступительный баланс. По итогам года он просто составляет отчетность (с учетом новых активов и обязательств) и подает в ФНС в марте следующего периода.
Так что с точки зрения сложности бухгалтерской работы это самый не трудозатратный вариант реорганизации.
Если в компаниях при разделении, слиянии или присоединении ведется электронный документооборот, то передача документов становится в разы проще. Электронные документы:
- легко подписать и «положить» в архив;
- можно быстро отправить, а их доставка будет подтверждена;
- при передаче дел просто отправить и сверить, это быстрее, чем передавать бумажные документы.
Как быть с налоговой отчетностью и уплатой налогов
Итак, с подачей налоговой отчетности все довольно просто: НК РФ не устанавливает специальные сроки для сдачи деклараций и отчетов при реорганизации компании.
Независимо от формы (слияния, присоединения, разделения и т.д.) документы подает:
- предшественник — до даты реорганизации,
- правопреемник — после внесения записи в ЕГРЮЛ (см. Письмо Минфина № 03-02-07/1-229 от 25.09.2012 и Письмо ФНС № ЕД-4-3/104 от 14.01.2013).?
Исключение из правил — реорганизации в форме выделения. В этом случае правопреемства не появляется, поэтому налоговую отчетность в ФНС должна предоставить сама реорганизуемая компания.
Документ по теме: разъяснения в отношении сдачи отчетности реорганизованными компаниями ФНС России дала в письме от 2 июля 2019 г. № СД-4-3/12868@.
То же касается и уплаты налогов в бюджет: эта задача при реорганизации юридического лица возлагается на ликвидационную комиссию (п. 1 ст. 49 НК РФ).
Если же фирма-предшественник не оплатила в полном объеме налоги, обязанность возлагается на правопреемника.
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Подведем итог
- При проведении реорганизации (в т. ч. форме слияния, разделения и присоединения) ответственность за сдачу отчетности преимущественно ложится на компанию-правопреемника.
- Сроки сдачи отчетности остаются те же.
- Передаточный акт обязателен при реорганизации в форме разделения. Без него откажут в государственной регистрации нового общества.
- Бухгалтер прежней компании формирует заключительную бухгалтерскую отчетность, бухгалтер новой — оформляет вступительный бухгалтерский баланс, в который включаются и активы, и обязательства предшественника.
- При подаче декларации НДС за отчетный период, в котором произошла реорганизация, нужно объединить и свои операции и операции компании-предшественника в одном документе.
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