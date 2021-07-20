Что происходит с отчетностью при слиянии, присоединении и разделении ООО

Собственники затеяли реорганизацию компании. Что будет происходить с отчетностью при слиянии, присоединении и разделении; как подготовиться к грядущим изменениям бухгалтеру, обсудим в этой статье.

Бухгалтерская отчетность при реорганизации

Общее правило для всех форм реорганизации: вновь созданное предприятие принимает на себя обязанность сдать за предшественника отчетность по итогам года. Сделать это нужно в течение 3 месяцев после завершения отчетного периода (ст. 23-1(5) НК РФ). Включаются сведения с начала года и до последней даты перед днем государственной регистрации результатов реорганизации.

Кроме того, правопреемник сдает отчетность и за себя. Она формируется на основе тех данных, которые новое предприятие получило от предшественника. Как правило, передаточный акт составляется как можно ближе к дате регистрации. Однако те хозяйственные операции, которые попадают в промежуток времени между, тоже должны быть учтены, а суммы корректировки вносятся в оборотно-сальдовые ведомости (п. 6-7 ст. 16 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Таким образом, вступительная отчетность компании-правопреемника подается с учетом данных передаточного акта и сумм корректировок.

Сформировать бухгалтерскую отчетность вы можете в программе Такском. Все документы составляются на актуальных бланках с учетом изменений законодательства. После подготовки отчеты тестируются проверочными программами ФНС.

Что делать бухгалтеру при разделении компании

В результате реорганизации в форме разделения компания-предшественник прекращает свое существование, и образуются две (или более) новые фирмы.

Бухгалтер при этом должен совершить ряд следующих действий.

1. Составить передаточный акт.

Унифицированного бланка не существует, за основу можно взять форму бухгалтерского баланса и добавить в нее дополнительные сведения. Утверждает передаточный акт учредители, а не руководитель фирмы-предшественника.

Если передаточный акт не направить в ИФНС или не указать в нем положение о правопреемстве, то налоговая может выдать отказ регистрации новых компаний по итогам разделения (ст. 59 ГК РФ).

2. Сформировать заключительную бухгалтерскую отчетность.

Какое-то время после составления передаточного акта и до государственной регистрации итогов реорганизации компания-предшественник еще работает. Все изменения на счетах бухгалтер должен раскрыть в пояснительной записке к заключительной бухгалтерской отчетности.

3. Составить вступительный бухгалтерский баланс.

После внесения записи в ЕГРЮЛ бухгалтеры вновь созданных юридических лиц составляют вступительный баланс. Для этого они используют данные из передаточного акта.

Алгоритм действий бухгалтерии при слиянии компаний

Реорганизация в форме слияния — это прекращение деятельности двух (или более) самостоятельных компаний и передача их прав и обязанностей одному вновь создаваемому юридическому лицу.

Бухгалтеры компании «А» и компании «В» перед внесением записи в ЕГРЮЛ должны оформить заключительную бухгалтерскую отчетность, в том числе закрыть счета бухгалтерского учета и сформировать прибыли и убытки, как при обычной ликвидации юрлица. Если какие-то хозяйственные операции продолжаются в этот период до создания новой фирмы (в том числе компании несут расходы на реорганизацию), их бухгалтеры указывают в пояснениях к отчетности. Вновь созданная организация составляет вступительный баланс в момент своей официальной регистрации. В нем учитываются активы и обязательства обеих реорганизованных компаний. Для этого построчно суммируйте показатели заключительных балансов участников слияния.

Что делать бухгалтеру, если компания присоединяется к другому юрлицу

К уже существующей компании «А» присоединяются активы и обязательства другой компании «В», и последняя при этом ликвидируется. Но нового юридического лица не образуется. Именно этот процесс является реорганизацией в форме присоединения.

Порядок действий для бухгалтерии будет следующий.

Компания, которая будет ликвидирована по итогам реорганизации, составляет заключительную отчетность и сдает ее в ФНС. Бухгалтер, в том числе, производит закрытие всех счетов учета, формирует финансовый результат от деятельности. Компания «А», к которой присоединяется другое юридическое лицо, ведет свою работу в обычном режиме. Бухгалтеру не нужно оформлять вступительный баланс. По итогам года он просто составляет отчетность (с учетом новых активов и обязательств) и подает в ФНС в марте следующего периода.

Так что с точки зрения сложности бухгалтерской работы это самый не трудозатратный вариант реорганизации.

Если в компаниях при разделении, слиянии или присоединении ведется электронный документооборот, то передача документов становится в разы проще. Электронные документы: легко подписать и «положить» в архив;

можно быстро отправить, а их доставка будет подтверждена;

при передаче дел просто отправить и сверить, это быстрее, чем передавать бумажные документы.

Как быть с налоговой отчетностью и уплатой налогов

Итак, с подачей налоговой отчетности все довольно просто: НК РФ не устанавливает специальные сроки для сдачи деклараций и отчетов при реорганизации компании.

Независимо от формы (слияния, присоединения, разделения и т.д.) документы подает:

предшественник — до даты реорганизации,

правопреемник — после внесения записи в ЕГРЮЛ (см. Письмо Минфина № 03-02-07/1-229 от 25.09.2012 и Письмо ФНС № ЕД-4-3/104 от 14.01.2013).?

Исключение из правил — реорганизации в форме выделения. В этом случае правопреемства не появляется, поэтому налоговую отчетность в ФНС должна предоставить сама реорганизуемая компания.

Документ по теме: разъяснения в отношении сдачи отчетности реорганизованными компаниями ФНС России дала в письме от 2 июля 2019 г. № СД-4-3/12868@.

Декларация НДС если компания-предшественник не успела сдать заключительную декларацию, правопреемник объединяет свои операции и операции предшественника в одной декларации по НДС и подает по месту своей регистрации не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором состоялась реорганизация Декларация по налогу на прибыль если компания-предшественник не успела сдать заключительную декларацию/отчет, правопреемник подает по месту своего учета 2 документа: 1) с данными предшественника за период с начала года до реорганизации; 2) с данными правопреемника с момента реорганизации и до конца года не позднее 28 марта следующего года после реорганизации. 6-НДФЛ не позднее установленных сроков представления отчета за период, в котором произошла реорганизация Расчет по страховым взносам позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом, в течение которого произведена реорганизация

То же касается и уплаты налогов в бюджет: эта задача при реорганизации юридического лица возлагается на ликвидационную комиссию (п. 1 ст. 49 НК РФ).

Если же фирма-предшественник не оплатила в полном объеме налоги, обязанность возлагается на правопреемника.

Такском— аккредитованный (по новым правилам) удостоверяющий центр. Если вам нужна электронная подпись для проведения сделок, закупок, доступа к личным кабинетам, для иных целей или ЭЦП нужны для сотрудников, АУЦ Такском выпустит для вас квалифицированную электронную подпись. Если у вас есть действующая КЭП, то выпуск можно провести удаленно.

Подведем итог

При проведении реорганизации (в т. ч. форме слияния, разделения и присоединения) ответственность за сдачу отчетности преимущественно ложится на компанию-правопреемника. Сроки сдачи отчетности остаются те же. Передаточный акт обязателен при реорганизации в форме разделения. Без него откажут в государственной регистрации нового общества. Бухгалтер прежней компании формирует заключительную бухгалтерскую отчетность, бухгалтер новой — оформляет вступительный бухгалтерский баланс, в который включаются и активы, и обязательства предшественника. При подаче декларации НДС за отчетный период, в котором произошла реорганизация, нужно объединить и свои операции и операции компании-предшественника в одном документе.