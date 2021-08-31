Что такое упрощенный учет и как его вести: шпаргалка для бухгалтера

Субъекты малого и среднего бизнеса могут применять упрощенный учет, он позволяет не использовать некоторые формы и сделать жизнь бухгалтера немного легче. Расскажем о способах ведения упрощенного учета и о дополнительных послаблениях, которые он дает.

Кто вправе вести упрощенный учет

Упрощенный учет позволяет маленьким компаниям работать в полном соответствии с законом, но при этом не использовать отдельные элементы общепринятого учета. Ведь обороты у таких компаний совсем небольшие, и тратить время на разнесение маленьких сумм по множеству отдельных регистров, чтобы потом собрать их воедино для формирования финансовой отчетности — не всегда рационально.

Упрощенный учет доступен не всем. Его вправе вести организации, которые включены в единый реестр малого и среднего предпринимательства (МСП).

Этот реестр налоговики обновляют ежемесячно. Вновь созданная организация попадет в реестр 10-го числа месяца, следующего за месяцем госрегистрации.

Кроме «малышей» право ведения упрощенного учета закреплено за НКО и участниками проекта «Сколково» (п. 4 ст. 6 закона № 402-ФЗ от 06.12.2011)

Кому применять упрощенный учет запрещено

Полный перечень «несчастливчиков» приведен в п. 5 ст. 6 № 402-ФЗ. В первую очередь это компании, которые попадают под обязательный аудит. А также различные кооперативы, МФО, адвокатские и нотариальные палаты и прочие узкоспециализированные субъекты, деятельность которых тщательно контролируется госорганами.

Способы ведения упрощенного учета

Сразу скажем, что организация решает сама, стоит ли ей вести упрощенный учет или нет. То есть ведение учета в упрощенной форме — это право, а не обязанность организации.

Главное — закрепить принятое решение в учетной политике и неукоснительно ему следовать.

1 способ: Простой учет

Доступен микропредприятиям, которые не производят никакой продукции и не имеют большого количества материальных затрат.

Напомним, что к микропредприятия — это субъекты, в которых трудится не больше 15 человек, а выручка за год не превышает 120 млн рублей.

Обычно у таких предприятий операций в месяц совсем мало — 20-30, причем они, как правило, однообразные.

Тогда учет можно вести в специальной книге без применения двойной записи (например: форма № К-2МП, приложение № 12 к рекомендациям для субъектов МСП от 25.04.2013 № 4/13). По большому счету это просто табличка, куда в хронологическом порядке заносятся все факты хозяйственной жизни по группам статей.

В конце месяца подсчитывают обороты и выводят остатки.

Кстати напоминаем, что субъекты МСП вправе использовать формы первичных документов, разработанные самостоятельно. Главное, чтобы эти документы содержали все обязательные реквизиты (п. 2 ст. 9 № 402-ФЗ).

2 способ: Сокращенный учет

В этом случае уже используют двойную запись, но обычные бухгалтерские регистры не применяют.

Операции отражают в книге учета фактов хоздеятельности. Бланк можно найти в приложении № 1 к приказу Минфина от 21.12.1998 № 64н.

А для учета расчетов по оплате труда используют отдельную ведомость № В-8 Бланк также можно найти в Типовых рекомендациях (приказ Минфина от 21.12.1998 № 64н).

Правда если в компании операций много, то книга учета будет очень объемной. Тогда рациональнее использовать комплект ведомостей из вышеуказанных типовых рекомендаций — это тоже своего рода регистры бухучета, только упрощенные. Обобщение месячных итогов проводится по шахматной ведомости № В-9. А на ее основании составляется оборотная ведомость, которая и служит основой для составления бухотчетности.

3 способ: Полный учет

Это полноценный учет, который ведется с применением бухгалтерских регистров и методом двойной записи. Однако для малышей и здесь есть послабления.

Так субъекты МСП вправе применять сокращенный план счетов. То есть можно объединить между собой группы однородных счетов и использовать только один общий.

Например, вместо группы счетов 10, 11, 15, 16 использовать только счет 10.

Рекомендованный сокращенный план счетов можно найти в п.8 р. 2 Типовых рекомендаций (приказ Минфина от 21.12.1998 № 64н).

Причем сокращать план счетов не обязательно в полном объеме, как приведено в рекомендациях. Можно это сделать частично.

Например: вместо группы счетов 60, 62, 71, 73, 75, 79 рекомендуется использовать счет 76. Но если у компании много операций по поставщикам и покупателям — использовать счета 60 и 62 будет удобнее.

Тогда компания должна сформировать свой, удобный именно ей, сокращенный план счетов. Бланки бухгалтерских регистров тоже можно разработать собственные. Утвержденный план счетов и бланки регистров нужно приложить к учетной политике.

Какие еще послабления дает упрощенный учет

1. Можно применять кассовый метод учета доходов и расходов.

То есть учитывать доходы — по поступлении оплаты, а расходы — в момент погашения задолженности перед контрагентом, при условии, что товар поставлен (работа выполнена, услуга оказана).

2. Разрешено не применять некоторые ПБУ и ФСБУ (целиком или их отдельные разделы).

Например: «малыши» могут не применять ПБУ 18/02, 2/2008, 8/2010, игнорировать ФСБУ 5/2019. А из ФСБУ 6/2020 применять только положения, обязательные в том числе и для субъектов МСП.

3. Можно сдавать упрощенную бухгалтерскую отчетность.

Только баланс, который тоже имеет более простую форму, чем общепринятый, и отчет о финансовых результатах (приложения № 5 к приказу Минфина № 66н от 02.07.2010).