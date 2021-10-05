Уставный капитал: условность или рабочий инструмент?

Разберемся — для чего в организации нужен уставный капитал, что это собственно такое и как можно им распоряжаться.
Из статьи 66.2. ГК и статьи 14 Закона «Об ООО» можно сделать вывод, что уставный капитал (УК) — это минимальная сумма, выраженная в рублях, предназначенная для обеспечения имущественных интересов кредиторов общества.
Уставный капитал выражается в долях или процентах. Каждый участник владеет частью капитала.
Стоимость каждой доли может быть номинальной и действительной. Номинал — это просто часть УК, пропорциональная размеру его доли. Действительная стоимость рассчитывается, исходя из стоимости чистых активов (ЧА), также пропорционально доле участника.
Пример: Уставный капитал ООО «Пальма» равен 50 тыс.рублей.
Стоимость ЧА общества — 65 млн. рублей.
Количество участников — 5, доли равные по 20%.
Номинальная стоимость доли составляет 10 тыс. рублей (50 000 * 20%).
Действительная стоимость доли — 13 млн. рублей (65 млн. * 20 %).
Каким должен быть минимальный размер УК
Для акционерных обществ и ООО — не менее 10 000 рублей.
Для публичного акционерного общества — 100 000 рублей.
Есть и специальные правила для отдельных видов организаций.
Так, например, для частной охранной организации, оказывающей услуги по вооруженной охране имущества, УК не может быть менее 250 тыс. рублей (ч. 1 ст. 15.1. Закона РФ N 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в РФ»).
А минимум для организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе — 100 млн. рублей (ч. 9 ст. 7 ФЗ N 244 «О госрегулировании азартных игр»).
Минимальный размер определяет порог, ниже которого уставный капитал не может быть уменьшен.
Что можно внести в уставный капитал
УК можно оплатить как деньгами, так и неденежными взносами:
- вещами, имуществом (например, автомобилем, недвижимостью, оборудованием и т.п.),
- долями в других уставных капиталах, акциями, паями, если уставные документы других компаний и товариществ позволяют проводить такие манипуляции;
- облигациями — государственными и муниципальными;
- интеллектуальными правами, правами по лицензионным договорам (например, можно внести вклад правом на товарный знак).
Важно! Минимальный размер уставного капитала должен быть оплачен исключительно денежными средствами (п. 2 ст. 66.2. ГК РФ).
С внесением имущества в уставный капитал его участник утрачивает право собственности на свое имущество. Подтверждение указанного вывода находим и в судебной практике: см. Постановление ФАС Московского округа от 15.07.2011 № КГ-А41/6740-11 по делу № А41-22744/10, Постановление ФАС Уральского округа от 15.11.2007 № Ф09-9287/07-С4.
Взамен участник приобретает права на имущество общества:
- на получение части прибыли общества в виде дивидендов,
- право на участие в управлении делами организации,
- при ликвидации участник получает часть имущества, оставшегося после того, как компания расплатиться с кредиторами.
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Правила внесения вкладов в УК
По общему правилу ¾ уставного капитала должны быть внесены до регистрации хозяйственного общества / товарищества, а ¼ - в течение первого года работы общества, если иное не закреплено специальными законами (ч. 4 ст. 66.2. ГК РФ).
Для ООО — уставный капитал нужно оплатить в сроки, определенные договором об учреждении, но не позднее 4-х месяцев со дня госрегистрации общества (ч. 1 ст. 16 ФЗ «Об ООО»).
Для АО — по усмотрению учредителей: в соответствии с условиями договора о создании (ч. 5 ст. 9 ФЗ «Об АО»).
Неденежные вклады в УК нужно предварительно оценить. Если размер вклада (номинальная стоимость) менее 20 тыс. рублей, то достаточно единогласного решения участников о его стоимости.
Если номинальная стоимость вклада выше 20 тыс. рублей, для оценки необходимо привлечь независимого оценщика.
Удостоверение факта внесения имущества в уставный капитал
На практике часто возникает вопрос: какие документы доказывают факт оплаты уставного капитала общества.
Для этого обратимся к Письму Федеральной налоговой службы России (ФНС России) от 13.12.2005 № ШТ-6-07/1045 «О документах, подтверждающих оплату уставного капитала».
Согласно разъяснениям ФНС России факт оплаты уставного капитала деньгами подтверждает справка за подписью руководителя и бухгалтера банка, в котором открыт расчетный счет для оплаты уставного капитала. Если деньги передаются в кассу организации, тогда свидетельством факта оплаты могут служить копии первичных платежных документов.
В том случае если уставный капитал оплачивается неденежными средствами, подтверждающими документами будут:
- отчет об оценке объекта и
- акт приема-передачи имущества от участника к обществу.
Если в уставный капитал вносится недвижимое имущество, то факт оплаты уставного капитала будет удостоверяться свидетельством о праве собственности, а не передаточным актом (см. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.09.2010 по делу № А43-45379/2009).
Отражение уставного капитала в бухгалтерском учете
Уставный капитал в бухгалтерском балансе компании находится в разделе «Пассив» и занимает строку 1310 (см. рисунок ниже).
В бухгалтерском учете сумма уставного капитала записывается на счете 80 «Уставный капитал». На нем отражается размер уставного капитала, указанный в учредительных документах компании и представляющий собой совокупность вкладов всех учредителей (участников) организации (независимо от оплаты долей).
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Изменение размера уставного капитала
Уставный капитал — не статичная величина, он может быть изменен как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
Учитывая гарантийную функцию уставного капитала, логично предположить, что компания с уставным капиталом 200 000 рублей вызовет больше доверия у контрагентов, чем компания с УК в 10 000 рублей.
Важно! Увеличить УК можно только после того, как он будет полностью оплачен (п. 1 ст. 17 ФЗ «Об ООО»).
Уменьшение уставного капитала еще более сложная процедура.
Во-первых, она отражается (негативно) на интересах кредиторов. Ведь при уменьшении капитала уменьшаются активы, выводятся денежные средства.
Во-вторых, может пострадать репутация компании, ее положение на рынке. К примеру, поставщики решат, что финансовое положение компании нестабильно.
Нельзя уменьшить УК, если при это его размер станет меньше установленного минимума.
При этом уменьшать уставный капитал уменьшается не только в добровольном порядке, но и в случаях, определенных законом — в обязательном порядке.
К случаям обязательного уменьшения уставного капитала, в частности, относится ситуация, когда на протяжении 3-х последних отчетных лет подряд стоимость ЧА общества была ниже размера уставного капитала (п. 6 ст. 35 ФЗ «Об АО», п. 4 ст. 30 ФЗ «Об ООО»).
Понимание сути процессов уменьшения и увеличения уставного капитала важно во избежание ошибок в работе компании.
Так, в судебной практике известны случаи, когда стороны ошибочно рассматривали дарение (отчуждение) недвижимого имущества как уменьшение уставного капитала (см. Постановление ФАС Дальневосточного округа от 16.06.2008 № Ф03-А24/08-1/2071 по делу № А24-4446/07-07).
Суд опроверг этот вывод и заключил, что уставный капитал представляет собой условную единицу, составляющую первоначальную сумму номинальной стоимости долей участников. По этой причине величина уставного капитала может изменяться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
Использование уставного капитала
В законодательстве России нет прямого запрета на расходование средств, зачисленных на счет компании в качестве уставного капитала, или использование имущества, внесенного в уставный капитал в качестве вклада. Само по себе понятие «уставный капитал» величина условная, поэтому, полагаем, что использование средств уставного капитала в коммерческой деятельности общества возможно.
Главный параметр уставного капитала, который должен ежегодно соблюдаться обществом и отслеживаться бухгалтером, это его соотношение со стоимостью чистых активов: стоимость чистых активов не может быть меньше стоимости уставного капитала.
Наследование доли в уставном капитале общества
Этот вопрос порождает в практике судов немало разночтений.
По общему правилу абз. 2 п. 8 ст. 21 ФЗ «Об ООО» доли в уставном капитале ООО переходят к наследникам граждан и правопреемникам юрлиц, если иное не закреплено в уставе общества. Устав общества также может предусматривать, что переход возможен только с согласия остальных участников общества.
Основные выводы судов можно свести к следующим:
- Сам факт получения супругом-наследником свидетельства о праве собственности на ½ в общей долевой собственности супругов и о праве на наследстве не означает автоматическое приобретение лицом статуса участника ООО. В том случае, если уставом Общества предусмотрено получение согласия остальных участников Общества, только с момента получения такого согласия можно вести речь о получении статуса участника (подробнее см. Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 16.02.2015 № Ф03-5463/2014 по делу № А59-4543/2013).
- Наследник доли приобретает статус участника общества с момента внесения сведений о нем в ЕГРЮЛ, если в уставе общества не предусмотрено получение согласия остальных участников для перехода доли к наследнику (подробнее см. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.11.2010 по делу № А39-765/2010). Здесь речь идет о том, что только с момента внесения записи в ЕГРЮЛ об изменении состава участников указанная информация приобретает официальный статус для всех заинтересованных 3-их лиц.
Подробно рассмотрев характеристики уставного капитала с разных сторон, можно заключить, что уставный капитал одновременно выполняет как минимум две важные функции. С одной стороны, выступает в качестве гаранта интересов контрагентов и участников общества, а с другой стороны, является важным показателем экономической стабильности внутри компании.
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