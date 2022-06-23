Электронные подписи

УЦ «Такском» — первый в стране по выпущенным электронным подписям

Компания «Такском» стала лидером среди коммерческих удостоверяющих центров по числу выпущенных электронных подписей за пять месяцев 2022 года. Соответствующие данные приводятся в Системе межведомственного электронного взаимодействия.

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Так, количество электронных подписей, оформленных в «Такскоме», превысило 570,9 тыс. за пять месяцев этого года.

Всего удостоверяющие центры за этот период выдали более 4 млн 896 тыс. электронных подписей, 89% из которых приходятся на 10 крупнейших коммерческих удостоверяющих центров в России, включая «Такском».

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Оформите электронную подпись в удостоверяющем центре «Такском»

Отметим, что среди коммерческих и государственных удостоверяющих центров «Такском» занимает третье место после Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства.

Такском
Такском
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