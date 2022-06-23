УЦ «Такском» — первый в стране по выпущенным электронным подписям

Так, количество электронных подписей, оформленных в «Такскоме», превысило 570,9 тыс. за пять месяцев этого года.

Всего удостоверяющие центры за этот период выдали более 4 млн 896 тыс. электронных подписей, 89% из которых приходятся на 10 крупнейших коммерческих удостоверяющих центров в России, включая «Такском».

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Отметим, что среди коммерческих и государственных удостоверяющих центров «Такском» занимает третье место после Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства.