Новая форма 4-ФСС за полугодие 2022. Что изменилось, как заполнять

Форма 4-ФСС — расчет по страховым взносам на травматизм. Его сдают все организации и предприниматели, которые выплачивают физлицам вознаграждения, облагаемые взносами на страхование от несчастных случаев.

Раньше отчет был объемнее, но в связи с внедрением механизма «прямых выплат» больничных и иных социальных пособий его сократили. А после планового объединения ПФР и ФСС в 2023 году, его и вовсе планируют отменить.

Новую форму ФСС утвердил в мае 2022 года (приказ от 14.03.2022 № 80).

Что изменилось в отчете 4-ФСС

На титульном листе теперь есть новый показатель «Численность физлиц, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения» — здесь отражают численность работников, получивших доходы от страхователя.

Таблица 1 , которая ранее называлась"Расчет базы для начисления взносов" теперь именуется «Расчет сумм страховых взносов». Появилась новая строка — «Исчислено страховых взносов». Теперь нет места для отражения даты установления надбавки.

Обратите внимание! В новой форме в строке 8 таблицы 1 под звездочкой есть уточнение,что размер страхового тарифа следует указать с тремя десятичными знаками.

Для предприятий с подразделениями, которые выделены в самостоятельные квалификационные единицы (СКЕ), добавлена таблица 1.1.

Прежняя таблица 1.1 теперь стала таблицей 2 и предназначена для компаний с видом деятельности: аутсорсинг персонала .

Таблицу 2 «Расчеты по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний», куда вносилась информация об уплаченных взносах, — упразднили.

Таблица 3 «Численность пострадавших (застрахованных) в связи со страховыми случаями в отчетном периоде» содержит те же данные, что и таблица 4 старой формы.

Данные, ранее содержащиеся в таблице 5, теперь находятся в таблице 4 . Как и раньше в таблице следует отражать сведения о результатах специальной оценки условий труда (СОУТ) и проведенных обязательных предварительных и периодических медосмотрах работников. Однако появились дополнительные колонки для отражения результатов СОУТ с классами вредности 1 и 2. Класс 3 разбили на подклассы.

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Сроки подачи отчета

4-ФСС за полугодие 2022 на бумаге должен быть сдан не позже 20.07.2022, в электронной форме — 25.07.2022.

Отчет на бумаге вправе сдавать страхователи с численностью сотрудников до 10 человек.

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Если пропустить срок сдачи расчета, компанию (ИП) могут оштрафовать.

Штраф составит 5% в месяц от суммы взносов на травматизм к уплате за последние три месяца. В расчет попадет как полный, так и неполный месяц просрочки. Максимальный штраф — 30 %, минимальный — 1 000 рублей.

Неприятным бонусом может также стать административная ответственность руководителя. За нарушение сроков сдачи отчетности штраф составит от 300 до 500 рублей.

Если страхователь предоставил расчет на бумаге, а должен был представить его в электронном виде, его могут наказать на 200 рублей.

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Состав расчета 4-ФСС

Форма включает титульный лист и пять таблиц. Причем обязательными к заполнению считаются только три страницы:

титульный лист;

таблица 1;

таблица 4.

Все остальные листы заполняются при наличии данных.

На титульном листе указывают: сведения о страхователе, отчетный период, номер корректировки и т. д. Заполнение титульного листа обычно сложностей не вызывает, любая учетная программа подставляет данные автоматически.

В Таблице 1 нужно указать базу по взносам и сумму самих взносов, исчисленных за период.

Строки 1-4 и 9 заполняются суммарно с начала расчетного периода и отдельно — за каждый из трех последних месяцев. В строке 1 отражаются суммы выплат физическим лицам, во 2 строке — суммы исключаемые из обложения взносами, в строке 3 путем разницы строк 1 и 2 получаем базу для исчисления страховых взносов.

Строки 5-8 предназначены для расчета тарифа, по которому начисляются взносы.

В строке 9 отражаются суммы исчисленных взносов. Проверить правильность заполнения можно расчетным путем: показатели базы отраженные в строке 3 нужно умножить на страховой тариф в строке 8.

В таблице 4 всего 2 строки и несколько столбцов, в которые вносят информацию о СОУТ и проведении обязательных медосмотров работников.

Отчет готов. Далее на всех листах нужно указать регистрационный код страхователя и код подчиненности отделения ФСС. Все страницы должны быть пронумерованы, а на титульном листе указано их общее количество. Внизу каждого листа ставят дату и подпись.

Если компания совсем новая или приостановила деятельность, то есть данных для заполнения формы нет — сдается нулевой расчет 4-ФСС.

Онлайн-Спринтер — удобный сервис для сдачи нулевой отчётности. Подготовка отчета в несколько кликов и круглосуточная техническая поддержка позволит отчитаться вовремя и избежать штрафов.