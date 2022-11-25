Пройдите тест и узнаете, насколько хорошо вы знаете декларации по НДС и налогу на прибыль, а также отчеты по сотрудникам. Напоминаем, что в 2023 году произойдут координальные перемены в отчетности, но пока мы руководствуемся действущими отчетами и законодательством.
Тест для бухгалтера. Насколько хорошо вы разбираетесь в отчетности?
Проверь себя на знание отчетности! Конец года - напряженное время. Нужно столько всего сделать, да еще и не пропустить сроки для сдачи текущих отчетов. Проверьте свои знания, убедитесь, что ничего не упускаете. В конце дарим подарок за прохождение теста!