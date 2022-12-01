Пояснения к балансу за 2022 год: что в них должно быть

Кто не сдает

Пояснения к балансу не сдают организации, которые имеют право на ведение учета в упрощенном виде и сдачу упрощенной отчетности:

субъекты МСП;

некоммерческие организации;

участники «Сколково».

Все остальные организации обязаны их сдавать.

В какой форме сдавать

Организация самостоятельно определяет объемы и детализацию показателей по статьям отчетов. Пояснения могут быть представлены в табличной или текстовой форме. В них должна быть отражена дополнительная информация, которая влияет на оценку финансового положения или финансовых результатов организации.

При этом есть примерная форма пояснений, которая представлена в приказе Минфина от 02.07.2010 № 66н.

Согласно данной форме пояснениям подлежат такие статьи отчетов как:

нематериальный активы;

основные средства;

финансовые вложения;

запасы;

дебиторская и кредиторская задолженность;

затраты на производство;

оценочные обязательства;

обеспечение обязательств;

государственная помощь.

Помимо этого, в пояснениях также нужно отразить информацию:

Организация должна раскрывать принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых заинтересованными пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и (или) движения денежных средств.

Новые ФСБУ

В 2022 году появились новые ФСБУ, обязательные к применению. В частности, теперь компании должны применять:

Так как в связи с новыми ФСБУ организация должна была внести изменения в учетную политику, то данную информацию нужно дополнительно раскрыть в пояснениях.

Ограничение на раскрытие информации

Также нужно помнить нюанс о ранее введенном ограничении в пояснениях. Речь о приказе Минфина от 27.11.2020 № 287н, которым были внесены изменения в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету.

В частности, в случаях, когда раскрытие информации приведет или может привести к потерям экономического характера, урону деловой репутации организации и (или) ее контрагентов, и (или) связанных с ней сторон, организация может раскрывать информацию в ограниченном объеме, не раскрывая те сведения, которые обусловливают указанные потери и (или) урон.

Документ вступил в силу с 27.02.2021 и подлежит применению, начиная с раскрытия информации в бухгалтерской отчетности за 2020 год.

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Нематериальные активы

В Пояснениях к бухгалтерской отчетности в Таблице № 1 нужно раскрыть информацию о наличии и движении НМА, первоначальной стоимости НМА, созданных в организации, НМА с полностью погашенной стоимостью, наличие и движение НИОКР, незаконченные и неоформленные НИОКР.

На будущее: из новшеств можно отметить, что на данный момент по учету НМА действует ПБУ 14/2007, а для НИОКР применяется ПБУ 17/02. Однако в 2022 году было введено ФСБУ 14/2022. Оно будет обязательным с 2024 года, но может применяться ранее этого срока.

При этом нужно учесть, что ФСБУ 14/2022 нужно будет применять вместе с ФСБУ 26/2020 и также перестать применять ПБУ 17/02. Об этом должна будет содержаться информация в пояснениях к бухгалтерской отчетности уже за 2023 год.

Основные средства

По основным средствам в пояснениях нужно отразить информацию о наличии и движении ОС, незавершенных капитальных вложениях, изменении стоимости ОС, и ином использовании ОС.

Так как применение ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 с 2022 года является обязательным, в этом разделе нужно будет дополнительно прописать информацию, указанную в п. 45 ФСБУ 6/2020. Если ОС оценивается по переоцененной стоимости, то дополнительно нужно указать данные по правилам п. 46 ФСБУ 6/2020.

Например, таблицу № 2.1 пояснений нужно дополнить данными об изменении первоначальной стоимости, суммах накопленного обесценения и его изменения в течение отчетного периода, о переквалификации объектов ОС.

В таблице № 2.3 нужно будет учесть информацию по существенным затратам на капитальный ремонт. В связи с появлением ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 такие затраты теперь капитализируются. Если организация проводит капитальный ремонт арендованного ОС, то эту информацию нужно дополнительно указать в пояснениях.

Также правилами ФСБУ 6/2020 было введено новое понятие «инвестиционная недвижимость». Подразумевается недвижимость, предоставляемая во временное пользование или, по которой организация получает доход от прироста её стоимости. Информация о таких объектах должна быть представлена в пояснениях.

Финансовые вложения

В части 3 пояснений раскрывается информация о наличии и движении финансовых вложений с делением на краткосрочные и долгосрочные и об ином их использовании. Отдельно предоставляются сведения о вкладах в уставные капиталы других компаний, в совместную деятельность, о предоставленных займах, полученных векселях, полученной задолженности по договорам уступки права требования.

Также следует распределить информацию по типам: в зависимости от характера финансовых вложений, формы вложения, типам эмитентов, дебиторов, срока погашения.

Запасы

В разделе «Запасы» следует указать в таблице № 4.1 данные о наличии и движении запасов, в том числе об их стоимости, величине резерва. Таблица № 4.2 посвящена запасам в залоге, которые являются таковыми в силу заключенных договоров, или закона.

Дополнительно в текстовой части можно прописать сведения о способе расчета себестоимости запасов и, если способ менялся, то о последствиях таких изменений, об увеличении чистой стоимости продажи запасов, в случае восстановления ранее созданного резерва, и также об авансах, уплаченных организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Помимо наличия и движения задолженности в разделе 5 пояснений нужно дать информацию о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности. При этом сведения приводятся в том числе и по той задолженности, которая обеспечена чем-либо (залогом, поручительством и т. д.), но за минусом задолженности поступившей и погашенной в одном отчетном периоде.

Затраты на производство

В разделе 6 пояснений нужно предоставить информацию о затратах на производство по таким статьям расходов как себестоимость продаж, коммерческим и управленческим расходам.

Оценочные обязательства

В разделе 7 следует указать данные по резервам краткосрочного и долгосрочного характера, созданным организацией под оценочные обязательства. То есть, например, по резервам на оплату отпусков, выплату премий.

Обеспечение обязательств

В разделе 8 пояснений отражаются сведения о выданных и полученных обязательствах: неустойках, залогах, поручительствах, гарантиях, задатках, обеспечительных платежах.

Государственная помощь

Раздел 9 следует заполнять только, если организация получала средства из бюджета в текущем или предыдущем отчетном периоде. В этом разделе нужно отразить информацию о дебиторской и кредиторской задолженности по получению или возврату бюджетных средств, а также об остатке сумм целевого финансирования.

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Дополнительные сведения

Отдельный раздел пояснений можно посвятить аренде. В частности, нужно дать информацию о том, какой характер носит такая деятельность, сумму процентов, начисленных на задолженность по аренде, основание и порядок расчета процентной ставки, затратах, связанных с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации, ограничения использования предмета аренды, иную информацию о влиянии договоров аренды на финансовое положение организации.

Если компания по нормам ФСБУ 25/2018 не стала применять его к ранее заключенным договорам аренды с истечением срока в 2022 году, то такую информацию следует отразить в пояснениях.

Также следует дать информацию об активах, обязательствах и операциях, отраженных на забалансовых счетах. Частично эти сведения представляются в разделе 8 пояснений «Обеспечение обязательств» по счетам 008 и 009 плана счетов 94н. Но если в компании используются и иные счета, то такие сведения дополнительно указываются в пояснениях.