Упрощенная бухгалтерская отчетность за 2022 год

Упрощенная бухгалтерская отчетность – форма, с которой бухгалтеру часто приходится иметь дело. При ее составлении нужно придерживаться ряда правил.

Что такое упрощенная бухгалтерская отчетность

Закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ определяет правила и порядок ведения бухгалтерского учета.

Все организации должны вести бухгалтерский учет и в обязательном порядке сдавать бухотчетность, вне зависимости от системы налогообложения, которую они применяют. Основная их часть составляется по итогам календарного года и передается в ФНС. Начиная с 2020 года все организации должны сдавать годовую бухгалтерскую отчетность в электронном виде.

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Бухгалтерская отчетность бывает:

полной;

упрощенной.

Полная бухотчетность состоит из развернутых и детализированных сведений о результатах деятельности компании, в том числе финансовых показателей. Содержит ряд подробных форм и пояснения к ним.

В упрощенную отчетность включаются показатели в укрупненном виде, где объединяются некоторые статьи баланса. Уменьшается и количество самих отчетных форм.

У обоих видов отчетности есть свои унифицированные бланки.

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Упрощенную бухгалтерскую отчетность могут сдавать только компании, которые на законных основаниях применяют упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

Такая система учета отличается рядом особенностей:

допустимо применять сокращенный план счетов;

можно применять упрощенный регистр, формат которого разрабатывается организациями самостоятельно;

применяется кассовый метод учета доходов и трат компании;

можно составлять упрощенную бухгалтерскую отчетность.

Применение упрощенной бухгалтерской отчетности – дело добровольное. И даже те компании, которые имеют на нее право, могут выбрать обычный бухгалтерский учет, если им так будет удобнее работать.

В случае, если принято решение применять упрощенный способ ведения бухгалтерского учета, решение об этом нужно отразить в учетной политике организации.

Кто имеет право на упрощение

Сдавать упрощенную бухгалтерскую отчетность могут организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухучета. Это все организации, которые относятся к следующим категориям:

субъектам малого и предпринимательства;

некоммерческим организациям;

участникам проекта «Сколково».

Субъекты малого предпринимательства – организации, доход от деятельности которых за прошлый год не превысил 2 млрд руб., а среднесписочная численность работников составляла не более 250 человек. Микропредприятия в полном объеме подходят под эти критерии и вправе предоставлять упрощенную бухгалтерскую отчетность.

Некоммерческими признаются организации, которые не нацелены на извлечение прибыли в своей деятельности. Создаются они для реализации задач государства в таких сферах как медицина, образование, культура, а также в благотворительных целях. Такие организации вправе получать выгоду от дополнительных платных услуг при условии, что это не идет вразрез с основной целью их учреждения.

Деятельность участников проекта «Сколково» регулируется законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ.

Кому применять упрощенный учет нельзя

Однако, не каждый субъект малого предпринимательства или организация некоммерческой деятельности имеют право составлять упрощенную бухгалтерскую отчетность.

В обязательном порядке ведение полной бухгалтерской отчетности возложено на:

организации, подлежащие обязательному аудиту;

микрофинансовые организации;

кредитные потребительские кооперативы;

организации бюджетной сферы;

кооперативы: ЖК, ЖСК, потребительские;

государственные организации;

политические партии;

нотариальные палаты;

адвокатские палаты, коллегии, бюро и другие, прописанные в законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Состав упрощенной бухгалтерской отчетности

Упрощенная бухгалтерская отчетность отличается от обычной, прежде всего своим объемом.

Так, например, в состав обычной отчетности включаются, кроме баланса и отчета о финансовых результатах, приложения к ним – отчеты о движении денежных средств, об изменениях капитала. В приложения к такой отчетности также включена достаточно подробная пояснительная записка, дающая расшифровку всем тем показателям, которые не в полной мере раскрывают сами формы.

Организациям, которые сдают упрощенную бухотчетность, достаточно подготовить всего две формы:

баланс;

отчет о финрезультатах.

Тем, кто получал средства целевого финансирования, нужно также заполнить форму отчета об их целевом использовании.

Для устранения неточностей в упрощенной бухгалтерской отчетности Минфин выпустил информацию от 03.06.2015 № ПЗ-3/2015 в которой собраны ключевые моменты для составления отчетности:

Принятие решений о раскрытии той или иной информации основывается на существенности данных для пользователей.

События после отчетной даты отражаются в бухотчетности, только если это имеет рациональный смысл. Значимые ошибки прошлых лет лучше исправлять путем корректировки прочих доходов или расходов текущего периода и не затрагивать нераспределенную прибыль или убыток.

Можно не раскрывать информацию о связанных сторонах, сегментах и по прекращаемой деятельности. При внесении корректировок в учетную политику существенные последствия этого факта можно отражать в отчетности перспективно.

Рассмотрим подробнее порядок заполнения форм.

Упрощенный баланс

Упрощенный баланс, по структуре схож со стандартным и также состоит из активов и пассивов, но с укрупненными статьями.

Активы включают в себя пять строк:

Пассив включает шесть строк:

Итог – баланс актива и пассива, эти графы должны быть равны.

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Упрощенный отчет о финансовых результатах

Упрощенный отчет о финансовых результатах состоит из семи показателей, заимствованных из стандартного отчета.

По строке «Выручка» отражается вся выручка за год без учета НДС и акцизов.

Цифры для строки «Расходы по обычной деятельности» содержатся в дебетовом обороте счета 90, туда включается себестоимость, коммерческие и управленческие расходы организации.

«Проценты к уплате» – это проценты по всем полученным кредитам и займам.

«Прочие расходы и доходы» – это доходы, которые не относятся к обычным видам деятельности и прочие расходы.

«Налоги на прибыль (доходы)» – величина текущего налога.

«Чистая прибыль/убыток» – результирующая строка.

Малые предприятия имеют право составлять бухгалтерскую отчетность как в обычном (полном), так и в упрощенном (сокращенном) виде.

Упрощение состоит в уменьшении количества самих отчетов и в укрупнении статей в них.

Однако, показатели, которые признаются существенными и влияют на мнение пользователей представляемой отчетности, нужно раскрыть либо отдельными строками отчетности, либо расшифровать в приложениях к ним.

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