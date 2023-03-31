Как получить справку о принадлежности сумм ЕНП

Для чего нужна справка о принадлежности сумм ЕНП

Все средства, которые находятся на ЕНС, списываются с него в определенной последовательности. Принадлежность, то есть отнесение зачисленных сумм на конкретный платеж, определяется ИФНС в такой последовательности:

задолженность по счету – начиная с самой ранней;

налоги, авансы по ним, сборы, страховые взносы – по сроку уплаты;

пени;

проценты;

штрафы.

Таким образом, самой первой списывается со счета недоимка, а потом уже налоги и взносы, на погашение которых собственно и были зачислены деньги на ЕНС. В связи с этим часто возникает ситуация, когда налогоплательщик, не зная о долге по ЕНС зачислил на него деньги в счет уплаты налога или взноса, а они ушли на погашение задолженности. В итоге налог не оплачен (частично или полностью), начисляются пени, а ИП не понимает, почему так произошло. Решить эту проблему может получение справки о принадлежности сумм ЕНС.

Справка о принадлежности– это новый документ, который был введен после перехода на ЕНС.

Ранее получить информацию из лицевого счета налогоплательщика можно было посредством двух справок: о состоянии расчетов с бюджетом и об исполнении обязанности по уплате обязательных платежей.

С 2023 года справку о состоянии расчетов заменили справкой о сальдо ЕНС, в справку об исполнении обязанности внесли изменения и добавили новый документ – справку о принадлежности сумм ЕНС.

Этот документ позволяет получить информацию:

Об остатке по ЕНС на начало и конец запрошенного периода формирования справки.

Информация по зачислению и списанию средств по счету представлена в справке с разбивкой на КБК, ОКТМО и КПП.

О зачислениях средств на ЕНС в рамках ЕНП.

Учитываются не только прямые поступления на ЕНС, но и зачет от третьих лиц.

О списаниях средств с ЕНС.

В справке отражаются все типы списаний: в счет уплаты обязательного платежа, недоимки, пеней, штрафов, а также выводы денег на счет и списания в счет уплаты по обязательству.

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Как получить справку о принадлежности сумм ЕНП

Для того, чтобы получить этот документ нужно:

Составить заявление на получение справки.

Форма и формат заявления, утверждены приказом ФНС от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086@. Заявление состоит из одного листа, на котором отражаются основные сведения о том, кто запрашивает справку, о виде справки и способе ее получения.

Направить заявление в налоговую инспекцию по месту учета.

Несмотря на то, что ЕНС находится в ведении Межрегиональной инспекции ФНС по управлению долгом, заявление на справку нужно направлять в ту инспекцию, где налогоплательщик стоит на учете.

Направить справку можно любым удобным способом: напрямую в ИФНС или через МФЦ (лично или через представителя), по почте или в электронной форме.

Получить справку о принадлежности.

Справка направляется налогоплательщику тем способом, который он выбрал и указал в заявлении: в ИФНС или МФЦ, по почте или в электронной форме. Срок подготовки этого документа – пять рабочих дней.

Заявление на получение справки о принадлежности

В заявлении на справку нужно указать следующие обязательные сведения:

ИНН/КПП того, кто запрашивает справку.

Индивидуальные предприниматели КПП не указывают. Физические лица, которые не имеют ИНН, могут не заполнять это поле, но в этом случае они должны заполнить блок «Сведения о физическом лице». Узнать ИНН можно из выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и регистрационных документов (актуально для ИП и ООО), из свидетельства о постановке на учет в налоговой (актуально для ИП и физлиц) и на сайте ФНС с помощью сервиса «Узнать ИНН».

Код ИФНС.

Узнать код инспекции можно также из выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, регистрационных документов и с помощью сервиса «Определение реквизитов ИФНС» на сайте налоговой службы.

Признак лица, обратившегося за справкой.

Организации указывают код «1», физлица без статуса ИП – «2», а ИП – «3».

ФИО физлица/ИП или название организации.

ФИО заявителя ИП или физлица указывается построчно, название организации – полностью.

Сведения о физлице.

Заполняются теми физлицами, которые не указали в заявлении свой ИНН. Они в этом блоке должны указать паспортные данные.

Вид справки.

Для получения справки о принадлежности сумм ЕНП нужно указать код «3».

Период получения сведений.

Можно указать любой временной отрезок, но не более чем за три года, предшествующих дате подачи заявления.

Способ получения справки.

Ее могут направить налогоплательщику в электронной форме или почте, также налогоплательщик может сам забрать ее в МФЦ или налоговой инспекции.

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В блоке «Достоверность и полноту» нужно поставить код «1», если справку сдает заявитель. Заполнять остальные строки в этом случае не нужно.

Если заявление на справку подает представитель, то нужно указать код «2» и в расположенные ниже строки внести данные представителя.

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