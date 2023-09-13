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ЕНП (единый налоговый платеж)

Какие ошибки бухгалтеры совершают в уведомлениях. Как их исправить 

Налоговики проанализировали существующую практику и выявили ошибки, которые совершают бухгалтеры при подаче уведомлений об исчисленных суммах налога. О них и поговорим.
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Какие ошибки бухгалтеры совершают в уведомлениях. Как их исправить 
Иллюстрация: freepik/freepik

Все организации и предприниматели к 2024 году должны перейти на уплату налогов и сборов единым платежом и предоставлением уведомлений, на основании которых ФНС будет списывать деньги с ЕНС налогоплательщиков. 2023 год — переходный, но многие юрлица и ИП уже подают уведомления. 

Какие ошибки бывают в уведомлениях по ЕНП

Ошибка в КБК или ОКТМО

КБК должен соответствовать конкретному налогу, а ОКТМО — местности, к которой относится налогоплательщик или его подразделение. Если налогоплательщик направит уведомление с некорректным КБК или КБК налога, для которого подача уведомлений не предусмотрена, ФНС пришлет сообщение: «По КБК … предоставление уведомления невозможно».

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Ошибка исправляется подачей нового двойного уведомления:

  • в первой группе данных повторите все реквизиты из ошибочного уведомления и обнулите поле «Сумма»;

  • во второй группе — новые корректные данные во всех строках.

Ошибка в коде отчетного периода

Правильное отражение кода отчетного (налогового) периода в уведомлении необходимо для того, чтобы налоговики могли верно соотнести сумму налога с периодом, за который он причитается, так как для разных налогов и сборов установлена разная периодичность уплаты.

Следствием несоответствия периода будет уведомление от ФНС о недоступности периода для конкретного обязательства.

Ошибку в налоговом периоде исправляют также, как и в ОКТМО, КБК и КПП.

Уведомление отправлено после сдачи декларации или одновременно с ней

В отчетных месяцах нет необходимости подавать уведомление, так как всю необходимую для списания денег с ЕНС информацию ФНС возьмет из декларации или расчета. Поэтому уведомление, отправленное после сдачи отчета, будет повторять уже имеющиеся у налоговиков сведения. Корректировка не нужна, так как ФНС откажет в приеме уведомления и пришлет сообщение с информацией, что декларация с такими данными принята. 

В уточняющем уведомлении указана разница вместо новой суммы

Когда бухгалтер обнаружил ошибку в сумме в уже отправленном в ФНС уведомлении, ему необходимо направить новое с верной суммой. Новое значение заменит первоначальное.

Если в уведомлении указать не новую правильную сумму, а разницу, то ФНС примет к действию именно сведения из последнего уведомления в размере дельты, а не просуммирует цифры с направленными в первичном уведомлении. В итоге исправление ошибки обернется еще большей дезинформацией налогового органа.

Исправление суммы возможно только подачей нового уведомления с повторением всех данных исходного, но с верной суммой.

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Нарушен срок подачи уведомления

Дедлайн для уведомления о начисленных налогах и сборах — 25 число каждого месяца. Однако лучше подать с опозданием, чем не подать вообще. Так как без уведомления ФНС не сможет списать сумму с ЕНС налогоплательщика и распределить деньги в бюджет, пока он не подаст декларацию по соответствующему налогу или расчет.

Как накажут за ошибки в уведомлениях

За нарушение срока подачи уведомления налогоплательщика могут наказать по ст. 126 НК в размере 200 рублей за каждый документ. Но пока ФНС не будет применять санкции к юрлицам и ИП, опоздавшим с подачей уведомлений, так как условия наступления такой ответственности не ясны, и разъяснений от ФНС пока нет (письмо ФНС от 23.05.2023 № БС-3-11/6890@).

Нарушение срока подачи уведомления влечет за собой и возникновение пени, так как до получения налоговым органом от налогоплательщика уведомления об исчисленных налогах, налог не считается уплаченным, даже если баланс ЕНС достаточен (подп. 1 п. 7 ст. 45 НК). Но постановление Правительства от 30.06.2023 № 1077 продлило до конца 2023 года правило, согласно которому пени на сумму недоимки начисляться не будут.

А прямых санкций за ошибки, допущенные в своевременно направленных уведомлениях, налоговый кодекс не предусматривает.

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