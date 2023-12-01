Как узнать сальдо ЕНС. Что делать, если есть разногласия

С введением в 2023 году ЕНС, актуальным стал вопрос, как уточнить размер сальдо по этому счету. Многие в текущем году столкнулись с недостоверными данными по остатку на ЕНС и проблемами с приведением его в актуальное состояние.

Разберем, как узнать сальдо по ЕНС и что делать, если данные по остатку в личном кабинете налогоплательщика не сходятся с данными организации или ИП.

ЕНС и сальдо по нему. Нововведение 2023 года

ЕНС – новый инструмент уплаты в бюджет обязательных платежей. Если раньше налоги, сборы и страховые взносы оплачивались платежными поручениями, то теперь все платежи проходят через единый налоговый счет.

По сути ЕНС – это копилка, куда налогоплательщик зачисляет деньги, а ИФНС их оттуда списывает, когда приходит срок оплаты того или иного платежа.

Деньги на ЕНС зачисляются с помощью единого налогового платежа. Пополнение ЕНС через ЕНП происходит в упрощенном порядке, для этого не нужно заполнять множество платежных поручений. Достаточно перейти в личный кабинет налогоплательщика или в специальный сервис ФНС и внести деньги на счет.

Средства в счет уплаты налогов, сборов и страховых взносов ИФНС списывает со счета самостоятельно, когда приходит срок их оплаты. В ряде случаев налогоплательщик должен подать налоговую декларацию или уведомление об исчисленных суммах налога.

Деньги, которые остаются на ЕНС после списания обязательных платежей, называют остатком или сальдо по ЕНС. Он может быть:

Положительным — когда сумма зачисленных на счет денег превышает сумму обязательного платежа к уплате.

ИП на УСН перечислил на ЕНС 50 000 руб. в счет оплаты фиксированных страховых взносов за 2023 год. После их списания на ЕНС осталась переплата 4 158 руб. (50 000 - 45 842 руб.).

Отрицательным — когда зачисленных на счет денег недостаточно для оплаты налога, сбора или страховых взносов.

ИП перечислил на ЕНС, в счет оплаты страховых взносов за 2023 год, сумму в размере 45 000 руб. После списания взносов со счета на нем образовалась недоимка в размере 5 842 руб.

Нейтральным — когда после списания обязательного платежа на счете нет средств.

ИП перечислил на ЕНС, в счет оплаты страховых взносов за 2023 год, сумму в размере 45 842 руб. По сроку уплаты ИФНС списала всю эту сумму, и на счете образовался нейтральный остаток – 0 руб.

Как узнать сальдо по ЕНС

Уточнить остаток, который сформировался на едином налоговом счете, можно несколькими способами:

В личном кабинете налогоплательщика.

Информация об актуальном остатке по ЕНС отражается в личном кабинете на сайте ФНС. Для того чтобы узнать сальдо по счету, необходимо перейти в раздел «ЕНС». Информацию обо всех операциях, которые проходили по счету, можно получить, нажав на кнопку «Детали».

В телеграм-канале ФНС.

Для этого нужно написать сообщение в чат с указанием ИНН налогоплательщика и просьбы о сообщении остатка по ЕНС.

На сайте ФНС.

Получить информацию о сальдо по ЕНС можно также в специальном сервисе ФНС. Для этого нужно указать ИНН налогоплательщика, название организации или ФИО ИП, а также номер контактного телефона, по которому с налогоплательщиком свяжется инспектор и предоставит информацию о сальдо по ЕНС.

В справке о сальдо по ЕНС.

Для уточнения актуального остатка по ЕНС, налогоплательщик может заказать в личном кабинете справку о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо на дату формирования этого документа. Срок формирования справки — 5 рабочих дней.

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Если налогоплательщику нужно уточнить информацию о поступлениях на ЕНС и списаниях с него, он может заказать другую справку – о принадлежности сумм на ЕНС. Эта справка также готовится 5 рабочих дней.

Разногласия по сальдо ЕНС. Как актуализировать остаток по счету

В случае несогласия с остатком по ЕНС, налогоплательщик может:

Запросить сверку расчетов с бюджетом.

Сообщить ИФНС о своем несогласии с остатком по ЕНС в личном кабинете налогоплательщика.

Уведомить ФНС о несогласии с остатком по счету и необходимости его актуализации.

Способ 1. Сверка расчетов с бюджетом

Сверка проводится в несколько этапов:

Направление в ИФНС заявления по соответствующей форме.

Заявление можно направить на бумаге или в электронной форме.

Форма заявления утверждена приказом ФНС от 29.12.2022 № АБ-4-19/17879. Формат для направления в электронном виде приведен в письме ФНС от 09.01.2023 № АБ-4-19/7.

Заявление состоит из двух листов: титульного и листа с перечнем КБК, по которым необходимо провести сверку. С 2023 года сверку можно провести по одному, нескольким или всем КБК. Ранее это можно было сделать только по одному или всем кодам.

Получение акта сверки.

Акт сверки должен быть направлен налогоплательщику в течении трех или пяти рабочих дней с даты регистрации заявления.

Трех дней – если заявление направили в электронной форме и пяти дней, если его предоставили на бумаге.

Сверка данных.

После получения акта налогоплательщик должен сверить данные, которые в нем содержатся, со своими сведениями. Если выявляются расхождения, нужно внести свои замечания в столбец 3 разделов 1 и 2.

Рассмотрение ИФНС акта с корректировкой.

После того как налоговая получит от организации или ИП акт с замечаниями, она должна будет в течение 30 календарных дней проверить информацию и предоставить налогоплательщику ответ.

Способ № 2. Сообщение ИФНС о своем несогласии с остатком по ЕНС в личном кабинете налогоплательщика

Для этого нужно перейти в личный кабинет налогоплательщика — в раздел «ЕНС». Вверху, сразу под меню, нужно нажать на кнопку «Нашли ошибку в данных? Сообщите нам». После этого на открывшейся странице выберите раздел, в котором обнаружили ошибку, и введите номер телефона.

Инспектор сверит данные по ЕНС с информацией по базе и свяжется с налогоплательщиком, чтобы пояснить причину расхождений.

Этот способ актуален для тех, у кого есть личный кабинет налогоплательщика, а с 2023 года, его желательно иметь всем организациям и ИП, чтобы быстро и своевременно перечислять налоги в бюджет и получать информацию о сумме остатка по счету.

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Способ № 3. Сообщение ФНС о своем несогласии с остатком по ЕНС и необходимостью его корректировки

Этим способом могут воспользоваться те налогоплательщики, у которых пока нет доступа к личному кабинету. Это менее действенный способ, так как информацию по ЕНС будет проверять не тот инспектор, который непосредственно ведет налогоплательщика, а специалист горячей линии. И, скорее всего, получится так, что организацию или ИП направят в территориальную ИФНС, в которой нужно уточнить остаток по счету или провести сверку.

Для сообщения о своем несогласии нужно перейти на страницу сервиса, ввести ИНН и название налогоплательщика, а также выбрать из списка вопрос, который требует решения: «Не согласен с ЕНС, требуется актуализация». Затем нужно указать номер телефона, и при необходимости, подкрепить подтверждающие документы, например, последнюю сверку с налоговой.

Срок предоставления ответа на обращение — одни сутки. Но, как правило, специалисты горячей линии перезванивают налогоплательщику в течение нескольких часов.

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