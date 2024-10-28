Страховые взносы ИП в 2025 году: что изменится

Крайний срок уплаты фиксированных взносов ИП — 31 декабря текущего года. Но поскольку этот день в 2024 году выпадает на нерабочую дату, перечислить взносы в бюджет можно в первый рабочий день после новогодних каникул — 9 января 2025 года.

Дополнительный взнос на ОПС перечисляют не позже 1 июля следующего за отчетным года: последний день его уплаты за 2024 год — 1 июля 2025 года включительно (п. 2 ст. 432 НК).

С 2025 года срок уплаты фиксированных взносов изменится — последним днем для их уплаты станет 28 декабря текущего года. То есть, взносы на ОПС и ОМС будут уплачиваться немного раньше и в том году, к которому они относятся.

По-прежнему можно будет платить фиксированные взносы так, как удобно самому ИП — распределив на несколько платежей в течение года или перечислив всю сумму сразу, главное, уложиться в отведенный для уплаты срок.

Для дополнительного взноса срок уплаты остается прежним — 1 июля следующего года: платеж за 2024 год нужно сделать не позднее 1 июля 2025 года, а за 2025 год — 1 июля 2026 года.