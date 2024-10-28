Страховые взносы ИП в 2025 году: что изменится

Какие страховые взносы платит ИП за себя
Все предприниматели, кроме самозанятых и применяющих АУСН, должны ежегодно уплачивать за себя:
фиксированные страховые взносы на ОПС и ОМС (обязательное пенсионное и медицинское страхование);
если доход с начала года превышает 300 тыс. руб. — дополнительный взнос на ОПС в размере 1% от суммы превышения, но не более установленного лимита.
Обязанность платить фиксированные взносы не зависит от наличия у ИП дохода. Даже если в течение года он ничего не заработал, платить установленную сумму взносов все равно придется. Есть некоторые периоды, за которые можно получить освобождение от уплаты взносов, все они перечислены в п. 7 ст. 430 НК.
Если статус ИП зарегистрирован не с начала года, либо прекращен раньше, чем завершился год, фиксированная сумма взносов пересчитывается пропорционально месяцам (дням) периода, когда статус ИП действовал (п. 3 ст. 430 НК).
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Как изменится размер взносов ИП «за себя» с 2025 года
За 2024 год ИП должны уплатить совокупные фиксированные взносы на ОПС и ОМС в размере 49 500 руб. Заработав за 2024 год более 300 тыс. руб., ИП дополнительно заплатит на ОПС 1% от суммы превышения, но не более 277 571 руб. (п. 1.2 ст. 430 НК).
Статью 430 НК дополнили суммами взносов, которые ИП должны перечислить за 2025, 2026, 2027 годы, а также установили размеры лимита для дополнительного взноса на ОПС, которые будут действовать в 2025–2027 годах.
В таблице — действующие в 2024 году значения фиксированных взносов ИП и лимитов, установленных для дополнительного взноса на ОПС, и значения, актуальные на три следующих года:
Год
Размер фиксированных взносов на ОМС и ОПС (руб.)
Предельный размер дополнительного взноса на ОПС (1% от дохода свыше 300 тыс. руб.) (руб.)
2024
49 500
277 571
2025
53 658
300 888
2026
57 390
321 818
2027
61 154
342 923
На новых российских территориях (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) предприниматели уплачивают фиксированные взносы в пониженном размере, который в 2025 году вырастет с нынешних 25 200 руб. до 36 000 руб. От дополнительного взноса такие ИП освобождены. С 2026 года эта льгота прекратит действие, и взносы будут уплачиваться в общем размере (п. 1.3 ст. 430 НК).
Новый срок уплаты взносов ИП «за себя»
Крайний срок уплаты фиксированных взносов ИП — 31 декабря текущего года. Но поскольку этот день в 2024 году выпадает на нерабочую дату, перечислить взносы в бюджет можно в первый рабочий день после новогодних каникул — 9 января 2025 года.
Дополнительный взнос на ОПС перечисляют не позже 1 июля следующего за отчетным года: последний день его уплаты за 2024 год — 1 июля 2025 года включительно (п. 2 ст. 432 НК).
С 2025 года срок уплаты фиксированных взносов изменится — последним днем для их уплаты станет 28 декабря текущего года. То есть, взносы на ОПС и ОМС будут уплачиваться немного раньше и в том году, к которому они относятся.
По-прежнему можно будет платить фиксированные взносы так, как удобно самому ИП — распределив на несколько платежей в течение года или перечислив всю сумму сразу, главное, уложиться в отведенный для уплаты срок.
Для дополнительного взноса срок уплаты остается прежним — 1 июля следующего года: платеж за 2024 год нужно сделать не позднее 1 июля 2025 года, а за 2025 год — 1 июля 2026 года.
Неуплаченные взносы можно будет учесть в базе при УСН «доходы минус расходы»
ИП, работающим на УСН «доходы», в 2024 году разрешили уменьшать сумму налога и авансовых платежей на страховые взносы ИП «за себя» до того, как они будут перечислены в бюджет.
Теперь такая возможность будет и у ИП, применяющих УСН «доходы минус расходы»: с 1 января 2025 года они смогут включать в расходы страховые взносы «за себя», которые еще не уплачены в бюджет, уменьшая на них налоговую базу (пп. 3 п. 2 ст. 346.17 НК в ред. закона № 259-ФЗ).
Это касается взносов ИП, подлежащих перечислению в налоговом периоде, даже если срок их уплаты перенесен на первый рабочий день следующего года.
Например, фиксированные взносы за 2025 год ИП решил перечислить одним платежом в сумме 53 658 руб. в декабре 2025 года. ИП может разделить сумму взносов на части и учесть их в расходах при расчете авансовых платежей, или принять в расходы сразу всю сумму в любом из отчетных периодов 2025 года.
Взносы «за себя» за 2024 год и более ранние периоды, которые ИП уплатит после 31 декабря 2024 года, учитывают в расходах 2025–2027 годов.
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