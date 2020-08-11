Вы еще успеваете подать заявление на субсидию по профилактике коронавируса

До 15 августа можно подать заявление на получение субсидии от государства по профилактике COVID-19. Такая возможность есть у организаций и ИП, занятых в пострадавших отраслях от коронавируса, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям.

Субсидия предоставляется единоразово для частичной компенсации затрат, связанных с проведением мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции.

Как рассчитывается субсидия?

Размер субсидии составляет 15 тыс. руб., а также по 6,5 тыс. руб. на каждого работника в мае 2020 года. Если у ИП нет наемных работников, то размер субсидии будет равен 15 тыс. руб.

Подавать субсидии можно с 15 июля по 15 августа. По данным ФНС, меньше чем за месяц было подано более 321 605 заявлений, и выплачено субсидий на сумму больше 10 млн рублей. Если вы тоже хотите получить субсидию, то вам нужно соответствовать определенным требованиям.

Условия получения субсидии

Как получить субсидию?

До 15 августа направьте заявление в налоговую инспекцию по месту нахождения организации или месту жительства ИП. Сделать это можно, например, через программу Такснет-Референт или систему Декларация.Онлайн.

Заявление рассматривается в течение 3 рабочих дней. Если оснований для отказа нет, в Казначейство передаются данные для перечисления субсидии.

Основные виды экономической деятельности, на которые распространяется субсидия на дезинфекцию:

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02 Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91

Успейте отправить заявление на получение субсидии по профилактике коронавируса до 15 августа 2020 года. Сделать это можно через программу Такснет-Референт и систему Декларация.Онлайн. Оставляйте контакты и наши специалисты расскажут, как это сделать: