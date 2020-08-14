Новые правила электронной подписи. Что уже поменялось, а что изменится в будущем

Сегодня поговорим о поправках в правилах получения и использования электронной подписи. Ведь они не только менялись (Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ), сроки вступления их в силу сначала были растянуты по времени, а потом и вовсе перенесены (Федеральный закон от 27.12.2019 № 476-ФЗ). Есть правила, которые уже действуют, а есть те, что будут актуальны только в последующих годах.

Что важное вам нужно понимать сейчас: получить электронную подпись по-прежнему можно в аккредитованном удостоверяющем центре.

1 июля 2020 года

Будущий владелец электронной подписи больше не может отправить в удостоверяющий центр представителя, даже с нотариальной доверенностью. Подпись нужно получать самостоятельно — ч.1 ст. 18 63- ФЗ. Так ЭП станет более надежной, а риски мошенничества снизятся.

Информация о том, каким образом владелец подписи подтвердил свою личность, включается в сертификат подписи.

Есть 4 варианта идентификации заявителя удостоверяющим центром:

личный визит получателя ЭП в Удостоверяющий центр; использование действующего сертификата владельца электронной подписи при дистанционной замене; использование биометрических данных из загранпаспорта; использование биометрических данных из Единой биометрической системы.

Удостоверяющий центр Такснет использует первые два варианта. Идентификация по биометрии пока недоступна (не только нам, но и другим УЦ), мы настраиваем интеграцию с базами биометрических данных, чтобы вскоре открыть клиентам и этот способ.

1 июля 2021 года

Поправки к 63-ФЗ повысили требования для аккредитации удостоверяющих центров, поэтому к моменту вступления всех изменений число аккредитованных УЦ сократится. Не все смогут получить разрешение, а значит им будет запрещено выдавать подписи после 1 июля 2021 года.

В работе Такснет до 1 июля 2021 года ничего не меняется: мы подбираем электронные подписи для решения любых задач.

Также с 1 января следующего года УЦ получат право хранить и использовать по поручению клиента ключ электронной подписи. Так владельцы ЭП смогут подписывать электронные документы с любого электронного устройства без установки специальных программ. Дистанционное хранение ЭП упростит отслеживание подписанных документов, ведь удостоверяющий центр сохранит всю историю их подписания.

1 января 2022 года

С 2022 года электронную подпись юрлица смогут получить только руководители организаций. А сотрудники компании должны будут получать ЭП физлица и использовать электронную доверенность.

Если сотруднику, например, бухгалтеру, нужно подписать документ от имени компании, то он будет подписывать документ личной ЭП и при этом прикладывать к пакету документов машиночитаемую доверенность. Механизм выдачи такого документа, определение ответственных лиц со стороны государства и утверждение регламентов сейчас разрабатывают Минкомсвязь РФ, экспертное сообщество и органы исполнительной власти.

Это условие будет касаться и подписи, которую бухгалтеры используют для отправки электронной отчетности, выставления платежных поручений. В будущем не понадобится издавать на сотрудника приказ на право подписи. По новым правилам такой приказ заменит электронная доверенность. И тогда информационные системы начнут без участия человека проверять полномочия подписанта и автоматически решать, можно ли принять от него документ, в том числе налоговую декларацию.

До 1 января 2022 года для физических лиц, действующих от имени юридического лица, ничего не меняется! Они могут получать электронную подпись, как и раньше.

С 1 января 2022 года подписи коммерческим компаниям будут выдавать только Удостоверяющий центр ФНС и его доверенные УЦ, а также Центробанк (руководителям кредитных организаций) и Казначейство (руководителям госорганов).

Но сотрудники предприятий и обычные граждане по-прежнему смогут получать ЭП в аккредитованных УЦ.

Вот, посмотрите таблицу.

Электронные подписи, которые Удостоверяющий центр Такснет выдал до 1 января 2021 года, действуют в течение того срока, на который они выданы.

Все новые или продлеваемые после 1 января 2021 года сертификаты электронной подписи будут действовать меньше года, так как законодательством установлен срок действия «не более, чем до 1 января 2022 года».

Таким образом, самое выгодное время для покупки или продления сертификата электронной подписи до конца текущего года.

До 31 августа Такснет предлагает выгоду: при покупке сертификата электронной подписи сроком на 12 месяцев, он будет действовать 15, то есть три месяца вы получите в подарок.