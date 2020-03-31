Поправки в НК РФ в связи с COVID-19

В свете происходящих прямо сейчас событий важно успевать следить за налоговыми изменениями и мерами поддержки бизнеса, предпринимаемыми со стороны государства. Мы постарались собрать в нашем алерте ключевые предложения и новости по данной теме.

В тексте вы найдете ссылки на важнейшие на сегодня официальные документы (включая принятый сегодня законопроект о поправках в налоговый кодекс), а также их краткий анализ.

Надеемся, что наш алерт будет полезен в вашей работе! Желаем вам здоровья, спокойствия и экономической устойчивости!

СУТЬ СОБЫТИЯ

В свете складывающейся прямо сейчас сложной экономической ситуации государством предпринимаются беспрецедентные оперативные меры реагирования, прежде всего, в налоговой сфере.

Ряд принципиальных налоговых предложений был озвучен Президентом Российской Федерации 25 марта 2020 года в обращении к гражданам России; во исполнение этих предложений уже предпринят ряд мер. В том числе 31 марта в третьем чтении приняты экстренные поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации (законопроект № 862653-7);

Правительством Российской Федерации разработан проект Постановления с основными антикризисными мерами, принятие которого ожидается сразу после предоставления Правительству соответствующих полномочий законодателем. ФНС и Минфином России также предложен ряд разъяснений, касающихся налогового администрирования.

Обзор наиболее важных предложений и поправок предлагаем вашему вниманию далее.

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Ключевым предложением в данной сфере, прозвучавшим в речи Президента Российской Федерации, стала идея изменить международные налоговые соглашения России таким образом, чтобы перечисление дивидендов за рубеж облагалось в России по общеустановленной ставке 15% несмотря на льготные положения таких соглашений. В выступлении Президента было обозначено, что отказ договаривающихся государств от внесения таких изменений может повлечь за собой денонсацию Россией этих соглашений.

Минфину России на следующий день было поручено в месячный срок разработать предложения по указанному вопросу. Достоверно известно, что изменения не вступят в силу немедленно и точно не будут применяться к доходам, выплачиваемым в 2020 году.

В то же время, по сообщению Минфина России, изменения коснутся не только дивидендных выплат, но и процентов по долговым обязательствам. Кроме того, налогоплательщикам не стоит забывать об усилившемся в последние годы тренде на переквалификацию многих внутрихолдинговых трансграничных выплат в дивиденды, что не может не оказать влияние на уровень рисков в связи с подобными платежами (см., например, TaxAlert № 110).

Дополнительно следует отметить, что, по заверениям Минфина России, указанные изменения коснутся не всех соглашений об избежании двойного налогообложения, а «только так называемых транзитных юрисдикций», «в первую очередь, к Кипру и ряду других аналогичных юрисдикций».

По информации Минфина России, «указанные изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками».

На сегодня неизвестно точно, каким образом будут осуществлены такие изменения – путем ли непосредственных изменений к действующим соглашениям через подписание дополнительных протоколов, либо через использование жесткого варианта ограничения льгот (LOB) в Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (MLI), которая была ранее ратифицирована и предполагается к вступлению в силу для России с 2021 года.

ДЕЛЕГИРОВАННОЕ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Упомянутым законопроектом № 862653-7 Правительство Российской Федерации наделяется специальными полномочиями по принятию налоговых нормативных актов на период с 01 января по 31 декабря 2020 года (включительно) в области:

сроков проведения мероприятий налогового контроля;

сроков уплаты налогов, сборов, взносов, направления требований об уплате;

сроков предоставления налоговой, бухгалтерской отчетности и иных документов, ответственности за их непредоставление;

сроков, порядка, условий предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов

особенностей применения способов обеспечения исполнения налоговых обязательств.

Схожие полномочия в отношении сроков уплаты местных и региональных налогов даны главам субъектов Российской Федерации. При этом если такие сроки меняются не для всех налогоплательщиков, то при выделении «льготных» категорий должны учитываться основные виды экономической деятельности по состоянию на 01.01.2020, а также некие неконкретизированные в законе данные из реестров ФНС России, налоговой и бухгалтерской отчетности.

Законопроектом прямо предусмотрено правило разрешения возможных коллизий в связи с указанными полномочиями: акты Правительства в соответствующих вопросах будут иметь приоритет перед нормами Кодекса. Поэтому до конца текущего года при применении перечисленных налоговых правил следует сверяться с актами Правительства России и субъектов федерации. Соответствующими оговорками дополнены и статьи НК РФ о сроках исполнения налоговых обязанностей (57, 61, 62, 64, 70).

Перечисленные выше полномочия Правительства Российской Федерации внесены и в Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

НЕРАБОЧИЕ ДНИ И НАЛОГОВЫЕ СРОКИ

С учетом того, что Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 с 30 марта по 03 апреля 2020 года были установлены «нерабочие дни», не являющиеся «нерабочими праздничными» или «выходными» днями, о которых идет речь в статье 6.1 НК РФ, возник вопрос о том, признаются ли эти дни рабочими по смыслу НК РФ.

К сожалению с некоторым запозданием, но указанная проблема получила решение в налоговых целях – пункты 6 и 7 статьи 6.1 НК РФ дополнены ссылкой на то, что введенные Указом Президента «нерабочие» дни не признаются рабочими, как и обычные выходные. Следовательно, сроки, истекающие в указанные дни, должны быть перенесены на первый следующий рабочий день – на дату настоящего алерта таковым должно признаваться 06 апреля. Исполнение налоговых обязанностей до этой даты возможно, но не является обязательным. Следует отметить, что ранее Минфин России официальным толкованием позволил перенести и сроки сдачи годовой бухгалтерской отчетности на 06 апреля 2020 года.

НДФЛ

Президентом в числе налоговых мер было предложено ввести налогообложение по ставке 13% процентных доходов по банковским вкладам или инвестициям в долговые ценные бумаги, если сума вклада составляет свыше 1 миллиона рублей. В тексте законопроекта реализация этой идеи и не только выглядит несколько иначе, представляя собой фактическое введение прогрессивного налогообложения для физических лиц.

Применительно к банковским вкладам новой редакцией статьи 214.2 НК РФ с 2021 года предложено учитывать в составе доходов сумму процентов по всем вкладам в российских банках, превышающую расчетную величину «вычета». Последняя определяется как 1 млн.руб., умноженный на ключевую ставку ЦБ РФ, установленную на первое число налогового периода. При этом правило о налоговой ставке 35% по вкладам с высокой процентной ставкой отменяется.

Таким образом, ограничение суммы вклада 1 млн. руб. фактически не применяется – если ставка по вкладу окажется выше ключевой ставки, под налогообложение будут попадать и вклады менее 1 млн. руб. Кроме того, предлагается учитывать не каждый вклад в отдельности, а все вклады физического лица в сумме.

Под это правило не будут подпадать процентные доходы по счетам эскроу, а также по счетам, процентная ставка по которым не превышает 1 процента годовых.

По вкладам в иностранной валюте будут действовать те же правила исходя из валютного курса ЦБ РФ на дату получения процентного дохода.

Информация о вкладах будет направляться банками в налоговый орган не позднее 01 февраля года, следующего за налоговым периодом. Исчисление и уплата налога налоговым агентом в данном случае производиться не будет. Напротив, налогоплательщики будут уплачивать НДФЛ самостоятельно на основании налогового уведомления от инспекции до 01 декабря года, следующего за окончанием налогового периода.

Важным нововведением для физических лиц представляется отмена освобождения от налогообложения процентов по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств - участников Союзного государства и субъектов Российской Федерации, а также по облигациям и ценным бумагам, выпущенным по решению представительных органов местного самоуправления. Кроме того, отменено освобождение от налогообложения доходов в виде процента (купона, дисконта), полученных по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года.

Точно так же отменено освобождение от обложения НДФЛ дохода от продажи долей/акций российских компаний при условии владения ими в течение пяти лет. Мера, вводившаяся для поддержки отечественного рынка инвестиций после предыдущего финансового кризиса, таким образом, уходит в прошлое. В то же время остается открытым вопрос о действии данного правила во времени – возможно ли применение льготы в том случае, если пятилетний срок истек до вступления в силу данных изменений, а отчуждение долей/акций происходит уже после. В случае отказа в «продлении» действия льготы, вероятно, можно усмотреть нарушение принципа правомерных ожиданий, которое, однако, может быть в какой-то степени оправдано со стороны государства наличием значимого переходного периода (до конца 2020 года) до вступления в силу новых правил, чтобы граждане имели возможность безналогово распорядиться своими инвестициями (невзирая на экономические условия в таком переходном периоде).

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Значимые послабления тем же законопроектом вводятся применительно к страховым взносам для субъектов малого или среднего предпринимательства (МСП). Критерии отнесения бизнеса к таковым установлены статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Среди прочих требований (к составу участников хозяйственных обществ и видам их деятельности) ключевыми являются критерии по среднесписочной численности (как правило, не выше 250 человек) и по годовому доходу (для средних предприятий – до 2 млрд. руб.). При этом закон требует внесения субъектов МСП в соответствующий реестр на начало года, ведение которого осуществляет налоговый орган в автоматическом режиме.

Применительно к субъектам МСП для ежемесячных выплат в пользу сотрудников свыше установленного на начало года размера МРОТ установлены специальные ставки страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 10% (в пределах МРОТ указанная ставка составляет 22%).

Тем самым ставки взносов для субъектов МСП при выплатах выше МРОТ, но в до достижения предельной величины базы для исчисления взносов будут аналогичны тем, что применяются сегодня к базе свыше этой предельной величины: 10% на пенсионное обеспечение, 5% - на обязательное медицинское страхование, 0% на обязательное социальной страхование на случай временной нетрудоспособности. Социальное страхование от несчастных случаев изменениями не охватывается.

Новые ставки взносов применяются с 01.04.2020 до конца расчетного периода 2020 года. Однако эти же правила будут действовать и с 2021 года.

ПРЕФЕРЕНЦИИ СУБЪЕКТАМ МСП В ЧАСТИ СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Указанным выше проектом Постановления Правительства Российской Федерации, которое ожидается к принятию в ближайшие дни, предложен ряд мер и послаблений для субъектов МСП применительно к срокам исполнения ими налоговых обязанностей. Важно, что указанные меры распространяются не на всех, а только на субъектов МСП, включенных в реестр по состоянию на 01.03.2020 и «ведущих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавшим, в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации».

На сегодня определен перечень из 22 наиболее пострадавших отраслей, на которые будут распространены указанные меры поддержки. Среди них: перевозки, деятельность в сфере культуры и организации мероприятий, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, бытовые услуги населению, дополнительное образование. Впрочем, указанный перечень наверняка будет еще корректироваться и расширяться.

Среди мер поддержки для попавших в перечень субъектов МСП (организаций и ИП):

отсрочка на шесть месяцев по уплате налога на прибыль, единого налога при ЕСХН и УСН;

отсрочка на шесть месяцев по уплате авансовых платежей по всем налогам (кроме НДС) за 1 квартал, на 4 месяца – для авансовых платежей за 2 квартал 2020 года;

для субъектов МСП, признаваемых микропредприятиями (численность до 15 человек и выручка до 120 млн. руб. в год), отсрочка на полгода по уплате страховых взносов (4 месяца – по взносам, начисленным на вознаграждения физическим лицам за июнь и июль 2020 года).

Примечательно, что одновременно ФНС России соответствующим Письмом приостановила мероприятия, направленные на принудительное взыскание задолженности с субъектов МСП, а также организаций, попавших в перечень наиболее пострадавших отраслей. Первоначально указанный срок действия данных мер (01.05.2020) в настоящее время отсутствует.

ИНЫЕ МЕРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

В числе прочего названным проектом Постановления Правительства Российской Федерации предусмотрены следующие важные для налогообложения меры:

приостановление до 01.06.2020 вынесения решений о назначении выездных налоговых проверок и проверок в области контроля за ТЦО, а также приостановление до указанной даты проведение начатых проверок;

приостановление до 01.06.2020 течения сроков, предусмотренных НК РФ, в отношении указанных проверок, а также процедур, предусмотренных статьями 100, 101, 101.4 НК РФ (иными словами, на период «моратория» будут продлены все процедурные сроки проведения проверок и рассмотрения их материалов с вынесением решений по их итогам);

приостановление до 01.06.2020 проверок в области валютного контроля, если до указанной даты не истекают сроки давности привлечения к ответственности за совершение правонарушения;

продление на три месяца срока предоставления налоговой отчетности (кроме деклараций по НДС), срок предоставления которой приходится на март-май 2020 года, а также приостановление до 01.06.2020 вынесения решений о приостановлении операций по счетам в связи с непредоставлением деклараций или ненаправлением квитанций о приеме документов по ТКС;

продление на 20 рабочих дней сроков предоставления информации (документов) по требованиям налоговых органов, если срок их предоставления приходится на март-май 2020 года; освобождение от ответственности по статье 126 НК РФ за непредоставление документов в этот период;

продление на три месяца срока подачи заявлений о переходе на налоговый мониторинг с 2021 года;

увеличение на 6 месяцев предельных сроков направления требования об уплате и принятия решения о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов

Следует отметить, что часть этих мер в части приостановления проверок (в области законодательства о налогообложении, о ККТ и о валютном регулировании) до 01.05.2020 и обеспечения именно дистанционного взаимодействия с налогоплательщиками была уже реализована Приказом ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@. В числе прочего Приказом предложено обеспечить проведение процедур рассмотрения материалов налоговых проверок с использованием систем ТКС. Однако, если будут реализованы предложенные Правительством меры, вероятно, потребность в таких действиях отпадет ввиду продления всех процедурных сроков.

Кроме того, Правительством предлагаются к утверждению новые правила предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов, при которых предлагается не начислять пени за период с марта по май 2020 года по налогам, сроки уплаты которых наступили в 2020 году.

Указанные правила будут действовать для налогоплательщиков («заинтересованных лиц»), ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях российской экономики по упомянутому выше перечню, который, однако, здесь уже охватывает не только субъектов МСП. Отдельно Правительством для применения этих правил определен перечень стратегических, системообразующих либо градообразующих организаций, ведущих деятельность в отраслях российской экономики по соответствующим распоряжениям (Правилами предусмотрены особенности рассрочки и отсрочки для этих компаний).

Ключевые условия для предоставления отсрочки или рассрочки (достаточно одного):

снижение доходов более чем на 10% (год к году);

снижение более чем на 10% доходов от реализации по операциям, облагаемым по ставке НДС 0%;

получение убытка в отчетных периодах 2020 года при условии, что в 2019 году убыток отсутствовал;

Для субъектов МСП, применяющих налоговые спецрежимы, отсрочка может быть предоставлена автоматически, без заявления и вынесения специального решения, по налогам, срок уплаты которых наступит после вступления правил в силу.

При обращении за рассрочкой (отсрочкой) сокращен перечень прилагаемых к заявлению документов, а предоставление банковской гарантии требуется при предоставлении отсрочки или рассрочки на срок свыше 6 месяцев (альтернатива в виде залога недвижимости или поручительства сохраняется). За нарушение условий отсрочки предусмотрены пени в размере 1/100 ставки рефинансирования.

Отсрочка по уплате составляет от 3 до 12 месяцев в зависимости от показателей компании. Например, для организаций, не относящихся к стратегическим, системообразующим, градообразующим, отсрочка на 6 месяцев может быть предоставлена при условии снижения выручки более чем на 20%.

Максимальный период рассрочки составляет от 3 до 5 лет в зависимости от снижения показателей организации и ее статуса. В частности, для крупнейших налогоплательщиков при снижении выручки свыше 50% рассрочка в виде ежемесячных платежей предоставляется по графику на срок до 5 лет.

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