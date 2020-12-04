Осенние поправки в НК-2020

Уважаемые коллеги, добрый день!

Сегодня у нас очень большой и сложный, но важный TaxAlert, посвященный многочисленным налоговым поправкам осени 2020 года. Количество изменений очень велико, многие из них весьма значимы, но мы постарались собрать в одном месте наиболее важные новеллы.

Традиционно отмечаем, что прочтение любых алертов и обзоров не отменяет необходимости ознакомиться с первоисточником (ссылки на законы вы также найдете в тексте).

Суть события

2020 год запомнится надолго нам всем вне зависимости от сферы нашей деятельности. Однако для налоговых специалистов он приобретает особую значимость благодаря необычайной активности и продуктивности законодателя при внесении изменений в законодательство о налогах и сборах. В нашем алерте мы предлагаем вниманию читателя краткий обзор наиболее ключевых (но далеко не всех, разумеется) изменений, внесенных минувшей осенью.

Среди принятых законов, на которые следует обратить внимание широкому круга налогоплательщиков:

Межднародное налогообложение

Ввиду «ковидных» обстоятельств у физических лиц в 2020 году появилась уникальная возможность добровольно признать себя налоговым резидентом РФ, если физическое лицо в 2020 году находилось на территории РФ от 90 до 182 календарных дней. Несмотря на то, что одно из важных нововведений в данной сфере было принято еще летом (Федеральный закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ), не будет лишним напомнить о данной опции и сейчас. Для ее использования физическому лицу следует представить заявление в налоговый орган до 30 апреля 2021 года (вместе с декларацией). Такой порядок предусмотрен только для 2020 года, в другие налоговые периоды физические лица признаются резидентами в прежнем порядке.

Россия во второй половине 2020 года также подписала с Кипром, Люксембургом и Мальтой протоколы к СИДН, согласно которым с 2021 года повышается ставка налога у источника до 15% при выплате дивидендов и процентов. Подробный разбор соответствующих изменений в СИДН с Кипром приведен в TaxAlert № 115.

С 2021 года отменяется возможность применения нулевой ставки по дивидендам при применении «сквозного подхода». Однако сохраняется переходный период до 2023 года включительно при соблюдении ряда условий (см. далее раздел алерта о налогообложении дивидендов)

В статье 310 НК РФ упрощен порядок подтверждения местонахождения иностранных банков-получателей выплат из России, если таковое подтверждается общедоступными сведениями (ранее такой упрощенный порядок могли использовать при выплатах дохода только российские банки).

К ПИФам для целей применения критерия состава активов не менее чем на 50% приравнены «комбинированные и иные фонды» (пункт 9.1 ст. 309 НК РФ).

Налогообложение прибыли КИК

Существенные изменения в этой части внесены Федеральным законом от 09.11.2020 № 368-ФЗ. Причем применительно к правилам КИК, большая часть из них касается порядка определения прибыли КИК и предоставления уведомлений о КИК за налоговые периоды начиная с 2020 года.

В ст. 25-13.1 НК РФ уточняется порядок расчета эффективной ставки налогообложения, корректируются понятия активных иностранных холдинговых и субхолдинговых компаний.

Вносимые изменения позволяют зачесть уплаченный иностранный налог с прибыли КИК в следующем налоговом периоде, если такой налог должен быть уплачен позднее даты признания дохода в виде прибыли КИК.

Из состава налога с прибыли КИК исключены суммы налога у источника, удержанного при получении доходов из России, если контролирующее КИК лицо имеет фактическое право на такие доходы.

Изменена предельная дата для подачи уведомления о КИК физическими лицами – 30 апреля. Для организаций, контролирующих КИК, срок остался прежним (20 марта года, следующего за годом признания дохода в виде прибыли КИК или определения убытка КИК).

Из числа доходов КИК, не учитываемых при расчете прибыли, исключены производные финансовые инструменты.

Также урегулирована ситуация с зачетом суммы налога на прибыль, уплачиваемого в иностранном государстве, если срок его исчисления наступает позже установленного НК РФ. Такой налог может быть учтен при исчислении налога за налоговый период, следующий за годом, в котором налог был исчислен в иностранном государстве. Подтверждение исчисления налога в соответствующий срок подтверждается налогоплательщиком документально при подаче декларации.

Однако наиболее важные изменения касаются появления режима уплаты налога с фиксированной прибыли КИК («паушальный платеж»).

Начиная с налогового периода 2020 года налогоплательщики-физические лица будут вправе исчислить налог не с реальной, а фиксированной прибыли КИК. Соответственно это дает право не отчитываться о размере реальной прибыли КИК и не исчислять налог с нее (обязанность уведомлять об участии в КИК сохраняется).

Фиксированная прибыль КИК за налоговый период 2020 года составит 38 460 000 руб., а начиная с 2021 года – 34 млн. руб. Причем размер фиксированной прибыли всегда один, независимо от количества КИК у контролирующего лица. Это означает, что физическое лицо при выборе уплаты налога с фиксированной прибыли КИК заплатит налог в размере 5 млн. руб. и за 2020, и за последующие годы (сумма фиксированной прибыли установлена с учетом изменения ставки НДФЛ с 2021 года).

Для перехода на уплату налога с фиксированной прибыли КИК налогоплательщик предоставляет в налоговый орган уведомление. Такое уведомление подается до 31 декабря года, начиная с которого налогоплательщик исчисляет налог с фиксированной прибыли КИК. Однако если налогоплательщик желает применить подобный вариант расчета налога с 2020 года, то он может подать уведомление до 01.02.2021.

Если налогоплательщик выбрал рассматриваемый вариант уплаты налога с прибыли КИК, то он должен применять его не менее 5 налоговых периодов. Меньший срок возможен для следующих ситуаций:

когда уведомление о переходе на уплату с фиксированной прибыли КИК подано в течение 2020 или 2021 года. Тогда небходимо применять данный вариант уплаты налога не менее трех налоговых периодов (вместо пяти); налогоплательщик перестал являться контролирующим лицом в отношении всех КИК; в НК РФ внесены изменения, увеличивающие размер фиксированной прибыли КИК. В подобном случае налогоплательщик вправе перестать использовать анализируемый порядок расчета прибыли КИК начиная с налогового периода, с которого изменения вступают в законную силу.

В отличие от «стандартного» порядка расчета прибыли КИК, налогоплательщик, избравший уплату налога с фиксированной прибыли КИК, не вправе:

применить освобождение от уплаты НДФЛ в отношении дивидендов, выплаченных КИК за период, когда налогоплательщик применял «особый» порядок расчета прибыли КИК; засчитывать сумму иностранного налога, уплаченного в отношении прибыли КИК за рубежом, против налога в РФ; применять освобождения от уплаты налога с прибыли КИК, перечисленные в ст. 25.13-1 НК РФ.

Налогоплательщик, отказавшийся от «особого» порядка, вправе учесть убытки КИК, полученные как до, так и во время применения «особого» порядка, при расчете налоговой базы КИК (в таком случае убыток определяется по итогам суммирования прибылей и убытков за все периоды применения «особого» порядка).

С введением возможности исчислять налог с фиксированной прибыли КИК законодатель ужесточает контроль за КИК. Теперь налогоплательщики будут обязаны предоставлять в налоговый орган финансовую отчетность (либо иные документы, на основании которых рассчитывается прибыль КИК, при отсутствии финансовой отчетности) и аудиторское заключение вне зависимости от обязанности уплатить налог с прибыли КИК. Такая обязанность не распространяется на налогоплательщиков, исчисляющих налог с фиксированной прибыли КИК. Причем и обязанность, и ответственность за ее несоблюдение могут вменяться с 09.12.2020 (месяц с даты опубликования Федерального закона от 09.11.2020 № 368-ФЗ).

Организации предоставляют перечисленные документы вместе с налоговой декларацией по налогу на прибыль, а физические лица – вместе с уведомлением о КИК (которое должно подаваться не позднее 30 апреля).

В случае если налогоплательщик не представит перечисленные документы или представит их с заведомо недостоверными сведениями, то с него взыщут штраф в размере 500 тыс. руб.

У налогового органа также появляется право истребовать указанные документы у налогоплательщика, когда:

налогоплательщик указал в уведомлении о КИК основания для применения освобождения от уплаты налога в соответствии со ст. 25.13-1 НК РФ – в таком случае истребуются документы, подтверждающие применение освобождения; или налогоплательщик не представил документы вместе с налоговой декларацией (для организаций) или уведомлением о КИК (для физических лиц).

Документы могут быть запрошены и за налоговые периоды, предшествующие направлению требования, но не более чем за 3 календарных года.

На представление документов налогоплательщику дается месяц. В случае непредставления документов или представления документов с заведомо недостоверными сведениями с налогоплательщика будет взыскан штраф в размере 1 млн. руб.

Кроме того, повышается размер штрафа за непредставление уведомления о КИК со 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

Трансферное ценообразование

Расширена «безопасная гавань» по рублевым и валютным долговым обязательствам с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2021 г. (пункт 1.2 статьи 269 НК РФ):

По долговому обязательству, оформленному в рублях и возникшему в результате сделки, признаваемой контролируемой в соответствии с пунктом 2 статьи 105.14 НК РФ, интервал предельных значений процентных ставок устанавливается от 0 до 180% (раннее интервал составлял от 75 до 125% от ставки ЦБ РФ).

По долговому обязательству, оформленному в рублях, возникшему в результате сделок, признаваемых контролируемыми по иным основаниям, интервал предельных значений процентных ставок устанавливается от 75 до 180% (ранее интервал составлял от 75 до 125% от ставки ЦБ РФ).

По долговым обязательствам, оформленным в валюте, интервал предельных значений процентных ставок составляет от 0% до ставки EURIBOR/SHIBOR/LIBOR, увеличенной на 7 процентных пунктов (раннее интервал составлял от EURIBOR/SHIBOR/LIBOR, увеличенной на 4 процентных пункта, до EURIBOR/SHIBOR/LIBOR, увеличенной на 7 процентных пунктов).

Следует отметить, что масштабные поправки в правила трансфертного ценообразования по-прежнему обсуждаются в Государственной Думе, однако в уходящем году они не были приняты.

Общие положения

Расширены возможности для взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами через МФЦ – через последние возможно уведомлять о наличии объектов для имущественного налогообложения. Также через МФЦ можно будет получить налоговое уведомление по пожеланию налогоплательщика. Само уведомление теперь не нужно вручать лично под расписку – по умолчанию оно может быть направлено только по почте или в электронной форме.

В свою очередь, налогоплательщики-организации обязаны уведомить налоговый орган о наличии у них транспортных средств и (или) земельных участков, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, если не получили сообщения об исчисленной налоговым органом сумме налогов по таким объектам. За непредоставление сведений установлен штраф 20% от неуплаченной суммы налога (пункт 2.2 статьи 23, пункт 3 статьи 129.1 НК РФ).

Уполномоченный представитель налогоплательщика – ИП (а также физического лица, не являющегося ИП) может осуществляет свои полномочия на основании нотариальной доверенности, либо доверенности в форме электронного документа, подписанного электронной подписью доверителя (пункт 3 статьи 29 НК РФ). По сравнению с законопроектом итоговая версия сохранила возможность осуществления представительства интересов организаций на основании простой, а не нотариальной доверенности.

С 01.07.2021 вдвое возрастает (с 10 до 20 дней) длительность просрочки, требуемой для вынесения решения о приостановке операций по счетам в порядке статьи 76 НК РФ. При этом налоговый орган получил право (но не обязанность) предварительно уведомить плательщика о непредоставлении такой декларации еще до вынесения названного решения.

В случае если обязанность по исчислению суммы налога возлагается на налоговый орган, сумма, подлежащая уплате, должна быть уменьшена налоговым органом на сумму излишне уплаченных таких налогов и (или) пеней по таким налогам, имеющуюся на дату формирования налогового уведомления (пункт 2 статья 52 НК РФ).

Зачет сумм, излишне уплаченных налогоплательщиком-организацией транспортного налога и земельного налога, производится не ранее дня направления такому налогоплательщику-организации налоговым органом сообщения об исчисленных за соответствующий налоговый период суммах указанных налогов. (пункт 5.1 статьи 78 НК РФ).

Увеличено пороговое значение суммы для взыскания задолженности в судебном порядке с физического лица, не являющегося ИП, до 10 000 рублей (статья 48 НК РФ). Также увеличена сумма недоимки для таких налогоплательщиков при направлении в их адрес требования об уплате задолженности – до 3 000 рублей (пункт 1 статьи 70 НК РФ).

В статье 78 НК РФ указано на возврат излишне уплаченного налога на счет, указанный в заявлении на возврат. Аналогичное положение вводится в статью 79 НК РФ в отношении излишне взысканного налога и в статье 176 НК РФ при возмещении НДС. Формулировка этого условия не исключает обязанности налогового органа осуществить возврат на любой известный ему счет налогоплательщика, если конкретный не был указан в заявлении, однако во избежание возможных споров рекомендуется все же указывать предпочтительный счет в заявлении.

Проценты на сумму излишне уплаченного налога, которая не возвращена налоговым органом в установленный срок, подлежат уплате налогоплательщику на дату вынесения решения о возврате суммы излишне уплаченного налога на основании такого решения без заявления налогоплательщика.

Налоговая декларация (расчет) после 01.07.2021 будет признаваться непредставленной, если подписана неуполномоченным, либо дисквалифицированным лицом или по иному основанию, указанному в пункте 4.1 статьи 80 НК РФ (например, смерть подписанта до даты подачи декларации), о чем налоговый орган обязан сообщить налогоплательщику в пятидневный срок со дня установления такого обстоятельства (пункты 4.1, 4.2 статьи 80 НК РФ).

Кроме того, теперь пояснения по декларациям по НДС, подаваемым в электронной форме, не будут считаться поданными в том числе если они направлены в электронной форме, но не по формату, установленному ФНС России. В свою очередь, налогоплательщик при подтверждении льгот (пункт 6 статьи 88 НК РФ) будет вправе предоставлять в электронной форме реестр подтверждающих право на льготу документов.

В НК РФ с 01.07.2021 появляется новый институт - национальная система прослеживаемости импортных товаров (пункт 2.3 статьи 23, пункт 8.9 статьи 88 НК РФ, статья 6.2 ФЗ «О налоговых органах РФ» от 21.03.1991 № 943-1). Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, утверждается Правительством РФ, на налоговые органы возложена контрольная функция. В рамках действующего эксперимента в перечень входят мониторы, холодильники, автопогрузчики, экскаваторы, детские коляски, металлическая мебель и др.

Налогоплательщики, осуществляющие операции с товарами, подлежащими прослеживаемости, будут обязаны предоставлять в налоговые органы отчеты об операциях с такими товарами. При проведении камерального контроля по НДС налоговый орган вправе истребовать документы в случае выявления несоответствий в том числе со сведениями о прослеживаемых товарах от других налогоплательщиков. Счета-фактуры в связи с этим дополняются новыми реквизитами и должны составляться в электронной форме.

Список компаний-субъектов МСП из перечня наиболее пострадавших в «коронавирусных» условиях отраслей, которым Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ предоставлено освобождение от уплаты ряда налогов, уточнен: на освобождение могут претендовать организации и ИП, в том числе вновь созданные в период с 01.12.2018 по 29.02.2020, а не только существующие субъекты по данным отчетности за 2018 год (уточнению придана обратная сила с 01.04.2020).

Региональные инвестиционные проекты

Список доходов, не учитываемых для целей «пропорции 90%», дополнен доходами в виде субсидий, признаваемых в порядке, установленном пунктом 4.1 статьи 271 Кодекса, при безвозмездной передаче в государственную и (или) муниципальную собственность имущества (имущественных прав). Тем самым поддерживается налоговый нейтралитет при создании инвесторами в том числе объектов инфраструктуры в интересах местных или региональных органов власти. Правилу придана обратная сила с начала 2020 года.

К числу оснований для прекращения применения налоговых льгот по результатам налоговой проверки отнесено невыполнение налогоплательщиком-участником РИП, для которого не требуется включение в реестр участников (статья 25-12.1 НК РФ), обязательств, предусмотренных инвестиционной декларацией. Соответствующие полномочия предоставлены налоговым органам в статье 89.2 НК РФ с 23.12.2020, при этом, вероятно, это полномочие фактически будет иметь ретроспективное действие при проведении проверок, назначенных после указанной даты.

В случае прекращения статуса участника РИП по решению суда до выполнения налогоплательщиком обязательств по инвестиционной декларации он обязан доплатить сэкономленный в связи со статусом участника РИП НДПИ с соответствующими сумами пени.

НДС

После принятия Постановления КС РФ от 19.12.2019 № 41-П законодатель решил урегулировать вопрос с налогообложением НДС реализации товаров (работ, услуг) организациями, признанными несостоятельными (банкротами). Вопрос о том, каким образом исчислять НДС в данном случае, с 01.01.2021 был решен по сути в пользу бюджета: все операции (а не только реализация имущества из конкурсной массы) подлежат освобождению от налога по подпункту 15 пункта 2 статьи 146 НК РФ, в связи с чем, очевидно, такой налогоплательщик после признания его банкротом будет обязан единовременно восстановить ранее принятый к вычету в рамках обычной деятельности НДС, связанный с пока не реализованными товарами (работами, услугами).

В статье 164 НК РФ расширено определение транспортно-экспедиционных услуг, в том числе через упоминание «разработки документов» и «экспедиторского сопровождения».

Местом реализации водных биологических ресурсов, добытых в исключительной зоне РФ, фактически признается территория РФ.

Освобождена от налогообложения реализация долей в праве собственности на общее имущество участников договора инвестиционного товарищества.

Позволено применять вычеты по рекламным и маркетинговым услугам, приобретаемым для передачи прав, указанных в подпункте 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ (лицензионные права), местом реализации которых не признается территория РФ.

При подаче налоговой декларации по НДС с 01.07.2021 устанавливается перечень контрольных соотношений (утверждается ФНС), при нарушении которых декларация будет считаться непредставленной, – налоговый орган сообщает налогоплательщику об этом не позднее следующего дня. Если налогоплательщик подаст уточненную корректную декларацию в течение следующих пяти дней – декларация будет считаться предоставленной в первоначальную дату.

Акциз

С 01.01.2021 установлено требование получения свидетельства на производство спиртосодержащей непищевой продукции при осуществлении операций по передаче произведенного этилового спирта для производства спиртосодержащей непищевой продукции в виде геля, крема на гелевой основе (крем-геля) с выдачей соответствующего свидетельства.

С 01.01.2022 вводится акциз на этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ) с выдачей соответствующих свидетельств о регистрации лица, совершающего операции по переработке этана и СУГ При осуществлении налогоплательщиками–переработчиками СУГ инвестиций в создание новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по переработке СУГ свыше 110 миллионов рублей ставка акциза в отношении СУГ подлежит ежегодной индексации вплоть до 01.01.2026 с 4500 до 7500 за 1 тонну СУГ .

Переработчики этана или СУГ смогут применять вычет по акцизам с повышающим коэффициентом 2 при условии надлежащего документального подтверждения факта направления этана/СУГ на переработку на новых производственных мощностях

В качестве меры поддержки нефтехимического сектора устанавливается инвестиционная надбавка для НПЗ, воспользоваться которой смогут налогоплательщики, (1) заключившие и исполняющие инвестиционное соглашение о создании новых производственных мощностей по глубокой переработке нефтяного сырья и (или) о создании новых объектов основных средств, необходимых для обеспечения нефтяным сырьем нефтеперерабатывающих предприятий с высокой глубиной переработки, обеспечивающих своевременную модернизацию производства и (2) имеющие свидетельство на осуществление работ по переработке соответствующего сырья. Предусмотрено, что в случае нарушения условий инвестиционного соглашения надбавка принимается равной нулю в течение всего срока ее действия, и сумма налога в части надбавки, исчисленная с даты ее получения, подлежит полному возмещению в бюджет с учетом пеней.

Ожидаемо повышены налоговые ставки на ряд подакцизных товаров (этиловый спирт, алкогольная продукция, табак, автомобили, дизельное топливо и др.).

НДФЛ

Отдельные изменения коснулись общих положений администрирования НДФЛ. Если налоговая декларация в отношении доходов, полученных от продажи либо в результате дарения недвижимого имущества, не представлена в налоговый орган, то налоговый орган проводит соответствующую камеральную проверку со дня, следующего за днем истечения установленного срока уплаты налога (пункт 1.2 статьи 88 НК РФ).

Заявление о зачете/возврате НДФЛ можно подать в составе налоговой декларации, заполнив соответствующий лист (пункты 4, 6 статьи 78 НК РФ).

Точечно расширен перечень освобождаемых от НДФЛ доходов при получении отдельных гарантий и компенсаций. В отношении срока владения жилым домом или помещением, приобретенным по договору долевого строительства, установлена дата начала течения – с полной оплаты стоимости по договору (положениям придано ретроспективное действие с 2019 года).

Ключевые же поправки связаны с Федеральным законом от 23.11.2020 № 372-ФЗ, которым с 2021 года вводится прогрессивная шкала налогообложения: с некоторых видов доходов, превышающих 5 млн рублей в год, налог будет исчисляться по ставке 15%. Доходы до достижения указанной величины по-прежнему облагаются преимущественно по ставке 13% (существующие изъятия из этого правила со специальными налоговыми ставками, отличными от 13%, сохранены).

Ставка 13% вне зависимости от величины дохода сохранена в отношении доходов резидентов от продажи или получения в дар имущества (за исключением ценных бумаг), а также страховых выплат и выплат по пенсионному обеспечению.

Аналогичным образом для доходов нерезидентов, до конца 2020 года облагаемых по ставке 13%, применению подлежит тот же механизм прогрессивного налогообложения со ставкой 15% после превышения порога в 5 млн. руб.

При этом внедрение шкалы сопровождается целым рядом сопутствующих изменений.

Новыми пунктами 2.1 и 2.2. статьи 210 НК РФ установлено понятие «совокупность налоговых баз», к которым отнесены различные налоговые базы, исчисляемые отдельно в зависимости от видов доходов как для резидентов, так и для нерезидентов (два списка баз различны). Например, в отдельные налоговые базы вынесены доходы от участия в инвестиционных товариществах, от выигрышей в азартных играх, от долевого участия в организациях, от операций с ценными бумагами на индивидуальном инвестиционном счете, от прибыли КИК (в т.ч. фиксированной) и т.п. Не перечисленные отдельно доходы по остаточному принципу формируют так называемую «основную налоговую базу» (в отношении нерезидентов такое понятие не используется).

В результате разделения налоговых баз законодатель уточняет порядок применения налоговых вычетов и правил исчисления базы в зависимости от видов доходов: по общему правилу, если не указано иное, вычеты не могут уменьшать абсолютно все виды доходов и налоговых баз, кроме основной налоговой базы. Также установлен общий запрет на перенос вычетов на следующий налоговый период при их превышении над суммой дохода, если иное не установлено законом (при этом для наиболее часто используемого переноса имущественного вычета по правилам статьи 220 НК РФ перенос разрешен).

Изложенный порядок не распространяется на доходы, облагаемые по ставке 13%, независимо от их размера, а также на доходы, облагаемые иными ставками, чем «прогрессивные» 13/15%.

Скорректирован порядок исчисления налога агентом при выплате дохода от долевого участия: теперь налог исчисляется на общих основаниях на дату фактического получения дохода в общей массе доходов, а не отдельно по каждой выплате.

Прогрессивное налогообложение также повлияет на учет у налоговых агентов. Так, сумму налога, относящуюся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. руб. доходов от данного налогового агента, необходимо уплачивать отдельно (порядок отдельной уплаты не конкретизирован – вероятно, подразумевается отдельное платежное поручение и идентификатор платежа).

В случае если сумма подлежащего уплате по итогам налогового периода НДФЛ меньше удержанного налоговыми агентами – разница будет указана в направляемом физическому лицу налоговом уведомлении, уплату налога по которому нужно будет осуществить не позднее 01 декабря следующего за налоговым периодом года.

Примечательно, что в отношении ошибок при исчислении налога за 1 квартал 2021 года налоговые агенты освобождаются от штрафов и пеней при условии самостоятельного перечисления в бюджет недостающей суммы налога до 01.07.2021 (ограничения по уплате налога за счет агента в данном случае тоже неприменимы). Очевидно, такое уточнение со стороны законодателя лишь подтверждает крайнюю степень запутанности и неточности принятых изменений, которые с высокой вероятностью не смогут быть безошибочно восприняты налогоплательщиками с первого раза.

Особенности налогообложения дивидендов

Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ вводит долгожданный механизм зачета налога, удерживаемого при выплате дивидендов иностранной организации, в счет НДФЛ, если такие дивиденды будут впоследствии перечислены физическому лицу.

Работать это будет следующим образом:

физическое лицо отражает в декларации по НДФЛ сумму дивидендов, выплачиваемых российской организацией в адрес иностранной, в размере до удержания налога на прибыль. Сумма дивидендов должна соответствовать косвенной доле участия физического лица в российской организации, выплачивающей дивиденды;

в этом случае сумма НДФЛ уменьшается на сумму налога у источника в РФ, удержанного при выплате дивидендов в адрес иностранной компании;

при получении дивидендов от иностранной организации физическое лицо не уплачивает с таких дивидендов НДФЛ повторно;

Возможность использования указанного механизма ограничена рядом условий, в частности:

физическое лицо должно получить дивиденды в течение 180 дней с даты выплаты дивидендов российской компанией (что может быть технически невыполнимо при длинной цепочке промежуточных компаний, но закон по данному вопросу особых условий не устанавливает);

сумма полученных от источника в РФ дивидендов не должна быть меньше выплаченной физическому лицу (с корректировкой на удержанный налог), в том числе на каждом из звеньев цепочки при косвенном участии физического лица в российской компании;

иностранная организация, которой выплачиваются дивиденды, должна быть резидентом государства, с которой у РФ заключен СИДН. При этом такая организация не должна входить в «черный» список юрисдикций (которые не обеспечивают обмен информацией для целей налогообложения с РФ), утвержденный ФНС России.

Вместе с декларацией физическому лицу будет необходимо представить подтверждение доли косвенного участия (если применимо), а также платежные документы и решения о выплате дивидендов (в копиях) промежуточных звеньев.

Также Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ отменяет для иностранных организаций, которые добровольно признали себя налоговыми резидентами РФ, возможность применения ставки 0%. Указанное положение вступает в законную силу с 01.01.2021.

Однако предусмотрен переходный период с 01.01.2021 по 31.12.2023, когда иностранная организация, добровольно признавшая себя налоговым резидентом РФ, сможет применить ставку 0% к полученным дивидендам при соблюдении следующих условий:

она участвует в уставном капитале организации, выплачивающей дивиденды, не менее чем на 50% непрерывно в течение года; и юрисдикция ее государственной регистрации не включена в «черный» список Минфина России; и дивиденды должны быть зачислены на счет иностранной организации в российском банке, если источником выплаты дивидендов была российская организация.

Закон также отменяет возможность использования ставки 0% при применении «сквозного» подхода. Это означает, что к дивидендам, фактическим получателем которых является организация-налоговый резидент РФ, можно применить только ставку 13%. Изменения вступают в законную силу с 01.01.2021.

В то же время закон предусматривает переходный период и здесь. Ставку 0% можно применить при «сквозном» подходе с 01.01.2021 по 31.12.2023 при соблюдении следующих условий:

доля косвенного участия организации-налогового резидента РФ в российской организации, выплачивающей дивиденды, составляет не менее 50%; и сумма дивидендов, причитающаяся организации-налоговому резиденту РФ, составляет не менее 50% от общей суммы распределяемых дивидендов; и организация-налоговый резидент РФ получила соответствующую сумму дохода в течение 180 календарных дней с даты выплаты дивидендов российской организацией.

Также при расчете дивидендов из показателя Д 2 исключаются дивиденды, полученные от иностранных организаций, фактическим источником которых являются российские организации, если налогоплательщик являлся фактическим получателем таких дивидендов, обложенных в итоге по ставке 0% («сквозной подход».

Тем же законом к дивидендному доходу приравнены выплаты по паям ПИФ иностранной организации-пайщику.

Налог на прибыль организаций

С 2021 года при определении дохода в связи с выходом из организации такой доход подлежит уменьшению не только на стоимость долей (акций), но и на размер ранее внесенного в такую организацию денежного вклада (если был возврат вклада – в части, не возвращенной до момента выхода). Аналогичным образом такой вклад в имущество уменьшает доход от отчуждения долей или акций (пропорционально величине отчуждаемой доли или пая) или от ликвидации организации.

С обратной силой (с 2020 года) позволено учитывать в расходах стоимость безвозмездно переданного в государственную и (или) муниципальную собственность имущества (имущественных прав), созданного за счет субсидий, признаваемых в порядке, установленном пунктом 4.1 статьи 271 Кодекса.

Также с обратной силой (с 2020 года) средства участников долевого строительства, полученные на счета эскроу в порядке Закона № 214-ФЗ от 30.12.2004, квалифицируются в качестве средств целевого финансирования и не учитываются в составе доходов в части, в которой они направлены на возмещение расходов в рамках целевого финансирования.

Ретроспективно (с 2015 года) к вкладу в уставный капитал приравнивается передача активов от федеральных агентств госкорпорациям (включая права по договорам).

Существенно меняется (причем ретроспективно с 2020 года) редакция пункта 11 статьи 251 НК РФ, который позволял освобождать от налога предоставление финансовой помощи между материнской и дочерней компаниями. Наряду с имуществом теперь под освобождение будет подпадать передача имущественных прав (в свете данного изменения неясно, будет ли приравниваться к передаче имущественных прав. например, прощение долга). Кроме того, косвенное участие (в доле не менее 50%) для целей освобождения приравнено к прямому (ранее на косвенное участие норма не распространялась). Передающим лицом при названных условиях также может выступать иностранная организация, если она (а равно промежуточные компании при косвенном участии) не находится в государстве из «черного списка Минфина».

С 2021 года с 10 до 30% повышается норматив списания бракованной или не реализованной в срок печатной продукции (подпункт 44 пункта 1 статьи 264 НК РФ).

Для целей расчета контролируемой задолженности и собственного капитала по правилам «тонкой капитализации» в 2020-2021 гг. предписано руководствоваться курсом иностранной валюты, установленным ЦБ РФ на 28.02.2020 и без учета курсовых разниц для собственного капитала.

Несколько скорректирован порядок использования инвестиционного налогового вычета (ИНВ): если в отношении имущества ИНВ использован лишь частично, то при его продаже можно учесть в расходах его остаточную стоимость, соответствующую первоначальной стоимости, не покрытой ИНВ. Кроме того, амортизировать в общем порядке можно последующие вложения в имущество, произведенные после окончания использования налогоплательщиком права на ИНВ. Также положительно решен вопрос с возможностью использования ИНВ при расчете авансовых платежей по налогу на прибыль.

Из числа амортизируемого имущества логичным образом исключены НМА, в отношении которых использовано право на применение ИНВ. Расходы на их создание также нельзя будет учесть в общем порядке, поскольку они формируют ИНВ на общих основаниях на дату завершения НИОКР или их этапов с подписанием акта сдачи-приемки. Субъектам федерации предоставлено право устанавливать право на применение ИНВ по НИОКР и определять круг налогоплательщиков, имеющих на него право, виды конкретных расходов, лимитировать размер затрат на НИОКР в целях ИНВ.

В статью 283 НК РФ введено правило, позволяющее учесть на общих основаниях (с учетом «лимита 50%») убыток, полученный в период нахождения в составе консолидированной группы налогоплательщиков, но не использованный при определении общей прибыли группы.

В статью 284.2 внесены изменения, позволяющие применять «льготный» порядок налогообложения при продаже долей и акций не только российских, но иностранных организаций (не находящихся в списке офшорных юрисдикций Минфина России). Редомицилляция или смена налогового резидентства как самим налогоплательщиком, так и организациями, чьи доли (акции) продаются, не влияет на исчисление сроков владения. То же самое касается реорганизации налогоплательщика, если только реорганизация не имела своей целью применения «льготного» порядка. При этом такой порядок с 2021 года может быть применен только при условии, что активы организации, чьи доли (акции) отчуждаются, прямо или косвенно не состоят из недвижимого имущества на территории РФ более чем на 50%. Это исключение не распространяется на отчуждение акций российских компаний, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

ЕНВД и патентная система

Режим ЕНВД окончательно прекращает действие с 01.01.2021, в связи с чем налогоплательщики, не заявившие о переходе на другую систему налогообложения, с началом нового года обязаны будут применять общую систему. Тем не менее, некоторая часть элементов этого режима прослеживается в патентной системе и ее последних изменениях. Например, если субъектом федерации не будет установлен расчетный размер годового дохода, в качестве такого показателя (с корректировкой на коэффициенты из пункта 3 Федерального закона от 23.11.2020 № 373-ФЗ) может использоваться показатель базовой доходности для целей ЕНВД, если соответствующий вид деятельности применялся налогоплательщиком в 4 квартале 2020 года.

При переходе с ЕНВД на УСН-15% тем же законом позволено учитывать в расходах списываемые в производство сырье и материалы, приобретенные, но не использованные в период применения ЕНВД. Тот же порядок касается применения вычетов по НДС при переходе с ЕНВД на ОСНО (при этом про расходы для целей налогообложения прибыли при ОСНО законодатель умолчал). Равным образом начисленные за 2020 год страховые взносы несмотря на их фактическую уплату в 2021 году могут уменьшить исчисленный ЕНВД за последний период его применения.

Расширен перечень случаев, когда не может применяться патентная система налогообложения, например, к ним относится оптовая торговля, розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью зала более 150 кв. м. (пункт 6 статьи 346.43 НК РФ), либо оказание транспортных услуг с численностью автомобилей свыше 20.

Сам перечень видов деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, теперь определяется субъектом РФ. В Кодексе виды деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, дополнены «животноводством, услугами в области животноводства», «деятельностью стоянок для транспортных средств», «сборкой и ремонтом очков» и другими видами деятельности (подпункты 64-80 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ). Многие виды деятельности конкретизированы – например, сдача недвижимости в субаренду теперь тоже охватывается патентом. Сам список этих видов существенно расширен и чрезмерно детализирован.

Субъекты РФ вправе объединить в одном патенте виды деятельности в области животноводства и в области растениеводства, а также услуги в этих сферах деятельности, с установлением единого возможного к получению годового дохода (подпункт 5 пункта 8 статьи 346.43 НК РФ).

Сумма налога, исчисленная на патентной системе налогообложения за налоговый период, уменьшается на сумму страховых платежей (взносов) и пособий в случае их уплаты в пользу работников, занятых в сфере деятельности, к которой применяется указанная система налогообложения (пункт 1.2 статьи 346.51 НК РФ).

НДПИ

Основные поправки в 26 главу Кодекса связаны с увеличением налоговой нагрузки на добытчиков руд и минеральных удобрений и отменой ряда льгот при добыче нефти.

В частности, в отношении некоторых видов твердых полезных ископаемых была существенно увеличена ставка НДПИ. Повышение ставки было произведено через установление рентного коэффициента (К РЕНТА ), на величину которого умножается действующая ставка.

В частности, коэффициент К РЕНТА принят равным 3,5 для калийных солей, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, кондиционных руд черных металлов, руд редких металлов, образующих собственные месторождения, горно-химического неметаллического сырья соли природной и чистого хлористого натрия, нефелинов, бокситов; горнорудного неметаллического сырья, кондиционных руд цветных металлов, многокомпонентных комплексных руд. Для прочих полезных ископаемых К РЕНТА установлен равным 1. Такой же коэффициент (1) предлагается на пять лет для налогоплательщиков, заключивших соглашение о защите и поощрении капиталовложений при осуществлении нового инвестиционного проекта с добычей полезных ископаемых со степенью выработанности запасов менее 1% по состоянию на 01.01.2021.

Отменены льготы для пользователей выработанных участков недр и налогоплательщиков, осуществляющих добычу сверхвязкой нефти: из расчета показателя Дм были исключены коэффициенты Кв (характеризующий степень выработанности запасов конкретного участка недр) и Свн (характеризующий добычу сверхвязкой нефти), исключено применение коэффициента Ккан (характеризующего регион добычи и свойства нефти), равного 0 в отношении сверхвязкой нефти.

Был увеличен размер коэффициента Кг, который характеризует период времени, прошедший с даты начала промышленной добычи нефти на участке недр, и учитывается при исчислении суммы НДПИ в отношении участков недр, к которым применяется НДД (2 группа). Для участков недр, указанных в пп. 2 п. 1 ст. 333.45 НК РФ, расположенных одновременно в границах Нефтеюганского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов ХМАО – Югры коэффициент был увеличен до 1,2, для расположенных полностью в границах Ямальского района ЯНАО был увеличен до 1,95.

Повышение коэффициента Кгдля участков недр, расположенных одновременно в границах Сургутского и Ханты-Мансийского районов ХМАО – Югры было скомпенсировано установлением налогового вычета для таких месторождений. Для применения вычета, помимо расположения участка недр, необходимо также соблюсти условия о получении лицензии на пользование месторождением до 01.01.2018 и уровне начальных извлекаемых запасов нефти 1 000 миллионов тонн и более по состоянию на 01.01.2018. Вычет предоставляется в размере 3 830 миллионов рублей при условии, что средний за налоговый период уровень цен нефти сорта «Юралс» за баррель окажется выше базовой цены на нефть, определяемой в порядке п. 4 ст. 96 БК РФ.

Для применения вычета также требуется заключение инвестиционного соглашения о стимулировании добычи нефти на указанных участках недр с уполномоченным органом государственной власти до 01.07.2021. С 01.07.2021 заключение подобных соглашений о добыче не допускается. Использование вычета возможно с января 2021 вплоть до налогового периода, в котором сумма налоговых вычетов превысит 459 600 миллионов рублей (Федеральный закон от 15.10.2020 № 340-ФЗ). Схожий вычет предусмотрен при условии заключения отдельного соглашения об объеме добычи в отношении отдельных месторождений в Ямальском районе ЯНАО.

Вычет также установлен для отдельных месторождений сверхвязкой нефти в Татарстане при осуществлении расходов, связанных с охраной окружающей среды и промышленной безопасностью.

В качестве меры поддержки при добыче нефти на месторождениях со степенью выработанности запасов (СИВЗ) 0,8 и более устанавливается налоговый вычет, исчисляемый как произведение коэффициента 0,2 и суммы налога, исчисленной в отношении нефти такого месторождения за налоговый период. Применить вычет для участков недр, расположенных полностью или частично в Охотском море, будет возможно с 01.01.2021, для иных участков недр - с 01.01.2024.

Также Федеральным законом от 23.11.2020 № 374-ФЗ скорректирован порядок учета скважинной жидкости (в разрезе скважин) при добыче нефти и уточнен порядок определения стоимости добытых драгоценных камней.

НДД

Поправки в главу 25.4 Кодекса связаны с расширением применения режима НДД и уточнением некоторых особенностей расчета его налоговой базы. В частности, законодательно увеличено количество месторождений, которые могут быть переведены на уплату НДД: кроме расширения перечня участков недр, входящих в 3 и 4 группу НДД по географическому признаку, к числу таковых в рамках 3 группы объектов НДД были причислены выработанные месторождения, имеющие историческую степень выработанности запасов нефти (СИВЗ), равную 0,8 и более.

Показатель СИВЗ для таких месторождений предлагается определять по формуле «N/V», где N - сумма накопленной добычи нефти на конкретном участке недр (включая потери при добыче) в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых, утвержденного в году, предшествующему году налогового периода, а V - сумма извлекаемых запасов нефти всех категорий на 01.01.2006 и накопленной добычи с начала разработки конкретного участка недр в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2006.

Перечень фактических расходов по добыче углеводородного сырья, учитываемых при расчете налоговой базы, был дополнен (1) расходами на хранение и транспортировку добытых на участке недр нефти и (или) газового конденсата, осуществляемыми налогоплательщиком до места перехода права собственности на углеводородное сырье к третьим лицам (для участков недр, в отношении которых в соответствии с техническим проектом разработки месторождения предусмотрена отгрузка добытых нефти и (или) газового конденсата через морские нефтеналивные терминалы на морские, речные суда и (или) суда смешанного плавания), а также (2) расходами на услуги по транспортировке сырья и других видов грузов до мест хранения и добычи, доставке до мест добычи и вахтовых поселков работников .

Для налоговых периодов с 01.01.2021 по 31.12.2023 включительно установлено ограничение переноса убытков при исчислении НДД: в указанных налоговых периодах налоговая база по НДД за отчетный период не может быть уменьшена на сумму исторических убытков более чем на 50 %.

Также были изменены коэффициенты индексации суммы исторического убытка, применяемые плательщиками НДД при переносе его на будущее: (1) для участков недр, указанных в пп.1 п. 1 ст. 333.45 НК РФ (1 группа НДД), коэффициент был установлен на уровне 1,1; (2) для участков недр, указанных в пп. 5 п. 1 ст. 333.45 НК РФ (5 группа НДД) -1,163; (3) для прочих участков недр коэффициент был снижен с 1,163 до 1,07.

Налог на имущество организаций

Пункт 1 статьи 386 НК РФ закрепляет обязанность по включению в налоговую декларацию по налогу по имущество (начиная с декларации за 2020 год) данных о среднегодовой стоимости движимого имущества, учтенных на балансе организаций в качестве объектов основных средств.

Обновлены условия налогообложения при изменении кадастровой стоимости объекта налогообложения в течение налогового периода. Такое изменение будет учитываться в настоящем и предыдущих налоговых периодах только в случае, если это предусмотрено пунктом 15 статьи 378.2 НК РФ и законодательством РФ, регулирующим проведение государственной кадастровой оценки. В случае установления рыночной стоимости объекта налогообложения измененная кадастровая стоимость, внесенная в ЕГРН, учитывается при определении налоговой базы с даты начала применения для целей налогообложения сведений об изменяемой кадастровой стоимости.

Также технические правки коснулись условий, при которых налогообложение недвижимого имущества вместо кадастровой «модели» может производиться по среднегодовой стоимости: если объект отсутствует в Перечне на начало налогового периода или если его кадастровая стоимость определена лишь в течение года, а не на его начало (пункт 12 статьи 378.2 НК РФ).

Уведомление о порядке предоставления налоговой декларации в налоговый орган рассматривается налоговым органом в течение 30 дней со дня его получения (пункт 1.1 статьи 386 НК РФ).

Земельный налог

Внесены изменения в пункт 1.1 статьи 391 НК РФ, касающиеся учета сведений об изменяемой кадастровой стоимости, которые полностью аналогичны обозначенным выше изменениям об учете таких сведений для целей налога на имущество организаций.

Налогоплательщики-организации освобождаются от обязанности представлять налоговую декларацию по земельному налогу, начиная с налогового периода 2020 года. Налогоплательщики уплачивают налог на основании собственных расчетов. Налоговый орган будет направлять сообщения об исчисленных налоговым органом суммах земельного налога. В случае неполучения сообщения налогоплательщик обязан передать в налоговый орган информацию о наличии земельного участка до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налоговый орган обязан предоставить налоговую льготу всем налогоплательщикам-физическим лицам (если они не предоставили заявление и не сообщили об отказе) на основании сведений, полученных налоговым органом, начиная с периода, когда право на льготу возникло (абзац 4 пункт 10 статьи 396 НК РФ).

На уполномоченные органы возложена обязанность по предоставлению в налоговый орган сведений о кадастровых номерах земельных участков, предоставленных для целей обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужды на праве постоянного (бессрочного) пользования, ограниченных или изъятых из оборота, ежегодно до 1 марта года, следующего за годом, за который предоставляются сведения.

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого предоставляется налоговый вычет по земельному налогу, рассматривается налоговым органом в течение 30 дней со дня его получения (пункт 6.1 статьи 391 НК РФ).

Упрощенная система налогообложения

Для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, ограничение по численности работников увеличено до 130 человек, а величина доходов – до 200 млн руб. В случае, если доходы налогоплательщика превысили 150 млн, или численность работников превысила 100 человек, с начала квартала, в котором допущено превышение, применяются повышенные ставки 8 % («доходы») и 20 % («доходы минус расходы»). Если превышение допущено в I квартале, повышенные ставки устанавливаются для всего налогового периода (пункт 4 статьи 346.13 НК РФ).

Транспортный налог

Обязанность по исчислению транспортного налога прекращается с 1-го числа месяца, в котором транспортное средство погибло или было уничтожено, на основании заявления налогоплательщика. Налоговые органы вправе предпринимать меры по подтверждению факта гибели транспортного средства.

Страховые взносы и IT-маневр

Во исполнение Постановления КС РФ от 31 октября 2019 г. № 32-П приняты поправки, детализирующие порядок зачета/возврата переплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с 01.01.2021. Так, не подлежит возврату сумма взносов, если она учтена в индивидуальной части тарифа на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, которому на момент представления заявления о зачете/ возврате уже назначена страховая пенсия (пункт 9 статьи 45, пункт 6.1 статьи 78, пункт 1.1. статьи 79 НК РФ).

Традиционное повышение налогов коснулось фиксированных размеров страховых взносов, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и иными лицами, не производящими выплат вознаграждений физическим лицам. Размер их взносов индексирован на следующие три года.

С 2021 года освобождается от обложения страховыми взносами возмещение расходов на оплату жилого помещения, питания и продуктов, коммунальных услуг вне зависимости от формы возмещения, если такое возмещение предусмотрено нормативными актами органов публичной власти. Аналогичным образом освобождена от взносов компенсация расходов, понесенных при оказании услуг (выполнении работ) лицами по гражданско-правовым договорам.

Несмотря на то, что комментируемые далее поправки были приняты не осенью, а еще летом (Федеральный закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ) следует напомнить, что с 01.01.2021 серьезно меняются налоговые условия ведения IT-бизнеса в России. Кроме того, эти условия были незначительно скорректированы уже Федеральным законом от 23.11.2020 № 374-ФЗ.

Так, статья 284 НК РФ дополняется пунктами 1.15 и 1.16, которые устанавливают льготы по налогу на прибыль соответственно для разработчиков программного обеспечения и ЭВМ и производителей (проектировщиков) изделий электрон-ной компонентной базы и электронной продукции. Ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 3%, в бюджет субъекта РФ – в размере 0%.

Для применения льгот по налогу на прибыль организация должна:

получать от льготируемой деятельности не менее 90% доходов;

иметь среднесписочную численность работников не менее 7 человек.

Разработчики программного обеспечения и ЭВМ также обязаны для применения мер поддержки по налогу на прибыль получить государственную аккредитацию в качестве организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий. Для организаций – производителей (проектировщиков) изделий электронной компонентной базы и электронной продукции условием использования пониженных ставок является включение компании в особый реестр, который ведется Минпромоторгом.

Изменениям подверглись и нормы о пониженных тарифах страховых взносов для IT. Если сейчас данные льготы доступны только разработчикам программного обеспечения и ЭВМ, то с 01.01.2021 они распространятся и на разработчиков (проектировщиков) изделий электронной компонентной базы и электронной продукции. Условия для применения льготных тарифов для новой категории поддерживаемых налогоплательщиков аналогичны требованиям, которые нужно соблюсти для применения пониженных ставок по налогу на прибыль.

Размер тарифов по страховым взносам разработчиков программного обеспечения и ЭВМ, равно как и разработчиков (проектировщиков) комплектующих для ЭВМ и электронный продукции, с 01.01.2021 составит:

отношении пенсионного страхования – 6%;

в отношении социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 1,5%;

в отношении медицинского страхования – 0,1%.

При этом в настоящее время льготы по страховым взносам предоставляются только для разработчиков программного обеспечения и ЭВМ и составляют:

в отношении пенсионного страхования – 8%;

в отношении социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2%;

в отношении социального страхования на случай временной нетрудоспособности – 1,8%;

в отношении медицинского страхования – 4%.

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