Для ОС установят минимальный срок использования, если компания применяет инвестиционный вычет

На официальном сайте Московской областной думы размещен проект изменений в Закон Московской области «Об инвестиционном налоговом вычете в Московской области» от 19.07.2019 № 162/2019-ОЗ.

Проектом планируется установить минимальный срок фактического использования объектов основных средств, относящихся к 8-10 амортизационным группам, 10 лет, до истечения которого реализация или иное выбытие (за исключением ликвидации) этих объектов основных средств сопровождается негативными налоговыми последствиями для налогоплательщика.

Новшество предоставит налогоплательщикам возможность заявлять в ИНВ расходы, связанные с созданием или реконструкцией капитальных объектов основных средств. Не опасаясь, что придется восстанавливать налог на прибыль и уплачивать пени в случае реализации или выбытия этих объектов по иным причинам спустя 15, 20 лет фактической эксплуатации в производстве.

Внесение таких изменений стало возможно благодаря расширению полномочий субъектов РФ в части регулирования ИНВ на региональном уровне в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ.

Кроме того, в проекте предусмотрено предоставление права на вычет участникам договоров комплексного развития территорий и расширение перечня основных видов деятельности в целях предоставления ИНВ.

С каждым годом механизм ИНВ совершенствуется, и мы уверены, что еще больше налогоплательщиков смогут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом на территории Московской области благодаря предложенным изменениям.

Надеемся, что предоставленная информация окажется для Вас полезной. Мы готовы ее обсудить в удобном для Вас формате.