Как быть ближе к своему клиенту и при чем здесь шаурма: 3 совета от Telega.in

Подумали бы вы всего каких-нибудь 2 года назад, что мир будет настолько быстрым? Потребитель — таким искушенным, а развитие технологий — таким стремительным?
Как бороться за место под солнцем
Все решает скорость и доверие покупателя. Пробовали ли вы выстаивать каналы коммуникации максимально близко к клиентам? Задумывались ли вы, как критически важно для бизнеса присутствие в мессенджере? Зачем предпринимателям заводить свои каналы или рекламироваться через каналы популярных авторов? И как рекламироваться законно и эффективно?
Отвечаем на вопросы и делимся в этой статье историями успеха наших клиентов.
3 принципа быстрого и эффективного продвижения
1. Стройте доверие через свой канал или размещение у лидеров мнений
Вовлечение в социальных сетях и мессенджерах — ключ к построению долгосрочных отношений с клиентами.
Создавайте полезный, веселый, неожиданный контент, вовлекайте аудиторию в диалоги и стройте сообщество вокруг вашего бренда. Люди покупают у людей, попробуйте дать своему бизнесу голос, характер. Создавайте опросы и голосования, вовлекайте аудиторию и укрепляйте доверие к вам.
Зачем в рекламе уходового средства делать опрос про шаурму и картошку фри?
Как это может помочь бизнесу? Читайте в блоге Telega.in.
Почему именно Телеграм? На сегодняшний день — это одна из самых быстрорастущих площадок, уже давно выросшая из сервиса для личной переписки в огромную экосистему. Советуем присмотреться к этому мессенджеру, ведь здесь среднесуточная аудитория — уже более 56,6% населения России. 26% времени, проведенного пользователями в Telegram, они тратят на чтение каналов. Так пусть люди читают про вас!
Именно здесь можно всего одним сообщением подняться над всеми другими каналами и получить 100% Open Rate.
2. Делайте фокус на качественном контенте
Качество контента всегда должно быть приоритетом. Прочувствуйте вашу аудиторию, попробуйте найти ее разными путями. Например, как онлайн-школа для детей привлекает новых учеников через телеграм-канал для родителей: 13 000+ новых подписчиков через нативные интеграции. А еще они разрушают миф о том, что хорошо работают только размещения 1/24.
Узнайте почему размещения 2/48 или 3/72 — тоже отличный вариант — в кейсе.
Через Telega.in можно заказать рекламу в следующих форматах:
1/24: пост публикуется на 24 часа с удержанием на 1 час в топе;
2/48: 48 часов и 2 часа в топе;
3/72: 72 часа и 3 часа в топе;
7 дней: пост публикуется на 7 дней и удерживается 3 часа в топе;
Репост: пост из продвигаемого канала публикуется в формате 1/24 в другом канале;
Нативный: пост, написанный автором канала и согласованный с заказчиком. Публикуется на 7 дней с удержанием на 1 час в топе.
Нативные размещения в Телеграм: проверенные вручную каналы и боты
Мы помогаем найти целевую аудиторию в Telegram и запускать эффективные интеграции
3. Прозрачность и честность
Честность — лучшая политика, когда речь идет о продвижении бизнеса. Открытость в работе, честное признание ошибок и прозрачность в коммуникациях с клиентами помогут вам завоевать доверие и уважение.
Особенно этот вопрос важен в контексте рекламы. Согласитесь, когда пост начинается с erid и слова «РЕКЛАМА», первое, что хочется сделать — пролистнуть его. Велик соблазн попробовать сделать рекламу без маркировки.
Telega.in поможет вам рекламироваться как раньше — нативно, без упоминания данных рекламодателя в тексте поста. Как это возможно? С помощью автоматической бесплатной маркировки в медиафайлах.
Как предпринимателям избежать опасностей?
Продвижение в Телеграм обладает своими особенностями и трудностями. Как выбрать правильный канал для рекламы? Как избежать штрафов и соблюсти все юридические требования? Как убедиться, что рекламный бюджет расходуется эффективно?
Telega.in — биржа нативных интеграций, которая решает все эти проблемы и помогает полностью раскрыть потенциал рекламной кампании в Телеграм:
Более 40 тематик, где можно найти свою целевую аудиторию;
Более 14 000 каналов и ботов, доступных для размещения рекламы;
Бесплатная автоматическая маркировка рекламы;
Предоставление бухгалтерской отчетности и полностью «белая» работа;
Защита от некачественного выполнения заказа;
Бесплатная помощь персонального менеджера при покупке тарифного плана;
Реферальная программа;
А главное — отзывчивые люди, всегда готовые прийти на помощь.
Как не ошибиться с выбором каналов?
Все каналы и боты прошли строгую ручную модерацию — здесь нет площадок с накрутками и недобросовестными администраторами.
Менеджеры Telega.in помогут выбрать каналы для рекламы, предложат наиболее подходящие варианты на основе вашего бизнеса и целевой аудитории, пригласят новые каналы, запустят кампании и проанализируют результаты.
Как этим всем управлять и контролировать результаты?
С Telega.in вы получаете полный контроль над своими рекламными кампаниями. Платформа предоставляет детальную аналитику, позволяя вам отслеживать эффективность каждой рекламы и оптимизировать стратегии, а принимать и отправлять заказы можно через бота. Минимум переговоров — максимум эффективности!
Как себя обезопасить юридически?
Telega.in гарантирует, что все ваши рекламные кампании будут промаркированы в соответствии с действующим законодательством. Это избавляет вас от риска штрафов и других негативных последствий, связанных с нарушением закона о рекламе.
Телеграм — быстрорастущая платформа с отличными возможностями для бизнеса, с вовлеченной активной аудиторией и платежеспособным ядром. Доверьте продвижение Telega.in и раскройте этот потенциал.
Нативные размещения в Телеграм: проверенные вручную каналы и боты
Мы помогаем найти целевую аудиторию в Telegram и запускать эффективные интеграции
Реклама: ООО «Телекот», ИНН 9707003203, erid: LjN8K11nz
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