Как быть ближе к своему клиенту и при чем здесь шаурма: 3 совета от Telega.in

Борьба с конкурентами за долю рынка, сражения за внимание клиентов, проверка на прочность своей маркетинговой стратегии — лишь малая часть с чем сталкиваются предприниматели ежедневно. Думаете все средства хороши? Расскажем, как добиваться своих целей быстрее.

Подумали бы вы всего каких-нибудь 2 года назад, что мир будет настолько быстрым? Потребитель — таким искушенным, а развитие технологий — таким стремительным?

Как бороться за место под солнцем

Все решает скорость и доверие покупателя. Пробовали ли вы выстаивать каналы коммуникации максимально близко к клиентам? Задумывались ли вы, как критически важно для бизнеса присутствие в мессенджере? Зачем предпринимателям заводить свои каналы или рекламироваться через каналы популярных авторов? И как рекламироваться законно и эффективно?

Отвечаем на вопросы и делимся в этой статье историями успеха наших клиентов.

3 принципа быстрого и эффективного продвижения

1. Стройте доверие через свой канал или размещение у лидеров мнений

Вовлечение в социальных сетях и мессенджерах — ключ к построению долгосрочных отношений с клиентами.

Создавайте полезный, веселый, неожиданный контент, вовлекайте аудиторию в диалоги и стройте сообщество вокруг вашего бренда. Люди покупают у людей, попробуйте дать своему бизнесу голос, характер. Создавайте опросы и голосования, вовлекайте аудиторию и укрепляйте доверие к вам.

Зачем в рекламе уходового средства делать опрос про шаурму и картошку фри?

Как это может помочь бизнесу? Читайте в блоге Telega.in.

Почему именно Телеграм? На сегодняшний день — это одна из самых быстрорастущих площадок, уже давно выросшая из сервиса для личной переписки в огромную экосистему. Советуем присмотреться к этому мессенджеру, ведь здесь среднесуточная аудитория — уже более 56,6% населения России. 26% времени, проведенного пользователями в Telegram, они тратят на чтение каналов. Так пусть люди читают про вас!

Именно здесь можно всего одним сообщением подняться над всеми другими каналами и получить 100% Open Rate.

2. Делайте фокус на качественном контенте

Качество контента всегда должно быть приоритетом. Прочувствуйте вашу аудиторию, попробуйте найти ее разными путями. Например, как онлайн-школа для детей привлекает новых учеников через телеграм-канал для родителей: 13 000+ новых подписчиков через нативные интеграции. А еще они разрушают миф о том, что хорошо работают только размещения 1/24.

Узнайте почему размещения 2/48 или 3/72 — тоже отличный вариант — в кейсе.

Через Telega.in можно заказать рекламу в следующих форматах: 1/24: пост публикуется на 24 часа с удержанием на 1 час в топе;

2/48: 48 часов и 2 часа в топе;

3/72: 72 часа и 3 часа в топе;

7 дней: пост публикуется на 7 дней и удерживается 3 часа в топе;

Репост : пост из продвигаемого канала публикуется в формате 1/24 в другом канале;

Нативный: пост, написанный автором канала и согласованный с заказчиком. Публикуется на 7 дней с удержанием на 1 час в топе.

Нативные размещения в Телеграм: проверенные вручную каналы и боты Мы помогаем найти целевую аудиторию в Telegram и запускать эффективные интеграции Купить размещение

3. Прозрачность и честность

Честность — лучшая политика, когда речь идет о продвижении бизнеса. Открытость в работе, честное признание ошибок и прозрачность в коммуникациях с клиентами помогут вам завоевать доверие и уважение.

Особенно этот вопрос важен в контексте рекламы. Согласитесь, когда пост начинается с erid и слова «РЕКЛАМА», первое, что хочется сделать — пролистнуть его. Велик соблазн попробовать сделать рекламу без маркировки.

Telega.in поможет вам рекламироваться как раньше — нативно, без упоминания данных рекламодателя в тексте поста. Как это возможно? С помощью автоматической бесплатной маркировки в медиафайлах.

Как предпринимателям избежать опасностей?

Продвижение в Телеграм обладает своими особенностями и трудностями. Как выбрать правильный канал для рекламы? Как избежать штрафов и соблюсти все юридические требования? Как убедиться, что рекламный бюджет расходуется эффективно?

Telega.in — биржа нативных интеграций, которая решает все эти проблемы и помогает полностью раскрыть потенциал рекламной кампании в Телеграм:

Более 40 тематик, где можно найти свою целевую аудиторию;

Более 14 000 каналов и ботов, доступных для размещения рекламы;

Бесплатная автоматическая маркировка рекламы;

Предоставление бухгалтерской отчетности и полностью «белая» работа;

Защита от некачественного выполнения заказа;

Бесплатная помощь персонального менеджера при покупке тарифного плана;

Реферальная программа;

А главное — отзывчивые люди, всегда готовые прийти на помощь.

Как не ошибиться с выбором каналов?

Все каналы и боты прошли строгую ручную модерацию — здесь нет площадок с накрутками и недобросовестными администраторами.

Менеджеры Telega.in помогут выбрать каналы для рекламы, предложат наиболее подходящие варианты на основе вашего бизнеса и целевой аудитории, пригласят новые каналы, запустят кампании и проанализируют результаты.

Как этим всем управлять и контролировать результаты?

С Telega.in вы получаете полный контроль над своими рекламными кампаниями. Платформа предоставляет детальную аналитику, позволяя вам отслеживать эффективность каждой рекламы и оптимизировать стратегии, а принимать и отправлять заказы можно через бота. Минимум переговоров — максимум эффективности!

Как себя обезопасить юридически?

Telega.in гарантирует, что все ваши рекламные кампании будут промаркированы в соответствии с действующим законодательством. Это избавляет вас от риска штрафов и других негативных последствий, связанных с нарушением закона о рекламе.

Телеграм — быстрорастущая платформа с отличными возможностями для бизнеса, с вовлеченной активной аудиторией и платежеспособным ядром. Доверьте продвижение Telega.in и раскройте этот потенциал.

Нативные размещения в Телеграм: проверенные вручную каналы и боты Мы помогаем найти целевую аудиторию в Telegram и запускать эффективные интеграции Купить размещение

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