О чем мечтает предприниматель? Пятничная игра от Тинькофф

Пятница располагает к играм, а выходные – к мечтам. Мы приготовили для вас интересную, но при этом содержательную игру, в которой вы сможете узнать, на реализацию какой мечты вы можете рассчитывать уже сейчас, а на какую еще нужно заработать и как.

Можете ли вы позволить себе поехать в путешествие? Допустим, что вы и так знаете, что можете. Но что нужно сделать, чтобы вы могли мечтать о крутой тачке (да-да, мы знаем, что она вам снится)? А когда вы сможете рассчитывать и на большую квартиру?

Попробуйте https://getmoregold.tinkoff.ru/

P.S. Та модель, которая у вас получится в игре, легко может быть перенесена в наш новый сервис для предпринимателей Финансовый учет. Он бесплатный, как и многие другие сервисы для предпринимателей, и создан, чтобы вы могли быстро и наглядно считать деньги своего бизнеса. Как скоро можно вернуть вложенные инвестиции или выплатить кредит, какую зарплату я могу предложить новому менеджеру по продажам – сервис Финансовый учет поможет вам найти ответы на эти вопросы.